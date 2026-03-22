Résultat de l'élection municipale 2026 à Périgueux : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Périgueux

Le deuxième tour des élections municipales à Périgueux a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Emeric Lavitola
Emeric Lavitola Liste d'union à gauche
Périgueux nous rassemble
  • Emeric Lavitola
  • Anne Marchand
  • Rodolphe Delcros
  • Marie-Claire Bécret-Dallé
  • Paul Maso
  • Mireille Volpato
  • Patrick Capet
  • Aurélie Folgado
  • Jacques Marsac
  • Géraldine Baylet
  • Matthieu Bordin
  • Christine Condaminas
  • Michel Lemaire
  • Fabienne Lafon
  • Didier Périer
  • Marine Gavilan-Sabatier
  • Laurent Jamboué
  • Marion Favard
  • Christophe Auxerre
  • Béatrice Laporte
  • Thierry Magimel
  • Jennifer Gomez
  • Alexandre Bouvier
  • Juliette Sontag
  • Jean-Luc Brun
  • Cindy Nunes de Aguiar
  • Jonathan Bayle
  • Catherine Simon
  • Baptiste Migniot
  • Hélène Francesini
  • Brice Javaloyes
  • Rose-Félicie Payet
  • Richard Lavigne
  • Josette Nouguez
  • Bruno Lanfranconi
  • Martine Courault
  • Rémi Guimbail
Michel Cadet
Michel Cadet Liste divers droite
UNIR PERIGUEUX
  • Michel Cadet
  • Nathalie Marrache
  • Laurent Mossion
  • Catherine Doret
  • Stéphane Becker
  • Sandra Meloni-Peycher
  • Bruno Dunoyer
  • Frédérique Weber
  • Sébastien Martin
  • Isabelle Moreau
  • Julien Poujol
  • Virginie Jarrige
  • Jean-Luc Ricaud-Dussarget
  • Dorothée Azevedo Sousa
  • Thierry-Michel Authier
  • Agnès Villeneuve
  • Patrick Detrieux
  • Pascale Lalay
  • Jean-Jacques Jordi
  • Virginie Lopez-Suarez
  • Sébastien Flottes
  • Sandrine Mandel
  • Baptiste Di Gennaro
  • Françoise Mandon
  • Philippe Lacueille
  • Marie Hélène Boras
  • Arnaud Desvayneix
  • Myriam Perier
  • Dominique Hamon
  • Sèverine Pidoux
  • Franck Peytour
  • Sophie Maziere-Salleron
  • Pierre-Noé Jacquin
  • Martine Honoré-Crozet
  • Alexandre Darwiche
  • Brigitte Leon Marceau
  • Jean-Louis Duroueix

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Périgueux

Tête de listeListe Voix % des voix
Emeric LAVITOLA
Emeric LAVITOLA (Ballotage) Périgueux nous rassemble 		3 601 36,40%
Michel CADET
Michel CADET (Ballotage) UNIR PERIGUEUX 		3 561 36,00%
Antoine AUDI
Antoine AUDI (Ballotage) PERIGUEUX ENSEMBLE 		1 612 16,30%
Vincent BELLOTEAU
Vincent BELLOTEAU PERIGUEUX EN COMMUN 		853 8,62%
Jonathan ALMOSNINO
Jonathan ALMOSNINO LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		265 2,68%
Participation au scrutin Périgueux
Taux de participation 56,19%
Taux d'abstention 43,81%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,99%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,59%
Nombre de votants 10 259

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Dordogne ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Dordogne. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Périgueux

En savoir plus sur Périgueux