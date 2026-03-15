Résultat de l'élection municipale 2026 à Pernes-les-Fontaines : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Pernes-les-Fontaines [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Pernes-les-Fontaines sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Pernes-les-Fontaines.
L'actu des élections municipales 2026 à Pernes-les-Fontaines
13:09 - Élections de 2020 à Pernes-les-Fontaines : des résultats sans appel
Quels enseignements tirer de l'issue des dernières élections municipales à Pernes-les-Fontaines ? Au soir du premier scrutin, Didier Carle (Divers droite) a surclassé ses concurrents en recueillant 73,76% des soutiens. Sur la seconde marche, Robert Igoulen (Divers gauche) a engrangé 26,23% des bulletins valides. Cette victoire écrasante du candidat Divers droite a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Pernes-les-Fontaines, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Renverser une majorité aussi écrasante constituera le principal défi pour le camp adverse ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.
09:57 - Bureaux de vote à Pernes-les-Fontaines : les horaires d'ouverture
Les élections municipales 2026 se déroulent ce dimanche dans toute la France. Ce scrutin doit permettre de renouveler les élus locaux de toutes les communes françaises. Pour rappel, les dernières municipales ont débuté en mars 2020, au coeur de la pandémie de coronavirus. La liste de ceux qui se présentent au suffrage ce dimanche est en ligne plus bas dans cette page. Pour voter, les votants de la ville ont la possibilité de se rendre dans l’isoloir entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 9 bureaux de vote de Pernes-les-Fontaines. Activez les alertes pour votre ville en cliquant sur le bouton en haut de cette page pour recevoir les résultats du premier tour des élections à Pernes-les-Fontaines dès leur publication.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Pernes-les-Fontaines
|Tête de listeListe
|
Didier Carle
Liste divers droite
Pernes Ensemble
|
|
Mario Moretti
Liste divers gauche
Pernes et vous
|
|
Gérard Gilles
Liste du Rassemblement National
L'essentiel c'est vous
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Didier Carle (26 élus) Pernes ensemble
|2 845
|73,76%
|
|Robert Igoulen (3 élus) Pernes eco citoyenne
|1 012
|26,23%
|
|Participation au scrutin
|Pernes-les-Fontaines
|Taux de participation
|44,93%
|Taux d'abstention
|55,07%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 984
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre Gabert (29 élus) Pernes ensemble
|4 334
|76,41%
|
|Robert Igoulen (4 élus) Pernes dynamique et solidaire
|1 338
|23,58%
|
|Participation au scrutin
|Pernes-les-Fontaines
|Taux de participation
|69,54%
|Taux d'abstention
|30,46%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,73%
|Nombre de votants
|5 892
Villes voisines de Pernes-les-Fontaines
- Pernes-les-Fontaines (84210)
- Ecole primaire à Pernes-les-Fontaines
- Maternités à Pernes-les-Fontaines
- Crèches et garderies à Pernes-les-Fontaines
- Classement des collèges à Pernes-les-Fontaines
- Salaires à Pernes-les-Fontaines
- Impôts à Pernes-les-Fontaines
- Dette et budget de Pernes-les-Fontaines
- Climat et historique météo de Pernes-les-Fontaines
- Accidents à Pernes-les-Fontaines
- Délinquance à Pernes-les-Fontaines
- Inondations à Pernes-les-Fontaines
- Nombre de médecins à Pernes-les-Fontaines
- Pollution à Pernes-les-Fontaines
- Entreprises à Pernes-les-Fontaines
- Prix immobilier à Pernes-les-Fontaines