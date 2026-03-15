Résultat municipale 2026 à Périgny (94520) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Périgny a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Périgny, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Périgny [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Arnaud VEDIE
Arnaud VEDIE (20 élus) Liste des intérêts communaux 		746 65,73%
  • Arnaud VEDIE
  • Suzanne LE CLEACH
  • Gabriel LE LAY
  • Corinne ANDRE
  • Gérard BRUN
  • Marie-Thérèse BOURNEIX
  • Bruno SCHÄFER
  • Sonia DESGRANGES
  • Laurent CHARMOIS
  • Véronique LE LAY
  • Lucas TRIPIER
  • Céline LOISIER
  • Kleber ZMIEFF
  • Alexandra CHOQUET-JOUSSE
  • Salah LOUNICI
  • Fanny LAISON
  • Yohann ZAHA
  • Martine JAULIN
  • Christian EVIN
  • Jocelyne LESAGE
Michel LE DÉVÉHAT
Michel LE DÉVÉHAT (2 élus) Tous Ensemble Pour Périgny ! 		271 23,88%
  • Michel LE DÉVÉHAT
  • Nathalie FIACRE
Mohamed TLAMSI
Mohamed TLAMSI (1 élu) Vivre Périgny, un village plus solidaire et écologique 		118 10,40%
  • Mohamed TLAMSI
Participation au scrutin Périgny
Taux de participation 62,00%
Taux d'abstention 38,00%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,38%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,78%
Nombre de votants 1 160

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Val-de-Marne ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Val-de-Marne. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Périgny