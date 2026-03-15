En direct

19:19 - Élections municipales à Péronne-en-Mélantois : un éclairage démographique Les données démographiques et socio-économiques de Péronne-en-Mélantois montrent des tendances nettes qui pourraient influer sur le résultat des élections municipales. La répartition par âge peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans le village, 16,88% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 5,49% sont des personnes âgées. Le pourcentage élevé de cadres, représentant 28,49%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre de familles monoparentales (10,63%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (4,12%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, de 7,53% à Péronne-en-Mélantois, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

17:57 - Le RN gagne du terrain à Péronne-en-Mélantois Le RN ne présentait pas formellement de liste pour la dernière bataille municipale à Péronne-en-Mélantois en 2020, l'élection s'étant déroulée en dehors des clivages partisans dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 20,66% des voix comptabilisées lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 34,55% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient offert 19,18% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score trop limité, à Péronne-en-Mélantois comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 28,19% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 33,98% pour un bulletin issu du rapprochement de la droite ciottiste avec le RN. Il achèvera sa course avec 38,26% lors du vote définitif.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention à Péronne-en-Mélantois Pour rappel, l'abstention atteignait 49,44 % à Péronne-en-Mélantois lors des dernières municipales, en retrait par rapport aux 55,3 % nationaux alors que la pandémie du Covid-19 faisait douter la population. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a ainsi connu un taux d'abstention de 12,23 % localement. En 2022, les législatives affichaient pour leur part une abstention de 36,72 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 19,41 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 36,47 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone où l'abstention est contenue. Dans le cadre des municipales de 2026 à Péronne-en-Mélantois, cette variable jouera en conséquence un rôle pivot sur les résultats.

15:59 - Péronne-en-Mélantois : le vote des électeurs l'année de la dissolution Les élections européennes de juin 2024 à Péronne-en-Mélantois avaient vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (28,19%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 19,34% des voix. Charlotte Parmentier-Lecocq (Ensemble !) avait par la suite performé au premier tour des élections des députés à Péronne-en-Mélantois quelques semaines plus tard avec 39,84%. Marie Hélène Quatreboeufs (Union de l'extrême droite) se trouvait à la deuxième place avec 33,98%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Charlotte Parmentier-Lecocq culminant à 61,74% des suffrages exprimés dans la commune. La préférence des électeurs de Péronne-en-Mélantois a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant la commune reflétait une terre marquée par le macronisme, elle s'est plus visiblement affichée 24 mois plus tard comme une terre sans déterminisme électoral.

14:57 - En 2022, la municipalité de Péronne-en-Mélantois s'était résolument ancrée à le centre-droit En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Péronne-en-Mélantois tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 36,28% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 20,66%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 65,45% pour Emmanuel Macron, contre 34,55% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Péronne-en-Mélantois soutenaient en priorité Charlotte Parmentier-Lecocq (Ensemble !) avec 34,70% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 66,09% des suffrages. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Péronne-en-Mélantois s'inscrit comme une place forte du courant central.

12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Péronne-en-Mélantois Du côté de la fiscalité de Péronne-en-Mélantois, le produit fiscal par foyer s'est établi à 588 euros en 2024 (derniers chiffres en date), alors que ce montant se situait à 782 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties est pourtant passé à environ 38,41 % en 2024 (contre 19,12 % en 2020). Une donnée à rapprocher de la moyenne en France, qui s'établit à près de 40 %. Mais attention : cette hausse est le plus souvent mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 11 050 € en 2024, loin des 248 700 € enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 22,48 %. Un bouleversement pour les budgets des communes limitant drastiquement sa portée et forçant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.

11:59 - Des résultats particulièrement serrés aux dernières élections à Péronne-en-Mélantois Examiner les résultats de la dernière élection municipale à Péronne-en-Mélantois peut être éclairant. Signalons qu'à l'époque, ce scrutin s'est déroulé avec des candidatures individuelles et non de listes, permettant notamment le panachage. Dès le premier tour, 15 candidats ont par ailleurs été élus. Bénédicte Dhaisne a réuni le plus grand nombre de voix avec 97,97% des voix, devançant Martine Gabriel qui a capté 337 suffrages en sa faveur (97,39%). Karine Digne a suivi, avec 97,39% des électeurs. Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Pour le scrutin de 2026 à Péronne-en-Mélantois, ces équilibres individuels propres aux petites communes vont encore servir de toile de fond. À noter que la règle des candidatures sans liste n'a cependant plus cours dans le pays.