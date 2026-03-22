Résultat municipale 2026 à Perros-Guirec (22700) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Perros-Guirec a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Perros-Guirec, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Perros-Guirec [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Erven LÉON (22 élus) Bien vivre à Perros, aujourd'hui et demain
|2 064
|45,71%
|
|Virgine LE JANNOU (5 élus) NOUVEAU REGARD POUR PERROS-GUIREC
|1 389
|30,76%
|
|Emilie DESOUCHE (1 élu) MON PARTI C'EST PERROS
|532
|11,78%
|
|Anne-Sophie LIETRON (1 élu) Kalon Perros à Gauche, Naturellement
|530
|11,74%
|
|Participation au scrutin
|Perros-Guirec
|Taux de participation
|62,91%
|Taux d'abstention
|37,09%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,27%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,17%
|Nombre de votants
|4 628
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Perros-Guirec - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Erven LÉON (Ballotage) Bien vivre à Perros, aujourd'hui et demain
|1 906
|40,97%
|Virgine LE JANNOU (Ballotage) NOUVEAU REGARD POUR PERROS-GUIREC
|1 334
|28,68%
|Emilie DESOUCHE (Ballotage) MON PARTI C'EST PERROS
|762
|16,38%
|Anne-Sophie LIETRON (Ballotage) Kalon Perros à Gauche, Naturellement
|650
|13,97%
|Participation au scrutin
|Perros-Guirec
|Taux de participation
|64,69%
|Taux d'abstention
|35,31%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,30%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,95%
|Nombre de votants
|4 759
Election municipale 2026 à Perros-Guirec [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Perros-Guirec sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Perros-Guirec.
L'actu des élections municipales 2026 à Perros-Guirec
18:36 - Perros-Guirec : le vote des électeurs l'année de la dissolution
Les scrutins législatifs de juin 2024, plaçaient Eric Bothorel (Majorité présidentielle) en pole position avec 46,40% au premier tour, devant Jean-Yves Le Boulanger (Rassemblement National) avec 25,96%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Eric Bothorel culminant à 49,79% des voix sur place. Lors des européennes une vingtaine de jours plus tôt, le résultat à Perros-Guirec s'était cette fois figé autour de la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (23,13%), devant Jordan Bardella (20,42%) et Raphaël Glucksmann (20,18%). Cette exploration des résultats de 2024 révèle en conséquence que Perros-Guirec demeurait à l'époque un fief de la majorité présidentielle, sans bouleverser l'équilibre de la présidentielle 2022.
15:57 - La liste "Agir Ensemble Pour Perros" grande gagnante de la dernière élection municipale à Perros-Guirec
Quel avait été le dénouement du dernier scrutin municipal à Perros-Guirec ? Dès le dimanche du premier tour, Erven Leon (Divers droite) a pris les commandes en récoltant 41,18% des soutiens. Sur la seconde marche, Pierrick Rousselot (Divers) a recueilli 39,94% des votes. La troisième place est revenue à Sylvie Bourbigot (Ecologiste), réunissant 18,86% des électeurs. Avec une marge aussi étroite, la fin du second tour s'annonçait incertaine. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Erven Leon l'a finalement emporté avec 45,49% des voix, face à Pierrick Rousselot s'adjugeant 1 765 électeurs (41,58%) et Sylvie Bourbigot avec 12,91% des électeurs. La confrontation a été à la hauteur des espérances avec une élection restée très disputée jusqu'à son dénouement. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Le candidat étiqueté Divers droite a probablement bénéficié du transfert des voix des listes éliminées, ajoutant 510 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour cette élection de 2026 à Perros-Guirec, ce décor pose les bases. La formation minoritaire est confrontée au défi d'engranger plus de voix ce dimanche soir, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
13:58 - Une quadrangulaire pour le 2e tour de l'élection de Perros-Guirec
Se retrouvent donc à ce nouveau passage dans les bureaux de vote ce dimanche : Erven Léon (LDVD), la liste menée par Virgine Le Jannou (LDVC), Emilie Desouche sous l'étiquette LDVC et la liste de Anne-Sophie Lietron (LDVG), d'après le ministère de l'Intérieur, qui a publié cette semaine les candidatures au second tour. Les résidents de la ville peuvent se rendre dans l'isoloir jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 8 bureaux de vote de Perros-Guirec, pour faire leur devoir électoral.
11:59 - Erven Léon, Virgine Le Jannou et Emilie Desouche forment le trio de tête à Perros-Guirec
Les élections municipales 2026 à Perros-Guirec ont vu Erven Léon (Divers droite) prendre la première place dimanche dernier avec 40,97 % des voix. Derrière, Virgine Le Jannou (Divers centre) s'est classée deuxième avec 28,68 %. Le match a abouti à une domination très nette du leader. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Emilie Desouche, étiquetée Divers centre, a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. En quatrième position, Anne-Sophie Lietron, avec la nuance Divers gauche, a récolté 13,97 % des voix, lui garantissant le cas échéant une place au second tour. Du côté de la mobilisation à Perros-Guirec, le rendez-vous électoral a mobilisé 64,69 % des électeurs, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
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