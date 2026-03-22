Résultat municipale 2026 à Périgny (17180) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Périgny a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Périgny, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Périgny [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Cédric LAFAGE
Cédric LAFAGE (23 élus) PÉRIGNY AU COEUR DE NOS AMBITIONS 		2 147 56,89%
  • Cédric LAFAGE
  • Isabelle MATHIEU
  • Patrick ORGERON
  • Laurie DA SILVA
  • Clément LEGRAND
  • Estelle VALLE
  • Amaury CAILLIAS-LAPORTE
  • Sophie VIEITES-LAMAS
  • Gilles PLAIRE
  • Sarah PREVOTAT
  • Jean-Michel FAUCHET
  • Sylvie JEANNE
  • Tony CHATELU
  • Diane MOUNET
  • Mikaël FLORENTIN
  • Gilda BROTHE
  • Christian PREVOST
  • Colette TEQUI
  • Gilles GUILBON
  • Carole DARAIGNEZ
  • Gilles CANNESSON
  • Martine BISKUP
  • François GUILHOT
Marie LIGONNIERE
Marie LIGONNIERE (6 élus) Périgny Coeur de Vie 		1 627 43,11%
  • Marie LIGONNIERE
  • Christian JAUNET
  • Amélie GÜLBOL
  • Jean-Jacques SAGOT
  • Stéphanie MARZIN
  • Philippe TARRADE
Participation au scrutin Périgny
Taux de participation 56,51%
Taux d'abstention 43,49%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,08%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,52%
Nombre de votants 3 956

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Périgny - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Cédric LAFAGE
Cédric LAFAGE (Ballotage) PÉRIGNY AU COEUR DE NOS AMBITIONS 		1 462 37,55%
Marie LIGONNIERE
Marie LIGONNIERE (Ballotage) Périgny Coeur de Vie 		1 296 33,29%
Christophe PHILIPPONNEAU
Christophe PHILIPPONNEAU (Ballotage) PÉRIGNY MA VILLE 		834 21,42%
Raymond JOUSMET
Raymond JOUSMET PERIGNY ACCESSIBLE A TOUS 		301 7,73%
Participation au scrutin Périgny
Taux de participation 57,68%
Taux d'abstention 42,32%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,58%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,75%
Nombre de votants 3 986

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