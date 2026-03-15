Résultat municipale 2026 à Péronne-en-Mélantois (59273) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Péronne-en-Mélantois a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Péronne-en-Mélantois, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Péronne-en-Mélantois [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marie BLAS
Jean-Marie BLAS (12 élus) PÉRONNE EN MELANTOIS UNE COMMUNE VIVANTE, UNE ÉQUIPE ENGAGÉE 		323 55,21%
  • Jean-Marie BLAS
  • Sabrina PARENT-BELLEMBOIS
  • Patrick DELEVOYE
  • Françoise DEBUCHY
  • Gérard BELLEMBOIS
  • Pauline POPRAWSKI
  • Benoit VANBATTEN
  • Céline JULMANN
  • Sylvain CARLIER
  • Jessica DOUTRELIGNE
  • David WATTEBLED
  • Mathilde CRESSON
Barbara DEBUSSCHERE
Barbara DEBUSSCHERE (3 élus) PERONNE EN MELANTOIS-PARTAGEONS NOTRE VISION COMMUNE 		262 44,79%
  • Barbara DEBUSSCHERE
  • Thierry CHANDOUINEAU
  • Stéphanie LAGILLE
Participation au scrutin Péronne-en-Mélantois
Taux de participation 79,42%
Taux d'abstention 20,58%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,98%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,49%
Nombre de votants 606

Source : ministère de l’Intérieur

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