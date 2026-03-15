Résultat municipale 2026 à Perrigny (39570) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Perrigny a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Perrigny, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Perrigny [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
André PERRIER
André PERRIER (16 élus) PERRIGNY entre HERITAGE et AVENIR 		462 64,98%
  • André PERRIER
  • Marie FRAY
  • Jeremy Luc Maxime COTTIER
  • Valérie BUCHER
  • Guillaume HEDIN
  • Marielle SACCARD
  • Jérémy MICHEL
  • Danielle JACQUÉ-MIODON
  • Frédéric François Jocelyn PRIEUR
  • Sandrine VANDROUX
  • Joévin MAILLOT
  • Nathalie MANDRILLON
  • Tristan GENTET
  • Béatrice OFFNER
  • David DUFFAY
  • Manon GRAPPE RICHARD
Nicolas DEBRAY
Nicolas DEBRAY (3 élus) UN ELAN CITOYEN POUR L AVENIR DE PERRIGNY 		249 35,02%
  • Nicolas DEBRAY
  • Aurelie GARNIER
  • Walter MANCEBON
Participation au scrutin Perrigny
Taux de participation 62,86%
Taux d'abstention 37,14%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,17%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,49%
Nombre de votants 738

Source : ministère de l’Intérieur

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