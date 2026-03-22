Résultat de l'élection municipale 2026 à Pernes : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Pernes [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Pernes sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Pernes.
L'actu des élections municipales 2026 à Pernes
11:44 - Quels sont les rapports de force à Pernes pour ce 2e tour de la municipale ?
Jérôme Jossien a remporté le premier round des élections municipales à Pernes dimanche dernier, avec 41,00 % des suffrages exprimés. Hélène Merlin a pris la position de dauphine avec 34,88 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Jérôme Jossien s'est emparé de la tête et a ainsi amélioré son classement d'il y a six ans, mais il a marqué un léger repli de 8 points depuis. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Jérôme Lobel a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Du côté de la mobilisation à Pernes, le rendez-vous électoral a vu 68,70 % des inscrits se déplacer, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Pernes
Le deuxième tour des élections municipales à Pernes a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jérôme Jossien
Divers
Une nouvelle dynamique pour PERNES
|
|
Hélène Merlin
Divers
AVEC VOUS POUR PERNES, de nos racines à l'avenir
|
|
Jérôme Lobel
Divers
UNIR NOS FORCES POUR PERNES
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Pernes
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jérôme JOSSIEN (Ballotage) Une nouvelle dynamique pour PERNES
|328
|41,00%
|Hélène MERLIN (Ballotage) AVEC VOUS POUR PERNES, de nos racines à l'avenir
|279
|34,88%
|Jérôme LOBEL (Ballotage) UNIR NOS FORCES POUR PERNES
|193
|24,13%
|Participation au scrutin
|Pernes
|Taux de participation
|68,70%
|Taux d'abstention
|31,30%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,88%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,20%
|Nombre de votants
|834
Source : ministère de l’Intérieur
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