En direct

19:19 - Les données démographiques de Péroy-les-Gombries révèlent les tendances électorales Les facteurs démographiques et socio-économiques de Péroy-les-Gombries mettent en lumière des tendances nettes qui pourraient influer sur les résultats des municipales. Avec une densité de population de 109 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,33%, les enjeux liés au chômage et au logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (8,42%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 551 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,02%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (3,98%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Péroy-les-Gombries mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 14,46% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

17:57 - Le RN séduit-il les électeurs de Péroy-les-Gombries ? Le RN n'était pas formellement représenté pour la dernière municipale à Péroy-les-Gombries il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans étiquette dans la localité. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen recueillait 34,85% des votes lors du premier round, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la ville avec 61,24% lors du tour final. Les législatives la même année avaient donné 39,90% au candidat RN au tour 1. Au deuxième round, le Rassemblement national réunissait 61,95% des voix de la municipalité. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 49,55% aux européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 50,47% pour le Rassemblement national. C'est lui qui s'imposera avec 58,10% lors du vote final, et un siège remporté par Eric Woerth.

16:58 - Dernières municipales : 63,22 % d'abstention à Péroy-les-Gombries Lors des municipales de 2020 à Péroy-les-Gombries, l'abstention s'était établie à 63,22 % lors du premier tour (un chiffre supérieur aux 55,3 % nationaux). C'étaient 299 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors que la pandémie du coronavirus avait rendu prudents beaucoup d'électeurs. Le scrutin municipal reste pourtant, avec la présidentielle, celui où les citoyens se rendent le plus aux urnes, les figures de l'édile et du président étant centrales. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs vu l'abstention se fixer à 19,10 % au premier tour (26,31 % en France). L'abstention aux législatives, mesurée à 49,11 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 30,34 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 42,52 %. Regarder à la loupe ce parcours lors des cinq derniers scrutins permet in fine d'identifier Péroy-les-Gombries comme une ville moins abstentionniste que la moyenne en comparaison de la moyenne. Pour ces municipales 2026, cette variable à Péroy-les-Gombries sera en conséquence primordiale dans l'épilogue du scrutin.

15:59 - Péroy-les-Gombries : retour sur le vote de l'année de la dissolution L'exploration des résultats de 2024 confirme que Péroy-les-Gombries s'affirmait alors toujours comme un territoire bleu marine. Pour le tour unique des européennes de juin 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (49,55%). Mathieu Grimpret (Rassemblement National) avait ensuite gagné au premier tour des législatives à Péroy-les-Gombries près d'un mois plus tard avec 50,47%. Mohamed Assamti (Union de la gauche) échouait à la deuxième place avec 18,81%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Mathieu Grimpret culminant à 58,10% des suffrages exprimés sur place.

14:57 - Les électeurs de Péroy-les-Gombries avaient privilégié le RN il y a 4 ans Lors des législatives de 2022, les votants de Péroy-les-Gombries accordaient leurs suffrages à Audrey Havez (RN) avec 39,90% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 61,95%. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 quelques semaines auparavant, les citoyens de Péroy-les-Gombries accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 34,85%, devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui récoltait 21,01%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 61,24% pour Marine Le Pen, contre 38,76% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Péroy-les-Gombries un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - Impôts à Péroy-les-Gombries : un enjeu central pour 2026 À Péroy-les-Gombries, où la fiscalité locale a diminué depuis les dernières municipales, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 19,81 % en 2024 (année des derniers chiffres), ce qui représente un montant de 2 100 euros, loin des quelque 218 600 euros récoltés en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse désormais que de façon marginale sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui justifie cet effondrement des recettes. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Péroy-les-Gombries est passé à environ 51,44 % en 2024 (contre 29,90 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil puisqu'elle est automatique dans la plupart des cas. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec toutes ces fluctuations, le produit fiscal par ménage à Péroy-les-Gombries s'est établi à 716 euros en 2024 contre 768 euros en début de mandat.

11:59 - Richard Kubisz vainqueur des dernières élections à Péroy-les-Gombries Les résultats des précédentes municipales à Péroy-les-Gombries ont fourni un éclairage précieux sur les rapports de force locaux. Seule en lice, la liste menée par Richard Kubisz a sans surprise obtenu 100,00% des suffrages lors de ce premier passage aux urnes. Ce résultat sans surprise a clos l'élection dès le premier tour, rendant tout second tour inutile. Pour ce scrutin de 2026 à Péroy-les-Gombries, cette répartition historique des voix pose les bases. L'apparition ou non d'une opposition constituera un des enjeux au lendemain de ce scrutin sans véritable compétition. Un indice est sans doute à chercher dans la liste des candidats rendue publique par le ministère de l'Intérieur.