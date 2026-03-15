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19:16 - Dynamique électorale à Péronnas : une analyse socio-démographique Les données démographiques et socio-économiques de Péronnas révèlent des tendances évidentes qui pourraient avoir des répercussions sur les résultats des municipales. Avec un taux de chômage de 9,09% et une densité de population de 367 hab/km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (86,21%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 3276 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,85%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,86%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Péronnas mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 20,82% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

17:57 - Les dernières données du vote RN à Péronnas Le mouvement nationaliste restait loin du podium lors des municipales à Péronnas il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen engrangeait 21,31% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 38,44% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 17,79% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au second tour, le parti à la flamme sécurisait 55,07% des voix au niveau local. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 31,38% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 36,26% pour le parti à la flamme. Il achèvera sa course avec 42,37% le dimanche suivant.

16:58 - Une abstention de 59,43 % à Péronnas aux dernières municipales Pour rappel, l'abstention atteignait 59,43 % à Péronnas lors des précédentes élections municipales, dans la moyenne nationale, le coronavirus ayant jeté une ombre sur l'événement. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est établie à 22,53 % localement. Certes, ces scrutins ne sont pas de même nature, mais il est pertinent d'examiner la progression des législatives de 2022 à celles de 2024. L'abstention aux législatives, mesurée à 50,12 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 31,12 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 47,84 %. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans témoigne que le territoire s'affirme comme une commune relativement préservée de l'abstentionnisme endémique par rapport aux moyennes françaises. Au soir de l'élection municipale, cette réalité pèsera en tout cas assurément sur les résultats de Péronnas.

15:59 - Comment Péronnas a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Lors des dernières européennes, le podium à Péronnas s'était dessiné autour de la liste menée par Jordan Bardella (31,38%), en première position devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (15,92%) et Raphaël Glucksmann (13,76%). Jérôme Buisson (Rassemblement National) avait par la suite enlevé au premier tour des élections législatives à Péronnas après la dissolution avec 36,26%. Charline Liotier (Union de la gauche) était à la deuxième place avec 26,89%. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, plaçant Christophe Coquelet (Ensemble !) jusqu'à la première place avec 57,63%. La physionomie politique de Péronnas a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait refléter une terre sans déterminisme électoral, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme une localité à dominante nationaliste.

14:57 - À quoi ressemblaient les résultats locaux de Péronnas il y a 4 ans ? En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Péronnas plaçait Emmanuel Macron à l'avant de la course avec 29,88% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 21,31%. Le second tour entérinait ensuite ce tour préliminaire en donnant 61,56% pour Emmanuel Macron, contre 38,44% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Péronnas soutenaient en priorité Philippe Lerda (Nupes) avec 21,39% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Jérôme Buisson (Rassemblement National), vainqueur dans la commune avec 55,07%. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Péronnas une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - Analyse de l'évolution de la fiscalité à Péronnas Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Péronnas, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 9,55 % en 2024 (dernières données disponibles), générant une recette de près de 39 200 euros environ la même année, loin des quelque 1,06257 million d'euros récoltés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, fait qu'elle ne constitue désormais plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, ce qui a modifié l'équilibre des finances locales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux à Péronnas atteint désormais près de 32,53 % en 2024 (contre 18,56 % en 2020). Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. Avec toutes ces données, le produit fiscal par ménage à Péronnas s'est établi à 843 € en 2024, alors que ce montant se situait à 719 € quatre ans auparavant.

11:59 - Quel était le résultat des dernières municipales à Péronnas ? Les résultats des dernières municipales à Péronnas ont fourni un constat instructif sur l'équilibre des forces locales. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Hélène Cedileau (Divers droite) a creusé l'écart en rassemblant 1 235 soutiens (67,89%). Derrière, Pascal Fayard (Divers gauche) a capté 32,10% des suffrages. Ce succès d'emblée de la candidate Divers droite a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour cette élection de 2026 à Péronnas, ce qui s'est passé à l'époque a forcément orienté les stratégies des différents camps. Pour l'opposition, faire basculer une telle majorité représentera ce dimanche une tâche colossale, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.