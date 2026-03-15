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19:18 - Élections à Perrigny : l'impact des caractéristiques démographiques Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les municipales à Perrigny comme dans toute la France. Dotée de 843 logements pour 1 535 habitants, la densité de la commune est de 173 habitants/km². Ses 168 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 448 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la commune, 27% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 33,18% de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 34,95% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 53,35% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 365,34 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Finalement, Perrigny incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.

17:57 - Quelle influence du RN à Perrigny aux élections de 2026 ? Le parti à la flamme n'était pas représenté à la dernière bataille municipale à Perrigny il y a six ans, les débats s'étant tenus sans affiliation partisane dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 23,54% des voix comptabilisées lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 42,00% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 21,49% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Perrigny comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 30,80% lors du choc des européennes 2024. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier round, par un résultat de 37,28% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 42,37% lors du vote définitif.

16:58 - À quel niveau se situe la participation électorale à Perrigny ? Il y a six ans à Perrigny, le tour de chauffe des élections municipales avait vu 40,14 % des inscrits se rendre aux urnes dans la commune, un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale alors que beaucoup d'électeurs avaient préféré éviter les bureaux de vote du fait de l'épidémie de Covid. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 80,43 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part rassemblé 60,59 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 72,30 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 55,20 % des inscrits. Regarder à la loupe ces variations lors des cinq scrutins depuis 2020 permet à l'arrivée de ranger Perrigny comme une ville soucieuse de voter au regard des moyennes nationales. En ce jour d'élection municipale à Perrigny, cette donnée sera en conséquence suivie à la loupe.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Perrigny en 2024 À l'occasion du scrutin européen de juin 2024, les électeurs de Perrigny avaient placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 30,80% des inscrits. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Perrigny avaient ensuite placé en tête Valérie Graby (Rassemblement National) avec 37,28% au premier tour, devant Danielle Brulebois (Majorité présidentielle) avec 34,20%. Au second tour, c'est en revanche Danielle Brulebois (Ensemble !) qui a doublé son adversaire avec 57,63% des suffrages exprimés. Le paysage politique de Perrigny a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune esquissait une terre centriste-macroniste, elle s'est plus visiblement positionnée deux ans plus tard comme un territoire bleu marine.

14:57 - Pour les municipales 2026, Perrigny reste un territoire orienté vers la majorité présidentielle Lors des législatives de 2022, les votants de Perrigny portaient leur choix sur Danielle Brulebois (Ensemble !) avec 33,06% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Anthony Brondel (Nouvelle union populaire écologique et sociale) en première position avec 51,21% des suffrages. Lors du premier tour de la présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Perrigny choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 26,86% des voix, devançant ainsi Marine Le Pen qui obtenait 23,54%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 58,00% pour Emmanuel Macron, contre 42,00% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle.

12:58 - Analyse de l'évolution des impôts locaux à Perrigny Du côté de la fiscalité de Perrigny, la somme moyenne demandée aux foyers imposables a représenté 1 129 € en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 548 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais 37,86 % en 2024 (contre 12,98 % en 2020). Une augmentation souvent automatique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'autour de 13 900 euros de recettes en 2024. Un total bien loin des quelque 159 500 euros récoltés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 7,21 %. Cette taxe est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre financier.

11:59 - Le bilan de la dernière élection municipale à Perrigny Les résultats des municipales précédentes à Perrigny ont livré un tableau détaillé des rapports de force politiques locaux. Unique liste en présence, 'Unis pour l'avenir de perrigny' a sans surprise engrangé 387 soutiens (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Faute de concurrent, le scrutin a logiquement pris fin dès le premier tour. Pour ces municipales 2026 à Perrigny, cette dynamique constitue un point de départ particulier. Cette fois, l'attention se concentrera sur la capacité d'une alternative à s'imposer. Un indice est probablement à trouver dans la liste des candidats publiée par le ministère de l'Intérieur.