Résultat municipale 2026 à Persan (95340) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Persan a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Persan, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Persan [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Valentin RATIEUVILLE
Valentin RATIEUVILLE (26 élus) UNIS POUR PERSAN 		1 568 51,77%
  • Valentin RATIEUVILLE
  • Monia ATTIA
  • Joaquim BARROCA
  • Marie GALOPIN
  • Abdel BOUCHOUICHA
  • Nadia BOUCHENE
  • Mohamed LABBAS
  • Delphine LANNOYE
  • Jean-Luc LOSTUZZO
  • Lea STAWARZ
  • Hassan AZZA
  • Anna-Maria CIMAN
  • Xavier DECOMBAS
  • Zahia AZOUANI
  • Olivier CUNIAL
  • Indi TRABON
  • Eric LOUIS
  • Cécile TANGUY
  • Bruce TITREVILLE
  • Chantal BEAUDRY
  • Francius BOUDHAN
  • Morgane LIENARD
  • Marcel PERROT
  • Sabrina NABIS
  • David DESCAUCHEREUX
  • Cathy LE MEUR
Michel BOISSIERE
Michel BOISSIERE (6 élus) UN NOUVEAU SOUFFLE POUR PERSAN 		1 183 39,06%
  • Michel BOISSIERE
  • Véronique GORON
  • Karim AOUDJ
  • Iris Alexandra GABSI
  • Sylvain LACASSAGNE
  • Fatoumata BARRY
Sabrina ECARD
Sabrina ECARD (1 élu) PERSAN L'AVENIR ENSEMBLE 		278 9,18%
  • Sabrina ECARD
Participation au scrutin Persan
Taux de participation 46,63%
Taux d'abstention 53,37%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,39%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,90%
Nombre de votants 3 100

Source : ministère de l’Intérieur

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