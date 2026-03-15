Résultat municipale 2026 à Périgny (17180) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Périgny a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Périgny, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Périgny [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Cédric LAFAGE
Cédric LAFAGE PÉRIGNY AU COEUR DE NOS AMBITIONS 		1 462 37,55%
Marie LIGONNIERE
Marie LIGONNIERE Périgny Coeur de Vie 		1 296 33,29%
Christophe PHILIPPONNEAU
Christophe PHILIPPONNEAU PÉRIGNY MA VILLE 		834 21,42%
Raymond JOUSMET
Raymond JOUSMET PERIGNY ACCESSIBLE A TOUS 		301 7,73%
Participation au scrutin Périgny
Taux de participation 57,68%
Taux d'abstention 42,32%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,58%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,75%
Nombre de votants 3 986

Source : ministère de l’Intérieur

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