Résultat municipale 2026 à Péret (34800) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Péret a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Péret, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Péret [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Joel AZAM
Joel AZAM (12 élus) Péret en Avant 		350 52,87%
  • Joel AZAM
  • Brigitte BILHAC
  • Daniel BONNIOL
  • Yolaine BRUNEL
  • Eric GOHIER
  • Aurélie VERGNES
  • Christian BILHAC
  • Estelle BURCEZ
  • Adrien CAZENEUVE
  • Fabienne GIMONDI
  • Bernard VIGOUROUX
  • Inès DELOUSTAL
Isabelle BOUDET SILHOL
Isabelle BOUDET SILHOL (3 élus) ENSEMBLE POUR PERET 		312 47,13%
  • Isabelle BOUDET SILHOL
  • Dominique ZARAGOZA
  • Pauline SOULAIROL
Participation au scrutin Péret
Taux de participation 73,78%
Taux d'abstention 26,22%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,06%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,73%
Nombre de votants 681

Source : ministère de l’Intérieur

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