Résultat municipale 2026 à Périgny (17180) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Périgny a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Périgny, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Périgny [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Cédric LAFAGE (23 élus) PÉRIGNY AU COEUR DE NOS AMBITIONS
|2 147
|56,89%
|
|Marie LIGONNIERE (6 élus) Périgny Coeur de Vie
|1 627
|43,11%
|
|Participation au scrutin
|Périgny
|Taux de participation
|56,51%
|Taux d'abstention
|43,49%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|3,08%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,52%
|Nombre de votants
|3 956
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Périgny - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Cédric LAFAGE (Ballotage) PÉRIGNY AU COEUR DE NOS AMBITIONS
|1 462
|37,55%
|Marie LIGONNIERE (Ballotage) Périgny Coeur de Vie
|1 296
|33,29%
|Christophe PHILIPPONNEAU (Ballotage) PÉRIGNY MA VILLE
|834
|21,42%
|Raymond JOUSMET PERIGNY ACCESSIBLE A TOUS
|301
|7,73%
|Participation au scrutin
|Périgny
|Taux de participation
|57,68%
|Taux d'abstention
|42,32%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,58%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,75%
|Nombre de votants
|3 986
Election municipale 2026 à Périgny [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Périgny sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Périgny.
L'actu des élections municipales 2026 à Périgny
18:36 - À Périgny, les élections de 2024 en faveur de la droite
Au printemps 2024, les élections législatives à Périgny avaient favorisé Olivier Falorni (Divers gauche) avec 47,00% au premier tour, devant Jean-Marc Soubeste (Union de la gauche) avec 28,16%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Olivier Falorni culminant à 74,74% des votes dans la localité. Le choc des Européennes avant la dissolution à Périgny avait cette fois vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (22,49%), devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 20,47% des voix. Un écho très fort des résultats de la présidentielle deux années plus tôt.
15:57 - Quel était le résultat des dernières municipales à Périgny ?
Les résultats des dernières municipales à Périgny ont offert un bilan révélateur sur la configuration politique locale. Au terme du premier tour à l'époque, Marie Ligonniere (Divers droite) a viré en tête en recueillant 45,14% des soutiens. Deuxième, Guy Denier (Divers gauche) a obtenu 44,98% des suffrages. Avec un écart aussi maigre, la clôture du 2e tour interrogeait. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Marie Ligonniere l'a finalement emporté avec 56,26% des voix, face à Guy Denier qui a obtenu 43,73% des électeurs inscrits. À l’inverse, ce second tour a réservé un succès sans équivoque ni contestation. La candidate étiquetée Divers droite a probablement profité du report de voix des partisans des listes de droite, ajoutant 576 voix supplémentaires entre les deux tours.
13:58 - Les habitants de Périgny doivent trancher entre 2 listes
Comme l'indiquent les candidatures pour le second tour communiquées cette semaine par le ministère de l'Intérieur, Cédric Lafage, à la tête de "Périgny Au Coeur De Nos Ambitions" et Marie Ligonniere, à la tête de "Périgny Coeur De Vie" se retrouvent donc ce dimanche à ce deuxième passage dans les bureaux de vote. Il convient de rappeler le retrait de Christophe Philipponneau (Divers gauche), qui pouvait pourtant figurer à ce second tour après un résultat initial suffisant. Les votants de la commune pourront se déplacer aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 7 bureaux de vote de Périgny.
11:59 - Rappel des résultats de la semaine dernière à Périgny pour l'élection municipale
Cédric Lafage (Divers droite) a terminé en tête du premier tour des élections municipales à Périgny la semaine dernière, avec 37,55 % des voix. Ensuite, Marie Ligonniere (Divers gauche) s'est classée deuxième avec 33,29 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Pour compléter ce tableau, avec 21,42 %, Christophe Philipponneau (Divers gauche) a atterri sur la troisième marche et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Raymond Jousmet, avec la nuance Divers gauche, a terminé avec 7,73 % des suffrages, trop peu pour se qualifier seul. Du côté de la mobilisation à Périgny, le vote a enregistré une participation de 57,68 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
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