Résultat municipale 2026 à Périssac (33240) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Périssac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Périssac, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Périssac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Valérie VIGIER
Valérie VIGIER (12 élus) Une action qui se poursuit pour un avenir qui se construit 		306 49,28%
  • Valérie VIGIER
  • Eric BENETEAU
  • Marie-Laurence BACHELIER
  • Christophe FORGES
  • Aurélie ROUGÉ
  • Jérôme TEULET
  • Mathilde AUGEREAU
  • Alexandre BÉNÉTEAU
  • Sabrina BIJOU
  • Willy PINO
  • Annabelle GROMÉNIL
  • Eric LE LOËT
Eric CHOLLET-GABARD
Eric CHOLLET-GABARD (2 élus) Périssac, un village où chacun compte 		171 27,54%
  • Eric CHOLLET-GABARD
  • Valérie NAU
Jean-Marc ROBERT
Jean-Marc ROBERT (1 élu) Unis pour Périssac 		144 23,19%
  • Jean-Marc ROBERT
Participation au scrutin Périssac
Taux de participation 65,93%
Taux d'abstention 34,07%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,80%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,16%
Nombre de votants 627

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Périssac - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Valérie VIGIER
Valérie VIGIER (Ballotage) Une action qui se poursuit pour un avenir qui se construit 		278 44,41%
Eric CHOLLET-GABARD
Eric CHOLLET-GABARD (Ballotage) Périssac, un village où chacun compte 		178 28,43%
Jean-Marc ROBERT
Jean-Marc ROBERT (Ballotage) Unis pour Périssac 		170 27,16%
Participation au scrutin Périssac
Taux de participation 67,05%
Taux d'abstention 32,95%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,31%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,41%
Nombre de votants 637

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