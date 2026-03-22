Résultat de l'élection municipale 2026 à Périgueux : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Périgueux [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Périgueux sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Périgueux.
L'actu des élections municipales 2026 à Périgueux
11:50 - Les résultats du premier tour des élections municipales à Périgueux
Les élections municipales 2026 à Périgueux ont vu Emeric Lavitola (Union de la gauche) arriver en tête il y a une semaine avec 36,40 % des voix. Ensuite, Michel Cadet (Divers droite) est arrivé en deuxième position avec 36,00 %. Le duel s'est avéré serré. Par ailleurs, avec 16,30 %, Antoine Audi, étiqueté Divers droite, a atterri sur la troisième marche et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Derrière, Vincent Belloteau, avec la nuance La France insoumise, a terminé avec 8,62 % des suffrages, un score insuffisant pour figurer au second tour, mais assez haut pour éventuellement fusionner. Enfin, concernant la participation à Périgueux, l'élection a vu 56,19 % des inscrits se déplacer, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Périgueux
Le deuxième tour des élections municipales à Périgueux a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Emeric Lavitola
Liste d'union à gauche
Périgueux nous rassemble
|
|
Michel Cadet
Liste divers droite
UNIR PERIGUEUX
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Périgueux
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Emeric LAVITOLA (Ballotage) Périgueux nous rassemble
|3 601
|36,40%
|Michel CADET (Ballotage) UNIR PERIGUEUX
|3 561
|36,00%
|Antoine AUDI (Ballotage) PERIGUEUX ENSEMBLE
|1 612
|16,30%
|Vincent BELLOTEAU PERIGUEUX EN COMMUN
|853
|8,62%
|Jonathan ALMOSNINO LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|265
|2,68%
|Participation au scrutin
|Périgueux
|Taux de participation
|56,19%
|Taux d'abstention
|43,81%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,99%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,59%
|Nombre de votants
|10 259
Source : ministère de l’Intérieur
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