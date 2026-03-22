Résultat de l'élection municipale 2026 à Périgueux : les résultats du 2e tour

Programme de Emeric Lavitola à Périgueux (Périgueux nous rassemble)

Confiance des électeurs

Lors du premier tour des élections municipales, la liste Périgueux nous rassemblent a obtenu plus de 36 % des suffrages. Cette confiance témoigne du désir des habitants de poursuivre le travail engagé depuis 2020. La reconnaissance de l'engagement de l'équipe est essentielle pour la suite du processus électoral.

Investissements pour la ville

Près de 70 millions d'euros ont été investis pour transformer Périgueux en modernisant les espaces publics et en soutenant les équipements culturels et sportifs. Ces efforts ont été réalisés sans augmenter les impôts, grâce à une gestion rigoureuse des finances. Les rénovations et les améliorations visent à renforcer la sécurité et à accompagner les plus fragiles.

Engagement pour l'avenir

Le prochain mandat sera axé sur des transformations majeures pour faire de Périgueux une ville plus verte et plus respirable. Des projets comme la création d'une maison de santé municipale et le renforcement de la police municipale sont prévus. L'accent sera également mis sur l'investissement dans l'éducation, la culture et le commerce local.

Soutiens politiques

La liste Périgueux nous rassemblent bénéficie du soutien de plusieurs figures politiques, dont Alain ROUSSET et Germinal PEIRO. Ces soutiens renforcent la crédibilité de la candidature d'Emeric LAVITOLA. Leur engagement souligne l'importance du rassemblement pour l'avenir de la ville.