En direct

19:17 - Perriers-sur-Andelle et municipales : démographie, économie et enjeux électoraux La démographie et le contexte socio-économique de Perriers-sur-Andelle contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections municipales. La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la commune, avec près de 33% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 10,45%. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (16,79%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 853 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (15,05%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,19%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Perriers-sur-Andelle mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,53% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

17:57 - Les votants de Perriers-sur-Andelle de plus en plus attirés par le RN Le mouvement nationaliste n'était pas représenté lors de la dernière campagne municipale à Perriers-sur-Andelle en 2020, les débats s'étant tenus de manière apolitique dans la localité. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 42,11% des bulletins exprimés lors du premier round, puis l'emportait sur Emmanuel Macron sur le plan local avec 61,50% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient accordé 40,61% au parti lepéniste au tour 1. Au second round, le RN validait 59,92% des voix dans la commune. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 51,92% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées offriront, lors du premier tour, un résultat de 55,76% pour le RN. Il l'emportera d'ailleurs avec 61,51% lors du vote définitif et la victoire de Timothée Houssin.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Perriers-sur-Andelle Les archives d'il y a six ans montrent qu'au premier tour des municipales à Perriers-sur-Andelle, l'abstention frappait 48,50 % des inscrits (en deçà de la moyenne nationale) alors que sévissait la pandémie du Covid. Le scrutin municipal reste en effet, avec la présidentielle, celui où les électeurs participent le plus, les figures de l'édile et du chef de l'État occupant une place centrale. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre vu l'abstention se fixer à 25,25 % au premier tour (contre 26,31 % en moyenne nationale). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté enregistré 50,83 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 35,53 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 56,88 % des inscrits. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, le secteur apparaît donc plutôt comme une contrée marquée par l'abstention. Dans le cadre de cette municipale à Perriers-sur-Andelle, ce paramètre jouera en tout cas un rôle déterminant sur les résultats.

15:59 - Comment Perriers-sur-Andelle a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Perriers-sur-Andelle. Lors des élections européennes, le podium à Perriers-sur-Andelle s'était en effet figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (51,92%), talonnée par Valérie Hayer (10,54%) et Raphaël Glucksmann (10,22%). Timothée Houssin (Rassemblement National) avait par la suite performé au premier tour des élections législatives à Perriers-sur-Andelle après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 55,76%. Frédéric Duché (Ensemble !) terminait à la deuxième place avec 17,33%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Timothée Houssin culminant à 61,51% des suffrages exprimés localement.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année de présidentielle pour les habitants de Perriers-sur-Andelle ? La physionomie politique de Perriers-sur-Andelle dessine un sol très favorable aux idées nationalistes. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Perriers-sur-Andelle tournait en effet à l'avantage de Marine Le Pen avec 42,11% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 21,32%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 61,50% pour Marine Le Pen, contre 38,50% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Perriers-sur-Andelle soutenaient en priorité Timothée Houssin (RN) avec 40,61% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 59,92% des suffrages.

12:58 - Perriers-sur-Andelle : la fiscalité constatée à l'approche des municipales Pour ce qui est de la fiscalité de Perriers-sur-Andelle, la charge de taxes moyenne par foyer fiscal s'est chiffrée à 653 euros en 2024 (relevé le plus récent) contre 571 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 45,41 % en 2024 (contre 25,17 % en 2020). Un pourcentage à mettre en perspective avec la moyenne nationale, avoisinant les 40 %, en progression de 1,2 point en quatre ans. Une hausse bien souvent mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 22 710 € en 2024, bien en deçà des 298 500 euros enregistrés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 22,12 %. Un séisme pour les budgets des communes diminuant fortement son produit et obligeant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.

11:59 - Des candidats dans un mouchoir de poche : rappel des élections municipales à Perriers-sur-Andelle Les résultats des dernières élections municipales à Perriers-sur-Andelle ont fourni un bilan révélateur sur les rapports de force locaux. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Philippe Gérics a pris l'ascendant sur ses rivaux en obtenant 52,20% des suffrages. Sur la seconde marche, Baptiste Baly a engrangé 47,79% des bulletins valides. Cette victoire au premier tour de Philippe Gérics a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour ce scrutin de 2026 à Perriers-sur-Andelle, ce décor pèsera irrémédiablement. La tâche s'annonce gigantesque ce dimanche pour le camp adverse face à ce succès éclatant, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.