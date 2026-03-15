Résultat municipale 2026 à Pérenchies (59840) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Pérenchies a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pérenchies, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Pérenchies [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Karim LOUZANI
Karim LOUZANI (23 élus) Pérenchies c'est vous, c'est nous 		1 872 56,92%
  • Karim LOUZANI
  • Émilie BALBO
  • Benoit DELOBEL
  • Séverine VAN DAELE VANLAUWE
  • Valentin ALSTERS
  • Hélène GUILBERT
  • Rudy PLATTEEUW
  • Christiane AMMEUX
  • Grégory SAVAETE
  • Maria Fernanda RODRIGUES
  • Thierry FACON
  • Christiane LEGRAND
  • Vincent CABY
  • Stéphanie DUBOIS GALLANT
  • Olivier PERIN
  • Laëtitia FLAHAUT
  • Éric BRULOIS
  • Laurie RIVOIRE
  • Olivier CARON
  • Audrey SCHWERZIG
  • Jérôme LAMOTTE
  • Élise HEU
  • Jacques MEURILLON
Jack-Yves DELSERT
Jack-Yves DELSERT (6 élus) ENSEMBLE POUR UNE VILLE A TAILLE HUMAINE 		1 417 43,08%
  • Jack-Yves DELSERT
  • Carole GRUSON
  • Mathieu DAUCHY
  • Marie-Pascale MARCINIAK
  • Philippe DURIEU
  • Natacha VANDENMESSYNCK
Participation au scrutin Pérenchies
Taux de participation 51,90%
Taux d'abstention 48,10%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,57%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,32%
Nombre de votants 3 422

Source : ministère de l’Intérieur

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