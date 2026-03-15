Résultat municipale 2026 à Perriers-sur-Andelle (27910) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Perriers-sur-Andelle a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Perriers-sur-Andelle, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Perriers-sur-Andelle [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Annick BONAY
Annick BONAY (15 élus) AGIR POUR L'AVENIR 		373 51,10%
  • Annick BONAY
  • Philippe PERIER
  • Nathalie Severine LEBOURG
  • Guillaume DEFRANCE
  • Emilie BERTHE
  • Sylvain Pierre LIAUDET
  • Marjorie DUVALET
  • Pascal DUMONTIER
  • Sabrina COURTIN
  • Guillaume VIEILLARD
  • Sophie MILLOT
  • Olivier BERG
  • Perrine RIQUET
  • Olivier LELIEVRE
  • Veronique VEYRON
Laurent SMAGGHE
Laurent SMAGGHE (4 élus) POUR UNE COMMUNE VIVANTE ET AMBITIEUSE 		357 48,90%
  • Laurent SMAGGHE
  • Florence DUPART
  • Olivier MAZURIER
  • Ginette VALLÉE
Participation au scrutin Perriers-sur-Andelle
Taux de participation 60,42%
Taux d'abstention 39,58%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,73%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,07%
Nombre de votants 751

Source : ministère de l’Intérieur

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