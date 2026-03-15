Résultat de l'élection municipale 2026 à Persan : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Persan

Tête de listeListe
Michel Boissiere
Michel Boissiere Liste divers gauche
UN NOUVEAU SOUFFLE POUR PERSAN
  • Michel Boissiere
  • Véronique Goron
  • Karim Aoudj
  • Iris Alexandra Gabsi
  • Sylvain Lacassagne
  • Fatoumata Barry
  • Karim Righi
  • Inès Mogicato
  • Abasse Faye
  • Ghahera Belmir
  • Yacine Boujdaa
  • Sadia Abbasi
  • Bilal Azzouzi
  • Nucia Relmy
  • Abdelraouf Kouchit
  • Judy Charabie
  • Sofiane Belfar
  • Jehane Abdelmalek
  • Guillaume Valere
  • Anissa Boughriet
  • Alhassan Sarr
  • Zahia Aoudj
  • Christophe Leger
  • Marie-Thésèse Benoit
  • Oualid Maamri
  • Amélie Huftier
  • Mostefa Berrabah
  • Coumba Coulibaly
  • Giovanni Rinciari
  • Merzaka Amehra
  • Cyrille Benoit
  • Audrey Ratieuville
  • Manuel Fernandez
  • Yasmine Benosmane
  • Lucas Lacassagne
Sabrina Ecard
Sabrina Ecard Liste divers droite
PERSAN L'AVENIR ENSEMBLE
  • Sabrina Ecard
  • Sofiane Seghour
  • Muriel Bila
  • Steven Foucault
  • Gwendolina Gratepanche
  • Jacques Jacopit
  • Christelle Bargas
  • Mustapha Hachem
  • Peggy Ruot
  • Alain Kasse
  • Sandra Souriou
  • Jean Fernandes
  • Sandra Boucher
  • Christopher Mamzer
  • Rachida Hachemi
  • Muhammad Hazifa Abdul Haq
  • Sarah Ecard
  • Akram Zraraï
  • Noura Abid Yalaoui
  • Abdelkader Amrane
  • Isabelle Macé
  • Smail Tlemsani
  • Charlotte Ducrocq
  • Cyril Giuliano
  • Julie Gomes Da Costa
  • Thangamani Pushpaharan
  • Assia Kheniche
  • Philippe Grégoire
  • Joseline Stadelmann Kasse
  • Apinash Pushpaharan
  • Nicole Mignot
  • Eric Fonteneau
  • Célia Trabelsi
Valentin Ratieuville
Valentin Ratieuville Liste divers droite
UNIS POUR PERSAN
  • Valentin Ratieuville
  • Monia Attia
  • Joaquim Barroca
  • Marie Galopin
  • Abdel Bouchouicha
  • Nadia Bouchene
  • Mohamed Labbas
  • Delphine Lannoye
  • Jean-Luc Lostuzzo
  • Lea Stawarz
  • Hassan Azza
  • Anna-Maria Ciman
  • Xavier Decombas
  • Zahia Azouani
  • Olivier Cunial
  • Indi Trabon
  • Eric Louis
  • Cécile Tanguy
  • Bruce Titreville
  • Chantal Beaudry
  • Francius Boudhan
  • Morgane Lienard
  • Marcel Perrot
  • Sabrina Nabis
  • David Descauchereux
  • Cathy Le Meur
  • Said Said
  • Elodie Pereira
  • Bernard Raffier
  • Nicole Creme
  • Alain Lacrois
  • Ilham Bazgua
  • Olivier Lodde
  • Coralie Mutez
  • Gérard Luciathe

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain Kasse
Alain Kasse (27 élus) Continuons persan ensemble 		1 085 58,90%
  • Alain Kasse
  • Sabrina Ecard
  • Joaquim Barroca
  • Noura Yalaoui
  • Jacques Jacopit
  • Muriel Bila
  • Valentin Ratieuville
  • Joëlle Harnet
  • Jean-Luc Lostuzzo
  • Khedidja Hamimi
  • Abdel Bouchouicha
  • Nadia Bouchene
  • Marcel Perrot
  • Cécile Tanguy
  • Mohamed Labbas
  • Monia Attia
  • Pierre-André Niess
  • Alicia Trognon
  • Alain Lacrois
  • Zahia Aoudj
  • Hassan Azza
  • Indi Trabon
  • Olivier Cunial
  • Peggy Ruot
  • Mouloud Benmessaoud
  • Morgane Lienard
  • Moïse Nsualu
Leïla Saïb
Leïla Saïb (3 élus) Persan en commun 		402 21,82%
  • Leïla Saïb
  • Cyrille Benoit
  • Marie Christine Marques
Sébastien Lombard
Sébastien Lombard (3 élus) Il est temps pour persan 		355 19,27%
  • Sébastien Lombard
  • Michelle Rinaldelli
  • Sylvain Lacassagne
Participation au scrutin Persan
Taux de participation 32,80%
Taux d'abstention 67,20%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 1 914

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain Kasse
Alain Kasse (28 élus) Continuons persan ensemble 		1 767 63,42%
  • Alain Kasse
  • Joëlle Harnet
  • Arnaud Bazin
  • Dominique Cornille
  • Joaquim Barroca
  • Muriel Bila
  • Jean-François Pepin
  • Noura Yalaoui
  • Jacques Jacopit
  • Christine Collin
  • Marcel Perrot
  • Eliane Moulin
  • Jean-Luc Lostuzzo
  • Isabel Milheiro
  • Abdel Bouchouicha
  • Cécile Carré
  • Mohammed Labbas
  • Nadine Carrere
  • Moïse Nsualu
  • Chantal Guilliot
  • Valentin Ratieuville
  • Sabrina Ecard
  • Michel Berny
  • Elodie Crespin
  • Pierre-André Niess
  • Virginie Charpentier
  • Yacin Berrabah
  • Peggy Ruot
Michelle Rinaldelli
Michelle Rinaldelli (3 élus) Persan, l'avenir c'est vous 		616 22,11%
  • Michelle Rinaldelli
  • Jean-Michel Glize
  • Aline Tirvaudey
Karim Aichi
Karim Aichi (2 élus) Persan c'est nous 		403 14,46%
  • Karim Aichi
  • Sandy Attrait
Participation au scrutin Persan
Taux de participation 55,94%
Taux d'abstention 44,06%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,75%
Nombre de votants 2 956

Villes voisines de Persan

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