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19:20 - Comprendre l'électorat de Péronne : un regard sur la démographie locale Dans la ville de Péronne, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur les résultats des municipales. Avec un pourcentage de 32% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 20,43%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des groupes démographiques essentiels. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (44,08%) met en exergue le poids des questions concernant l'habitat et l'urbanisme. Un salaire moyen mensuel net de 2 102 euros/mois peut être l'expression de situations de précarité financière pour certains foyers. Le nombre de bénéficiaires du RSA (5,60%) met en lumière des besoins de soutien social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (12,71%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Péronne mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 18,52% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

17:57 - Le RN à Péronne : quelle place aux municipales 2026 ? Le parti d'extrême droite n'avait pas vraiment pesé lors des municipales à Péronne en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen obtenait 34,19% des voix lors du premier round, puis faisait jeu égal avec Emmanuel Macron localement avec 49,74% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 22,13% au parti lepéniste au tour 1. Au second tour, le Rassemblement national sécurisait 48,52% des voix locales. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 41,60% aux élections européennes. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier round, par un résultat de 44,69% pour le Rassemblement national. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Yaël Menache.

16:58 - Rétrospective : l'abstention à Péronne avant 2026 En parallèle de ces municipales 2026, le degré d'abstention pèsera fatalement sur les résultats de Péronne. Les archives de 2020 montrent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention concernait 55,87 % des électeurs, un score collant aux 55,3 % de la moyenne nationale alors que la pandémie du Covid frappait la population. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est à ce titre établie à 34,48 % localement. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 55,34 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 42,87 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 57,70 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville assez abstentionniste.

15:59 - Il y a deux ans, Péronne avait opté pour la droite Lors des dernières élections européennes, le podium à Péronne s'était figé autour de la liste menée par Jordan Bardella (41,60%), devant Valérie Hayer (16,76%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (8,47%). Yaël Menache (Rassemblement National) avait par la suite enlevé au premier tour des législatives à Péronne quelques semaines plus tard avec 44,69%. Loïc Folleat (Majorité présidentielle) suivait à la deuxième place avec 25,64%. Les votants expédiaient d'ailleurs la question d'emblée dans la circonscription, où l'élection a été pliée d'entrée avec 55,98% La préférence des électeurs de Péronne a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune dessinait une zone de flou électoral, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Péronne : des résultats très parlants lors des scrutins il y a 4 ans La synthèse des votes de 2022 dépeint Péronne comme une zone au paysage politique évolutif. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Péronne votaient en priorité pour Marine Le Pen (34,19%), surpassant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 30,28%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 50,26% pour Emmanuel Macron, contre 49,74% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Péronne accordaient leurs suffrages à Guillaume Ancelet (Nupes) avec 26,98% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 51,48% des suffrages.

12:58 - La fiscalité, enjeu majeur des municipales à Péronne À Péronne, sur le plan de la fiscalité locale, le produit fiscal par foyer s'est établi à 927 € en 2024 (dernières données disponibles), alors que ce montant se situait à 886 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à un peu moins de 41,93 % en 2024 (contre environ 17,69 % en 2020). Pour rappel, la moyenne nationale avoisine les 40 %. Cette hausse est souvent automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 361 160 € de recettes en 2024. Un produit qui est loin des 2 537 840 € enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 30,56 %. Un séisme pour les budgets des communes diminuant fortement son rendement et forçant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Municipales 2020 : rappel des résultats à Péronne Observer les résultats de la dernière élection municipale à Péronne peut se révéler édifiant. Au terme du premier tour à l'époque, Valérie Kumm (Divers gauche) a coiffé ses adversaires au poteau en rassemblant 30,44% des bulletins. Deuxième, Gautier Maes (Divers) a engrangé 655 votes (27,69%). Le petit écart entre les concurrents débouchait sur un 2e tour très flou. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Gautier Maes l'a finalement emporté avec 39,60% des voix, face à Valérie Kumm rassemblant 38,61% des votants et Thérèse Dheygers réunissant 552 électeurs (21,77%). Le challenger a réussi à faire basculer le rapport de force, actant un spectaculaire renversement de tendance. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Même si Valérie Kumm a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 324 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté.