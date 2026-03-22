Résultat municipale 2026 à Perros-Guirec (22700) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Perros-Guirec a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Perros-Guirec, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Perros-Guirec [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Erven LÉON
Erven LÉON (22 élus) Bien vivre à Perros, aujourd'hui et demain 		2 064 45,71%
  • Erven LÉON
  • Anne HARDY
  • Christophe BETOULE
  • Fiona LE GUEN
  • Guy MARECHAL
  • Catherine PONTAILLER
  • Patrick LOISEL
  • Gaëlle LARGET
  • Bernard CAMBIER
  • Marie-Charlotte KEREUN
  • Antoine SALIOU
  • Muriel LEBRETON
  • Mathieu GUILLOU
  • Maria MESQUITA
  • Antoine EUVRARD
  • Lénaïck COCHARD
  • Xavier ROPARTZ
  • Amélie SALAGNAC
  • Grégory CHAËN
  • Laurence RETO
  • Jean-Claude BANCHEREAU
  • Cindy GERME
Virgine LE JANNOU
Virgine LE JANNOU (5 élus) NOUVEAU REGARD POUR PERROS-GUIREC 		1 389 30,76%
  • Virgine LE JANNOU
  • Philippe SAYER
  • Armelle LE MANACH
  • Adrien BETHUYS
  • Lise BRYGO
Emilie DESOUCHE
Emilie DESOUCHE (1 élu) MON PARTI C'EST PERROS 		532 11,78%
  • Emilie DESOUCHE
Anne-Sophie LIETRON
Anne-Sophie LIETRON (1 élu) Kalon Perros à Gauche, Naturellement 		530 11,74%
  • Anne-Sophie LIETRON
Participation au scrutin Perros-Guirec
Taux de participation 62,91%
Taux d'abstention 37,09%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,17%
Nombre de votants 4 628

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Perros-Guirec - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Erven LÉON
Erven LÉON (Ballotage) Bien vivre à Perros, aujourd'hui et demain 		1 906 40,97%
Virgine LE JANNOU
Virgine LE JANNOU (Ballotage) NOUVEAU REGARD POUR PERROS-GUIREC 		1 334 28,68%
Emilie DESOUCHE
Emilie DESOUCHE (Ballotage) MON PARTI C'EST PERROS 		762 16,38%
Anne-Sophie LIETRON
Anne-Sophie LIETRON (Ballotage) Kalon Perros à Gauche, Naturellement 		650 13,97%
Participation au scrutin Perros-Guirec
Taux de participation 64,69%
Taux d'abstention 35,31%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,30%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,95%
Nombre de votants 4 759

Villes voisines de Perros-Guirec

En savoir plus sur Perros-Guirec