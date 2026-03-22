Résultat municipale 2026 à Périssac (33240) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Périssac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Périssac, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Périssac [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Valérie VIGIER (12 élus) Une action qui se poursuit pour un avenir qui se construit
|306
|49,28%
|
|Eric CHOLLET-GABARD (2 élus) Périssac, un village où chacun compte
|171
|27,54%
|
|Jean-Marc ROBERT (1 élu) Unis pour Périssac
|144
|23,19%
|
|Participation au scrutin
|Périssac
|Taux de participation
|65,93%
|Taux d'abstention
|34,07%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,80%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,16%
|Nombre de votants
|627
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Périssac - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Valérie VIGIER (Ballotage) Une action qui se poursuit pour un avenir qui se construit
|278
|44,41%
|Eric CHOLLET-GABARD (Ballotage) Périssac, un village où chacun compte
|178
|28,43%
|Jean-Marc ROBERT (Ballotage) Unis pour Périssac
|170
|27,16%
|Participation au scrutin
|Périssac
|Taux de participation
|67,05%
|Taux d'abstention
|32,95%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,31%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,41%
|Nombre de votants
|637
Election municipale 2026 à Périssac [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Périssac sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Périssac.
L'actu des élections municipales 2026 à Périssac
18:37 - Comment a voté Périssac l'année de la dissolution ?
Le choc des Européennes de 2024 à Périssac avait vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (48,08%), avec derrière elle Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 14,32% des voix. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Périssac avaient ensuite favorisé Sandrine Chadourne (Rassemblement National) avec 50,81% au premier tour, devant Florent Boudié (Majorité présidentielle) avec 25,08%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Sandrine Chadourne culminant à 55,29% des votes sur place. Ce rapide coup d'oeil aux résultats de 2024 a donc révélé que Périssac restait à l'époque une terre favorable au Rassemblement national, dans la lignée de la présidentielle 2022.
15:57 - Retour sur les résultats des municipales de 2020 à Périssac
Dans la cité de Périssac, les dynamiques politiques locales sont encore à l'heure actuelle marquées par le résultat du dernier scrutin. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Valérie Vigier a pris l'ascendant sur ses concurrents en obtenant 259 bulletins (56,18%). En deuxième position, Jean-Marc Robert a capté 202 bulletins valides (43,81%). Cette victoire écrasante a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Pour ces municipales 2026 à Périssac, cette dynamique pose les bases. Pour remettre en cause cette domination ce dimanche, le bloc minoritaire devra redoubler d'efforts, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
13:58 - Pour le 2e tour de l'élection de Périssac, une triangulaire pleine d'incertitude
Comme l'indiquent les candidatures officielles au deuxième tour rendues publiques cette semaine par le ministère de l'Intérieur, Eric Chollet-Gabard sous l'étiquette DIV ("Périssac, Un Village Où Chacun Compte"), Jean-Marc Robert sous l'étiquette DIV ("Unis Pour Périssac") et Valérie Vigier, à la tête de "Une Action Qui Se Poursuit Pour Un Avenir Qui Se Construit" (DIV) se retrouvent donc ce dimanche à ce deuxième passage aux urnes. Les résidents de la ville auront la possibilité de se présenter aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture du bureau de vote de Périssac, pour aller voter.
11:59 - Rappel des résultats de la semaine dernière à Périssac pour les municipales
Dimanche dernier, c'est Valérie Vigier qui a pris la pole position en récoltant 44,41 % des votes. Dans son sillage, Eric Chollet-Gabard a obtenu la seconde place avec 28,43 %. La différence, de plus de 10 points, a signé un ascendant très fort. Valérie Vigier a conservé le premier rang qu'elle occupait déjà en 2020, mais elle a accusé une lourde baisse avec 11 points perdus depuis la dernière élection. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Jean-Marc Robert s'est classé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Du côté de la mobilisation à Périssac, l'élection a mobilisé 67,05 % des électeurs, malgré une abstention historiquement haute en France.
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