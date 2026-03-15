Résultat de l'élection municipale 2026 à Persan : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Persan [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Persan sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Persan.
L'actu des élections municipales 2026 à Persan
13:46 - À Persan, une fiscalité stable qui influencera le résultat
Si l'on examine la fiscalité de Persan, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 21,55 % en 2024 (relevé le plus récent), générant une recette de 91 210 € la même année, contre 3 016 630 € perçus en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales début 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse à présent que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et logements vacants, expliquant cette forte baisse des recettes. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Persan atteint désormais 32,58 % en 2024 (contre 15,40 % en 2020). Une hausse résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Résultat des courses : la facture fiscale moyenne à Persan s'est chiffrée à environ 694 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 678 € quatre ans auparavant.
11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections à Persan
Quelles conclusions faut-il tirer des résultats des municipales précédentes à Persan ? À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Alain Kasse (Divers droite) a raflé la première place en rassemblant 1 085 soutiens (58,90%). Juste derrière, Leïla Saïb (Divers gauche) a capté 402 bulletins valides (21,82%). Le podium a été complété par Sébastien Lombard (Divers gauche), s'adjugeant 355 voix (19,27%). Cette victoire écrasante de Alain Kasse a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été nécessaire. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Persan, ce décor pèsera irrémédiablement. Pour remettre en cause cette mainmise ce dimanche, les opposants devront accomplir un effort colossal, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Premier tour des municipales à Persan : horaires des 8 bureaux de vote
Le premier tour des municipales est organisé ce dimanche à Persan. Ce scrutin a pour but de renouveler les élus locaux de toutes les communes françaises. Les municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un cadre marqué par la crise du coronavirus. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est consultable ci-dessous. Pour voter, les citoyens de la ville peuvent se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 20 heures, horaires d’ouverture des 8 bureaux de vote de Persan. Cette page affichera les résultats à Persan dès 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Persan
|Tête de listeListe
|
Michel Boissiere
Liste divers gauche
UN NOUVEAU SOUFFLE POUR PERSAN
|
|
Sabrina Ecard
Liste divers droite
PERSAN L'AVENIR ENSEMBLE
|
|
Valentin Ratieuville
Liste divers droite
UNIS POUR PERSAN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Kasse (27 élus) Continuons persan ensemble
|1 085
|58,90%
|
|Leïla Saïb (3 élus) Persan en commun
|402
|21,82%
|
|Sébastien Lombard (3 élus) Il est temps pour persan
|355
|19,27%
|
|Participation au scrutin
|Persan
|Taux de participation
|32,80%
|Taux d'abstention
|67,20%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|1 914
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Kasse (28 élus) Continuons persan ensemble
|1 767
|63,42%
|
|Michelle Rinaldelli (3 élus) Persan, l'avenir c'est vous
|616
|22,11%
|
|Karim Aichi (2 élus) Persan c'est nous
|403
|14,46%
|
|Participation au scrutin
|Persan
|Taux de participation
|55,94%
|Taux d'abstention
|44,06%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,75%
|Nombre de votants
|2 956
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