Résultat de l'élection municipale 2026 à Pernes : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Pernes

Le deuxième tour des élections municipales à Pernes a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jérôme Jossien
Jérôme Jossien Divers
Une nouvelle dynamique pour PERNES
  • Jérôme Jossien
  • Catherine Derisbourg Vincette
  • Vito-Antonio Grasso
  • Ludivine Hemery Thery
  • Ludovic Wagon
  • Carine Leleu
  • Frédéric Jazwiecki
  • Sophie Donchez
  • James Risbourg
  • Shanel Moreau
  • Jérôme Bruyant
  • Stéphanie Pronier
  • Joffrey Debarge
  • Annie Campagne
  • Mickaël Derisbourg
  • Chloé Droques
  • Jackie Dumetz
  • Christelle Delattre
  • Maxime Sagot
Hélène Merlin
Hélène Merlin Divers
AVEC VOUS POUR PERNES, de nos racines à l'avenir
  • Hélène Merlin
  • Yves Becquart
  • Stéphanie Bugnon
  • Thomas Cordonnier
  • Joanna Baye
  • Gérard Blaringhem
  • Viviane Cardon
  • Frédéric Lalloyer
  • Léa Coquidé
  • Thibaut Cardon
  • Sylvia Givry
  • Gérard Wlodarczyk
  • Cécile Thellier
  • Michaël Bertoli-Delmer
  • Elise Wallois
  • Stéphane Bouttier
  • Françoise Holuigue
  • Jean-Michel Baye
  • Rosiane Guilluy
Jérôme Lobel
Jérôme Lobel Divers
UNIR NOS FORCES POUR PERNES
  • Jérôme Lobel
  • Annick Bruyant
  • Mattéo Ponchant
  • Magalie Leglise
  • Thomas Bacq
  • Pamela Demanne
  • Fabrice Damarez
  • Alicia Paillart
  • Lucas Lobel
  • Catherine Rzepa
  • Grégory Bocquillion
  • Peggy Collier
  • Nicolas Colin
  • Amandine Doktor
  • Lorenzo Cassaro
  • Kellie Morel
  • Alexandre Cassaro
  • Angélique Minet
  • Julien Dekoninck

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Pernes

Tête de listeListe Voix % des voix
Jérôme JOSSIEN
Jérôme JOSSIEN (Ballotage) Une nouvelle dynamique pour PERNES 		328 41,00%
Hélène MERLIN
Hélène MERLIN (Ballotage) AVEC VOUS POUR PERNES, de nos racines à l'avenir 		279 34,88%
Jérôme LOBEL
Jérôme LOBEL (Ballotage) UNIR NOS FORCES POUR PERNES 		193 24,13%
Participation au scrutin Pernes
Taux de participation 68,70%
Taux d'abstention 31,30%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,88%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,20%
Nombre de votants 834

Source : ministère de l’Intérieur

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