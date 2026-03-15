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19:21 - Comment la composition démographique de Persan façonne les résultats électoraux ? Quelle influence la population de Persan exerce-t-elle sur les résultats des élections municipales ? La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures en matière d'éducation et de soins de santé. Dans l'agglomération, 24,57% des résidents sont des enfants, et 21,29% de plus de 60 ans. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 819 €/an, sont souvent symptomatiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 25,95% et d'une population étrangère de 22,77% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'instruction à Persan mettent en avant une diversité de qualifications, avec 32,00% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

17:57 - Dynamique électorale : le RN en progression à Persan Le mouvement nationaliste ne pesait que marginalement lors de l'élection municipale à Persan en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 23,04% des bulletins exprimés lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 44,46% lors du tour final. Les législatives la même année avaient attribué 24,47% au candidat RN au tour 1. Un score insuffisant, à Persan comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 31,31% aux européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 29,22% pour le Rassemblement national. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 31,19% lors du vote final.

16:58 - Quels niveaux d'abstention à Persan aux dernières élections ? En parallèle de ces élections municipales, la valeur de la participation agira lourdement sur les résultats de Persan. Il y a six ans, le premier round des élections municipales avait vu 32,80 % des électeurs aller jusqu'aux bureaux de votes dans la commune, un chiffre assez faible (l'abstention avait donc culminé à 67,20 %), en pleine épidémie à l'époque. N'oublions pas que les élections municipales sont pourtant traditionnellement, avec la présidentielle, celles où les Français se mobilisent le plus. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a ainsi affiché une participation de 69,71 %. La mobilisation atteignait quant à elle 45,22 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 60,77 %, contre seulement 35,72 % en 2022. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, la commune se révèle donc résolument comme une zone en déficit de participation.

15:59 - Des résultats tranchés au centre pour Persan en 2024 Le choc des Européennes 2024 à Persan avait vu la victoire locale de l'équipe de Manon Aubry (35,47%), devant la liste 'La France revient' de Jordan Bardella qui s'était arrogée 31,31% des votes. Lors des législatives une vingtaine de jours plus tard, les votants de Persan soutenaient en priorité Maximillien Jules-Arthur (Union de la gauche) avec 48,52% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Maximillien Jules-Arthur culminant à 55,47% des voix localement. .

14:57 - Qui l'a emporté lors des élections de 2022 à Persan ? Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Persan portaient leur choix sur Leïla Ivorra (Nupes) avec 41,86% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 67,59% des suffrages. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Persan plaçait Jean-Luc Mélenchon devant avec 43,00% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 23,04%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 55,54% pour Emmanuel Macron, contre 44,46% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Persan dessine ainsi un terrain profondément marqué par les idées de gauche.

12:58 - À Persan, une fiscalité stable qui influencera le résultat Si l'on examine la fiscalité de Persan, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 21,55 % en 2024 (relevé le plus récent), générant une recette de 91 210 € la même année, contre 3 016 630 € perçus en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales début 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse à présent que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et logements vacants, expliquant cette forte baisse des recettes. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Persan atteint désormais 32,58 % en 2024 (contre 15,40 % en 2020). Une hausse résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Résultat des courses : la facture fiscale moyenne à Persan s'est chiffrée à environ 694 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 678 € quatre ans auparavant.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections à Persan Quelles conclusions faut-il tirer des résultats des municipales précédentes à Persan ? À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Alain Kasse (Divers droite) a raflé la première place en rassemblant 1 085 soutiens (58,90%). Juste derrière, Leïla Saïb (Divers gauche) a capté 402 bulletins valides (21,82%). Le podium a été complété par Sébastien Lombard (Divers gauche), s'adjugeant 355 voix (19,27%). Cette victoire écrasante de Alain Kasse a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été nécessaire. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Persan, ce décor pèsera irrémédiablement. Pour remettre en cause cette mainmise ce dimanche, les opposants devront accomplir un effort colossal, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.