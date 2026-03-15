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19:19 - Pérenchies : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Pérenchies est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 8 487 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 465 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans l'agglomération, 37% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 27,29% ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. La présence de 254 résidents étrangers favorise son ouverture au monde. Malgré un pourcentage de chômeurs de 8,38%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2 514 euros/mois. À Pérenchies, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

17:57 - Aux dernières élections, quel fut le poids du RN à Pérenchies ? Le mouvement nationaliste récoltait un résultat relativement faible lors de l'élection municipale à Pérenchies il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 28,12% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 43,24% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient offert 21,56% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Pérenchies comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 34,56% aux européennes de juin 2024. Les législatives enfin donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 36,67% pour le mouvement lepéniste. Qualifié contrairement à 2022, il l'emportera d'ailleurs avec 39,43% le dimanche suivant et le siège à l'Assemblée raflé par Brigitte Liso.

16:58 - Résultats électoraux à Pérenchies : le point sur l'abstention Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, indiquent qu'au premier tour des élections municipales à Pérenchies, l'abstention concernait 61,98 % des électeurs (proche des 55,3 % observés au niveau national), en pleine pandémie de Covid à l'époque. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a en revanche été de 29,56 % des habitants inscrits. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 54,37 % en 2022 à seulement 35,47 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 51,20 % (contre 48,51 % en France). En regardant l'ensemble, les chiffres dessinent le profil d'une commune assez abstentionniste face aux moyennes nationales. Dans le cadre de la municipale de 2026 à Pérenchies, cette réalité jouera en définitive un rôle pivot sur les résultats locaux.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins de 2024 à Pérenchies Le choc des Européennes de juin 2024 à Pérenchies avait vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (34,56%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 13,98% des voix. Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Pérenchies portaient leur choix sur Anne Morand (Rassemblement National) avec 36,67% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Anne Morand culminant à 39,43% des voix dans la commune. La préférence des électeurs de Pérenchies a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme un fief macroniste, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme une terre de droite mariniste.

14:57 - Au regard des élections passées, Pérenchies reste un territoire tourné vers le centre-droit En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Pérenchies voyait Emmanuel Macron s'imposer localement avec 29,54% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 28,12%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 56,76% pour Emmanuel Macron, contre 43,24% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés par la suite, les votants de Pérenchies portaient leur choix sur Brigitte Liso (Ensemble !) avec 27,28% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Brigitte Liso virant de nouveau en tête avec 51,65% des voix. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle.

12:58 - De quelle manière a évolué l'imposition à Pérenchies à l'approche des municipales ? Pour ce qui est des contributions locales à Pérenchies, la charge de taxes moyenne par ménage fiscal s'est élevée à 732 € en 2024 (année du dernier relevé), un chiffre à comparer avec les 743 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais environ 49,95 % en 2024 (contre environ 30,66 % en 2020). En guise de comparaison, la moyenne se situe aux alentours de 40 % au niveau national (en progression de 1,2 point). Une hausse généralement mécanique, sans que la commune l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'environ 39 900 euros de recettes en 2024. Un produit qui est loin des 1,37697 million d'euros perçus en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 25,18 %. Un changement pour les budgets des communes limitant drastiquement son produit et forçant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - L'élection municipale de 2020 : la liste "S'engager Ensemble Pour Perenchies" majoritaire à Pérenchies Les résultats des précédentes élections municipales à Pérenchies ont livré un bilan révélateur sur l'équilibre des forces locales. Au soir du premier scrutin à l'époque, Benoît Delobel (Divers droite) a surclassé la concurrence avec 39,98% des soutiens. À sa poursuite, Valérie Provo (Divers centre) a engrangé 39,93% des bulletins valides. Une troisième force s'est dégagée derrière Philippe Vanbeneden (Divers gauche), s'adjugeant 465 voix (20,07%). Le petit écart entre les deux premiers ne pouvait que déboucher sur un 2e tour indécis. Faute de majorité absolue, un second tour s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes qualifiées. Valérie Provo l'a finalement emporté avec 1 133 suffrages (44,96%), face à Benoît Delobel avec 1 034 électeurs (41,03%) et Philippe Vanbeneden réunissant 14,00% des bulletins. La dynamique s'est progressivement inversée, confirmant le basculement que ce score étriqué laissait présager. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix., ajoutant 207 voix supplémentaires entre les deux tours.