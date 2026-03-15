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19:17 - Périgny : élections municipales et dynamiques démographiques Comment les électeurs de Périgny peuvent-ils influencer les résultats des élections municipales ? Avec une densité de population de 817 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 8,45%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Un salaire moyen mensuel net de 2 667 euros/mois montre l'importance des problématiques sur le niveau de vie dans les préoccupations des 4868 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,01%) met en évidence des besoins de suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,85%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (43,89%), témoignent d'une population instruite à Périgny, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

17:57 - Municipales 2026 : vers une montée du RN à Périgny ? Le parti d'extrême droite restait loin du podium lors des élections locales à Périgny en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 16,80% des votes lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 29,38% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 10,59% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop limité, à Périgny comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 22,49% aux élections européennes. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 23,10% pour le mouvement nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 25,26% le dimanche suivant.

16:58 - La commune de Périgny plutôt mobilisée lors des élections Dans le cadre de la municipale à Périgny, l'affluence dans les isoloirs jouera un rôle pivot sur les résultats locaux. Aux municipales de 2020, la participation avait culminé à 39,31 % lors du premier tour, un niveau conforme aux 44,7 % du pays. C'étaient 2 532 votants qui avaient glissé leur bulletin dans l'urne alors que la pandémie du coronavirus ajoutait un contexte particulier à la compétition. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont toutefois 5 241 citoyens qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 81,48 % de participation. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était de son côté fixée à 56,68 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 72,92 % au premier tour, contre 52,49 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité soucieuse de voter.

15:59 - À Périgny, les élections d'il y a deux ans en faveur de la droite Les résultats des élections de 2024 ont confirmé ceux des élections deux ans plus tôt. Les élections européennes du printemps 2024 à Périgny avaient en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (22,49%), suivie par Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 20,47% des voix. Lors des législatives près d'un mois plus tard, les votants de Périgny soutenaient en priorité Olivier Falorni (Divers gauche) avec 47,00% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Olivier Falorni culminant à 74,74% des voix dans la localité.

14:57 - Pour les municipales 2026, Périgny apparaît comme inclassable ou presque La physionomie politique de Périgny dessine un territoire aux votes hétérogènes. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Périgny plaçait en effet Emmanuel Macron à l'avant de la course avec 35,87% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon totalisait 19,97%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 70,62% pour Emmanuel Macron, contre 29,38% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés par la suite, les votants de Périgny accordaient leurs suffrages à Olivier Falorni (DVG) avec 34,81% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 67,71%.

12:58 - Et si l'élection à Périgny se jouait sur la fiscalité ? Si l'on observe la fiscalité de Périgny, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 8,50 % en 2024 (dernières données disponibles), générant une recette de près de 62 700 euros, loin des quelque 1,44853 million d'euros (1 448 530 € très exactement) engrangés en 2020. Son abolition pour la quasi-totalité des foyers au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait dorénavant une ressource secondaire, ce qui explique cette chute importante de rendement pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Périgny est passé à un peu plus de 43,74 % en 2024 (contre 22,24 % en 2020). Une hausse liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Avec toutes ces fluctuations, le montant moyen payé par foyer fiscal à Périgny a atteint environ 1 297 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 904 € quatre ans auparavant.

11:59 - Retour sur le résultat des élections municipales de 2020 à Périgny Dans la cité de Périgny, les dynamiques politiques locales sont encore à ce jour déterminées par le verdict des dernières élections municipales. Dès le dimanche du premier tour, Marie Ligonniere (Divers droite) a pris la première place avec 1 116 bulletins (45,14%). Dans la position du principal opposant, Guy Denier (Divers gauche) a recueilli 1 112 voix (44,98%). Enfin, on retrouvait Daniel Vince (Parti communiste français), rassemblant 244 voix (9,87%). Avec un écart aussi étroit, l'issue du second tour se montrait nébuleuse. A défaut de majorité absolue, un second tour décisif s'est donc déroulé la semaine suivante. Marie Ligonniere l'a finalement emporté avec 56,26% des voix, face à Guy Denier qui a obtenu 1 315 électeurs inscrits (43,73%). Alors que le premier tour avait été disputé, le résultat s’est avéré écrasante et sans appel au second tour. Divers droite a sans doute profité des voix des listes éliminées, récupérant 576 voix supplémentaires entre les deux tours.