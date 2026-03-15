Résultat de l'élection municipale 2026 à Pernes-les-Fontaines : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Pernes-les-Fontaines

Tête de listeListe
Didier Carle
Didier Carle Liste divers droite
Pernes Ensemble
  • Didier Carle
  • Aurélie Vernhes
  • Laurent Comtat
  • Sophie Rigollet
  • Gérôme Viau
  • Audrey Raynaud
  • Claude Fert
  • Patricia Vivares
  • Guillaume Pascal
  • Valérie Peyrache
  • Christophe Bannery
  • Edith Darbousset
  • Jérémy Integlia
  • Isabelle Desrut
  • Fulgencio Bernal
  • Claudine Chauvet
  • Thibaut Pradier
  • Océane Doche
  • Antoine Barbieux
  • Magali Peyronnet
  • Jean-Claude Dany
  • Stéphanie de Camaret
  • Christian Gorlin
  • Emmanuelle Raymond Dragone
  • Pascal Bremond
  • Anne Cunty
  • Eric Boyer
  • Chloé Collomb
  • Franck Rimbert
  • Gisèle Girard
  • Michaël Martinez
  • Nancy Gontier
  • Alain de Haro
  • Nadège Boissin
  • Marius Lancelin
Mario Moretti
Mario Moretti Liste divers gauche
Pernes et vous
  • Mario Moretti
  • Véronique Sabatini
  • Michel Pharel
  • Joëlle Fatticcioni
  • Denis Rousset
  • Mariene Affou
  • Patrick Charmasson
  • Brigitte Calame
  • Bruno Verdi
  • Claire-Lise Gourdol
  • Cédric Pharel
  • Michèle Vaillant-Tellene
  • Alexandre Rieunier-Peylhard
  • Christelle Faton-Armengol
  • Jérôme Delporte
  • Pascaline Scalabre
  • Emmanuel Ricolleau
  • Françoise Desjames
  • Naël Koudsi
  • Joëlle Tuchowski
  • Thomas Chaput
  • Jeanne Dany
  • Francis Astay
  • Christine Zacconi
  • Jean Cunty
  • Pascale Bourgeois
  • Alain Gélis
  • Sophie Eydoux
  • Jean-Luc Capeau
  • Sylvie Guillaume
  • Daniel Julien
  • Isabelle Cathelain
  • Frédéric Chaillan
Gérard Gilles
Gérard Gilles Liste du Rassemblement National
L'essentiel c'est vous
  • Gérard Gilles
  • Marine Gonnet
  • Raymond Depoorter
  • Alice Tamisier
  • Benoît Heyte
  • Emmanuelle Penetro
  • Olivier Espenon
  • Sylvie Barcacci
  • Christian Sener
  • Carole Angeletti
  • Yves Lecat
  • Catherine Recordier
  • Jean-François Bertrand
  • Jessica Roland
  • Bernard Florenson
  • Irma Iovino
  • Jean Picavet
  • Corinne Bourdet
  • Jérémy Ranchain
  • Valérie Chenot
  • Hervé Heyte
  • Valérie Melis
  • Francis Moulin
  • Maria Del Pilar Fernandez
  • Bruno Fouchet
  • Catherine Gautheret
  • Henri Palluel
  • Caroline Declercq
  • Jean-Marc Torronteras
  • Nadine Girard
  • Christophe Redersdorff
  • Rose-Marie Martin
  • Aurélien Bonaud
  • Martine Coursault
  • Michel Ulrich

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier Carle
Didier Carle (26 élus) Pernes ensemble 		2 845 73,76%
  • Didier Carle
  • Aurélie Vernhes
  • Laurent Comtat
  • Aurélie Deveze
  • Fulgencio Bernal
  • Nadège Boissin
  • Guillaume Pascal
  • Valérie Peyrache
  • Gérôme Viau
  • Marlène Laugier
  • Christian Sollier
  • Magali Peyronnet
  • Christian Gorlin
  • Nancy Gontier
  • Jean-Claude Dany
  • Claudine Chauvet
  • Eric Boyer
  • Isabelle Desrut
  • Nicolas Borde
  • Gisèle Girard
  • Pascal Bremond
  • Patricia Vivares
  • Franck Rimbert
  • Géraldine Petit
  • Antoine Barbieux
  • Anne Cunty
Robert Igoulen
Robert Igoulen (3 élus) Pernes eco citoyenne 		1 012 26,23%
  • Robert Igoulen
  • Sabrina Bohigues
  • Jean-Claude Graviere
Participation au scrutin Pernes-les-Fontaines
Taux de participation 44,93%
Taux d'abstention 55,07%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 984

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre Gabert
Pierre Gabert (29 élus) Pernes ensemble 		4 334 76,41%
  • Pierre Gabert
  • Laurence Monterde
  • Didier Carle
  • Nicole Neyron
  • Henri Bernal
  • Nadia Martinez
  • François Pantagene
  • Françoise Lafaure
  • Christian Sollier
  • Sabine Chauvet
  • Yannick Libourel
  • Karine Candale
  • Jean-Claude Dany
  • Josiane Traniello
  • Laurent Comtat
  • Isabelle Desrut
  • Eric Boyer
  • Marlène Laugier
  • Christian Bartoletti
  • Georgette Dragone
  • Bernard Bigonnet
  • Gisèle Girard
  • Bernard Gaintrand
  • Nancy Gontier
  • Franck Rimbert
  • Yolande Manel
  • Patrick Monty
  • Anne Cunty
  • Jean-Jacques Exbrayat
Robert Igoulen
Robert Igoulen (4 élus) Pernes dynamique et solidaire 		1 338 23,58%
  • Robert Igoulen
  • Martine Nicolas
  • René Bougnas
  • Annick Jourdaine
Participation au scrutin Pernes-les-Fontaines
Taux de participation 69,54%
Taux d'abstention 30,46%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,73%
Nombre de votants 5 892

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