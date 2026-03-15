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19:21 - Périgny et municipales : démographie, économie et choix électoraux La structure démographique et socio-économique de Périgny définit les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi le résultat des municipales. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans la ville, 38% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 29,11% ont 60 ans et plus. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (91,16%) souligne le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 1278 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,49%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (5,44%) indique des défis de sécurité du travail. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,52% à Périgny, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

17:57 - Quel est le poids du RN à Périgny ? Le mouvement lepéniste n'était pas représenté au moment de la dernière bataille municipale à Périgny en 2020, l'élection s'étant déroulée en dehors des clivages partisans dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 20,45% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 40,05% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient attribué 16,29% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Périgny comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 33,27% pour les européennes, juste avant la dissolution. Les législatives enfin donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 39,19% pour un ticket alliant une partie de la droite républicaine avec le RN. Ce dernier clôturera d'ailleurs le scrutin en tête avec 43,78% lors du vote final, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Louis Boyard.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Périgny Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 30,00 % à Périgny lors des municipales de 2020, une mobilisation modeste alors que l'épidémie de Covid avait fait fuir un grand nombre de votants. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche réuni 78,90 % de votants au premier tour (la moyenne nationale étant de 73,69 %). Si la nature de ces élections se distingue des enjeux strictement locaux, la trajectoire entre les législatives de 2022 et celles de 2024 demeure éclairante. La participation aux législatives, chiffrée quant à elle à 52,45 % en 2022, a fortement évolué pour s'élever à 71,52 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation locale arrivait à 57,31 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone soucieuse de voter. En ce jour de municipale 2026 à Périgny, cette donnée sera en conséquence suivie à la loupe.

15:59 - Périgny classée à droite lors des derniers scrutins À l'occasion du match européen de juin 2024, les électeurs de Périgny avaient poussé aux avant-postes la liste menée par Jordan Bardella avec 33,27% des bulletins. Lors du scrutin législatif près d'un mois plus tard, les votants de Périgny plébiscitaient ensuite Arnaud Barbotin (Union de l'extrême droite) avec 39,19% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Arnaud Barbotin culminant à 43,78% des voix dans la localité. Le contexte politique de Périgny a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait refléter une terre centriste, elle s'est plus visiblement positionnée 24 mois plus tard comme une localité à dominante nationaliste.

14:57 - Périgny : des verdicts éminemment instructifs dans les urnes en 2022 L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Périgny s'affirme comme une municipalité de tradition centriste. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Périgny tournait en effet à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 30,97% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 20,45%. Le second tour n'a fait que confirmer ce premier round en donnant 59,95% pour Emmanuel Macron, contre 40,05% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Périgny portaient leur choix sur Laurent Saint-Martin (Ensemble !) avec 30,40% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 64,09% des suffrages.

12:58 - Les contribuables de Périgny voteront-ils sur les impôts ? En ce qui concerne la fiscalité locale de Périgny, le produit fiscal par ménage s'est établi à 947 € en 2024 (année des dernières données) contre 1 550 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est pourtant établi à 31,25 % en 2024 (contre 17,50 % en 2020). Attention toutefois : cette augmentation est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'autour de 47 400 euros en 2024. Un apport qui est loin des 1 413 460 € engrangés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 25,59 %. Cette taxe ne constitue désormais plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, ce qui a bouleversé la répartition des recettes.

11:59 - Résultats des élections municipales 2020 : comment Arnaud Vedie s'est imposé à Périgny Il peut se révéler éclairant de se pencher sur les résultats des dernières élections municipales à Périgny. Unique liste en présence, 'Liste des interets communaux' menée par Arnaud Vedie a sans surprise obtenu 455 soutiens (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition n'a pas requis de second tour. Pour ces municipales 2026 à Périgny, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. L'attention lors des résultats des municipales ce dimanche se portera sur la capacité d'une alternative à voir le jour. Un élément de réponse assez éloquent a déjà été fourni avec l'annonce des candidatures (voir ci-dessous).