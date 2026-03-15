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19:17 - Les enjeux locaux de Péret : tour d'horizon démographique Comment la population de Péret peut-elle impacter le résultat des élections municipales ? Dans le bourg, 16,53% des résidents sont des enfants, et 7,87% de 75 ans et plus. La pyramide démographique pourrait agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (76,10%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 628 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (15,76%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,39%) indique des défis de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 14,16%, comme à Péret, indique un tourisme important dans la région. Cela peut influencer l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

17:57 - Quel résultat pour le RN à Péret aux municipales ? Le Rassemblement national était absent au moment de la dernière bataille municipale à Péret il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement de manière apolitique dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen obtenait 25,75% des votes lors du premier round, puis surpassait Emmanuel Macron sur le plan local avec 51,29% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient attribué 26,56% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au deuxième round, le mouvement nationaliste sécurisait 46,10% des voix locales. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 34,03% aux élections européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 41,75% pour le mouvement nationaliste. Il clôturera le scrutin avec 48,24% le dimanche suivant.

16:58 - Quels niveaux d'abstention à Péret aux dernières élections ? En ce jour de municipale 2026 à Péret, l'abstention sera particulièrement scrutée. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier tour des élections municipales avait été marqué par une abstention de 59,57 %, un score dans la norme (la participation se limitant à 40,43 %), en pleine pandémie à l'époque. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a en revanche été de 18,23 % des habitants inscrits. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 45,15 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 25,15 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 41,88 % d'abstention. En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres dessinent le portrait d'une zone qui résiste relativement bien à l'abstention.

15:59 - Le vote de Péret nettement ancré à droite en 2024 Au printemps 2024, les élections législatives à Péret avaient placé en tête Stéphanie Galzy (Rassemblement National) avec 41,75% au premier tour, devant Aurélien Manenc (Union de la gauche) avec 36,30%. Au second tour, c'est en revanche Aurélien Manenc (Union de la gauche) qui a raflé la mise avec 51,76% des suffrages exprimés. Lors du match européen en amont, les électeurs de Péret avaient cette fois poussé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 34,03% des bulletins. Le contexte politique de Péret a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune donnait à voir un secteur très ancré à gauche, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une terre de droite radicale.

14:57 - Il y a 4 ans, la commune de Péret s'était fortement ancrée à la gauche La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un terrain profondément marqué par les idées de gauche. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Péret accordaient leur confiance à Jean-Luc Mélenchon à hauteur de 27,26%, devançant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 25,75%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 51,29% pour Marine Le Pen, contre 48,71% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives par la suite, les votants de Péret accordaient leurs suffrages à Pierre Polard (Nupes) avec 30,36% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 53,90% des suffrages.

12:58 - Constat clé avant les municipales 2026 : des impôts en hausse à Péret À Péret, où la fiscalité locale s'est alourdie entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 11,66 % en 2024 (derniers chiffres en date), générant une recette de 36 280 €. Un produit qui est loin des 148 270 € perçus en 2020. Abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, cette taxe est désormais réduite à peau de chagrin, ce qui a pu perturber l'équilibre budgétaire. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Péret est passé à 40,22 % en 2024 (contre 18,77 % en 2020). Une augmentation généralement imposée, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Résultat des courses : le produit fiscal par ménage à Péret s'est établi à environ 716 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 528 € relevés en 2020.

11:59 - Municipales 2020 : rappel des résultats à Péret À Péret, à l'occasion des municipales il y a six ans, les résultats ont fourni un état des lieux précis des équilibres politiques locaux. Unique liste en présence, la liste menée par Isabelle Silhol a logiquement engrangé 100,00% des voix dès le premier tour. L'absence de concurrent rendait l'issue certaine. Le scrutin s'est donc achevé dès le premier tour. Pour cette municipale 2026 à Péret, cette dynamique pose les bases. Cette fois, l'attention se focalisera sur la capacité d'une alternative à s'imposer face au bloc majoritaire. Un indice est vraisemblablement donné dans la liste officielle des candidats (voir ci-dessous).