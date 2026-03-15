Résultat municipale 2026 à Péronnas (01960) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Péronnas a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Péronnas, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Péronnas [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Hélène CEDILEAU
Hélène CEDILEAU (25 élus) PERONNAS AVEC VOUS 		1 703 71,49%
  • Hélène CEDILEAU
  • Jean-Marc THEVENET
  • Karine MAMMOLITI
  • Christian VOVILIER
  • Kathy BOZONNET MEUNIER
  • Jean-Michel SIMONET
  • Sophie DUPUIS FONTAINE
  • Martin PERNET
  • Patricia FERRIER
  • Arthur BAUDRIER
  • Isabelle DUCROZET
  • Didier PERARD
  • Emeline GUILLARME
  • Laurent DUCLOS
  • Noémie CANARD
  • Pierre MONTIBERT
  • Annabelle CORRAND
  • Julien VUITON
  • Marlène DIESTRO
  • Noé FAVRE
  • Sylvie SUPIE
  • Daniel GAY
  • Laurence FABBRO
  • Hubert MARTIN
  • Catherine PIVET
Pascal FAYARD
Pascal FAYARD (4 élus) ALTERNATIVE PERONNAS 2026 - DES PROJETS PARTAGES 		679 28,51%
  • Pascal FAYARD
  • Pascale PEYROT
  • Franck BURLET
  • Carole LAURENT
Participation au scrutin Péronnas
Taux de participation 50,48%
Taux d'abstention 49,52%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,43%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,43%
Nombre de votants 2 452

Source : ministère de l’Intérieur

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