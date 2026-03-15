Résultat municipale 2026 à Péronne (80200) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Péronne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Péronne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Péronne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gautier MAES
Gautier MAES (24 élus) Avec vous, agir pour Péronne 		1 936 63,02%
  • Gautier MAES
  • Céline BEAUGRAND
  • Bruno CONTU
  • Elodie RACINE
  • Sylvain VELU
  • Cindy YGOUF
  • Philippe PONCHON
  • Laurence LEMAIRE
  • Wilfried BELMANT
  • Laura HARY
  • Isaac PEREZ
  • Martine RICHARD
  • Michel DREVELLE
  • Dany TRICOT
  • Bruno NOBLESSE
  • Laëtitia DIÉVAL
  • Roger CHATELAIN
  • Fabienne DAVID
  • Angel ONDICANA
  • Juliette DEGUINE
  • Jean-Marc MARQUES
  • Catherine GOUDMAND
  • Dominique GALLET
  • Sabrina LEJEUNE
Valérie KUMM
Valérie KUMM (3 élus) ENSEMBLE, UN AVENIR POUR PÉRONNE 		596 19,40%
  • Valérie KUMM
  • Benjamin CARPENTIER
  • Karine SORIN LAMBERT
Houssni BAHRI
Houssni BAHRI (1 élu) ENGAGÉS POUR PÉRONNE 		282 9,18%
  • Houssni BAHRI
Mathieu HUGUET
Mathieu HUGUET (1 élu) MIEUX VIVRE A PERONNE 		258 8,40%
  • Mathieu HUGUET
Participation au scrutin Péronne
Taux de participation 56,91%
Taux d'abstention 43,09%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,65%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,86%
Nombre de votants 3 151

Source : ministère de l’Intérieur

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