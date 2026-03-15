Résultat municipale 2026 à Péroy-les-Gombries (60440) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Péroy-les-Gombries a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Péroy-les-Gombries, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Péroy-les-Gombries [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Richard KUBISZ
Richard KUBISZ (14 élus) Ensemble, un avenir pour Péroy 		466 77,67%
  • Richard KUBISZ
  • Perrine CRICHTON
  • Michel MULLER
  • Martine MERCKHOFFER
  • Dominique YVERNEAUX
  • Angélique CARTIGNY
  • Guillaume TILSON
  • Flore CLOUX
  • Romuald MELLERIN
  • Christelle DELOY
  • Vincent CHIARGLIONE
  • Sylvie COLETTA
  • David NANCY
  • Karine BROUZET
Didier CAILLEUX
Didier CAILLEUX (1 élu) Unis pour Péroy 		134 22,33%
  • Didier CAILLEUX
Participation au scrutin Péroy-les-Gombries
Taux de participation 70,63%
Taux d'abstention 29,37%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,66%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,33%
Nombre de votants 606

Source : ministère de l’Intérieur

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