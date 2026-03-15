Résultat de l'élection municipale 2026 à Pertuis : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Pertuis

Tête de listeListe
Eric Banon
Eric Banon Liste divers gauche
Maîtrisons le présent pour façonner l'avenir
  • Eric Banon
  • Nicole Blanc
  • Cédric Perry
  • Christina Berard
  • Bruno Pericart
  • Carole Collange
  • Serge Guillot
  • Carmela Cantarella
  • Florian Aramand
  • Carmen Mignoni
  • Paul Anjos Alves
  • Camille Maillet
  • Eric Pruvost
  • Françoise Maurin El Malik
  • Sébastien Sallez
  • Marielle Fassetta
  • Christian Noël
  • Stéphanie Billo
  • Eric Baudet
  • Fabienne Julian
  • Nicolas Douet-Sanchez
  • Dominique Venturini
  • Mhamed Ben Khelil
  • Anne-Marie Quetglas
  • Yann Lefoul
  • Alexia Vendrell
  • Jean-Louis Grimaud
  • Emilie Bonzom
  • René Staiano
  • Chantal Bouty
  • Philippe Metivet
  • Virginie Vialette
  • Julien Negrel
  • Hélène Faber Pasero
  • Guy Rayer
Manuel Pouet
Manuel Pouet Liste divers gauche
Collectif citoyen Pertuis
  • Manuel Pouet
  • Isabelle Botterman
  • Ahmed-Tayeb Bachir
  • Julia Gensbeitel
  • Christophe Destouches
  • Fanny Derasse
  • Yannick Bijaudy
  • Sarah Tsvetoukhine
  • Jacques Kurkdjian
  • Hélène Launay
  • Joao Manuel Matos Torres
  • Délia Tronconi
  • Christophe Pumilia
  • Véronique Mercier
  • Maurice Arnold
  • Camille Guippe
  • Luc Playoust
  • Jennifer Xiberras
  • Aurélien Brès
  • Anna Gueye
  • Christophe Meautte
  • Audrey Boudon
  • André Gindrat
  • Lila Homan
  • Nicolas Klintzig
  • Béatrice Lethu-Rabu
  • Jean-François Merlin
  • Anne-Marie Simonin
  • Vincent Calemard
  • Amélie Chobert
  • Jean Pages
  • Marguerite Van Stiphout
  • Patrice Cartier
  • Angela Ruecker
  • Gilles Mercier
Roger Pellenc
Roger Pellenc Liste divers droite
Mon parti c'est Pertuis !
  • Roger Pellenc
  • Anne-Priscille Bazelaire
  • Lionel Negre
  • Cécile Andjerakian
  • Jean-François Miretti
  • Nathalie Bramin
  • Lucien Galland
  • Corinne Dupaquier
  • Yves Guedj
  • Jacqueline Descamps
  • Christophe Suteau
  • Maryse Macario
  • Pierre Genin
  • Wacilia El Biad
  • Denis Alcazar
  • Agathe Joseph
  • Frantz Bouhallier
  • Maeva Couderc
  • Pierre Gabert
  • Nadine Lehmann-Dries
  • Réda Kham
  • Régine Martin
  • Thierry Dubois
  • Martine Campocasso
  • Bernard Alamelle
  • Anne-Lyse David
  • Bastien Carlier
  • Maéva Héritier
  • Antoine Deleria
  • Isabelle Desmarecaux
  • Clément Masson
  • Anne Duhart-Barone
  • Christophe Paul
  • Virginie Legrand
  • Philippe Nicolas
Aurélien Auclair
Aurélien Auclair Liste divers centre
L'énergie du renouveau
  • Aurélien Auclair
  • Naïs Mengin
  • Jacques Barone
  • Thi Vinh Thuy Nguyen
  • Jérôme Narbonne
  • Christine Ziano
  • Pierre Crumiere
  • Anne-Marie Luchetti
  • Michel Autran
  • Catherine Joseph
  • Jean-Michel Applanat
  • Caroline Dandre
  • Thierry Nicolas
  • Sophie Michel
  • William Colombard
  • Annick Leduc
  • Julien Pogolotti
  • Catherine Fraikin
  • Djivan Der Vartanian
  • Carine Cohen
  • Patrice Chassagne
  • Geneviève Clement
  • Jean Acero
  • Françoise Burdeyron
  • Laurent Lecault
  • Dominique Isnard
  • Denis Odetto
  • Johanna Chausson
  • Yves Chiado
  • Caroline Bonnet
  • Alban Fabresse
  • Valérie Pommier
  • Eric Filippi
  • Lauren Mistral
  • Guy Picca

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Roger Pellenc
Roger Pellenc (28 élus) Pertuis bouge, pertuis prend de l'avance ! 		2 707 54,62%
  • Roger Pellenc
  • Marie-Ange Conté
  • Henri Lafon
  • Anne-Priscille Bazelaire
  • Jacques Barone
  • Katia Sennavoine
  • Stéphane Sauvageon
  • Nathalie Bramin
  • Lucien Galland
  • Corinne Dupaquier
  • Jean-Michel Applanat
  • Jacqueline Descamps
  • Jean-Jacques Dias
  • Marie-Christine Audisio
  • Pierre Genin
  • Valérie Bardisa
  • Michel Autran
  • Virginie Legrand
  • Yves Guedj
  • Nadine Lehmann-Dries
  • Pierre Gabert
  • Thuy Taliana
  • Thierry Dubois
  • Caroline Dandre
  • Bernard Alamelle
  • Nadine Louche
  • Jean-François Miretti
  • Maryse Souchay
Eric Banon
Eric Banon (6 élus) Une vision durable pour pertuis 		1 778 35,87%
  • Eric Banon
  • Noëlle Trinquier
  • Jérôme Narbonne
  • Nicole Blanc
  • Pierre Crumiere
  • Christina Berard-Pean
Jean-Luc Botella
Jean-Luc Botella (1 élu) Ensemble décidons pertuis 		471 9,50%
  • Jean-Luc Botella
Participation au scrutin Pertuis
Taux de participation 33,40%
Taux d'abstention 66,60%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 099

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Roger Pellenc
Roger Pellenc (25 élus) Continuons a batir pertuis 		4 787 50,59%
  • Roger Pellenc
  • Annie Amarouche
  • Henri Lafon
  • Marie-Ange Conté
  • Jacques Barone
  • Martine Fromont
  • Stéphane Sauvageon
  • Katia Gerro-Sennavoine
  • Lucien Galland
  • Anne-Priscille Bazelaire
  • Michel Fournier
  • Nathalie Bramin
  • Jean-Michel Applanat
  • Michèle Gamet
  • Jean-Jacques Dias
  • Nancy Coullet
  • Pierre Genin
  • Corinne Dupaquier
  • Michel Autran
  • Stéphanie Sotgia
  • Yves Guedj
  • Ann Seznec
  • Bernard Frayssinet
  • Valérie Bardisa
  • Thierry Dubois
Fabien Perez
Fabien Perez (7 élus) Pertuis ville d'avenir 		3 796 40,12%
  • Fabien Perez
  • Christina Berard
  • Rémy Grangeon
  • Nicole Autin
  • William Colombard
  • Catherine Duc
  • Eric Banon
Alexandre Vallet
Alexandre Vallet (1 élu) Pertuis bleu marine 		878 9,28%
  • Alexandre Vallet
Participation au scrutin Pertuis
Taux de participation 64,95%
Taux d'abstention 35,05%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,90%
Nombre de votants 9 744

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Roger Pellenc
Roger Pellenc Continuons a batir pertuis 		3 886 42,33%
Fabien Perez
Fabien Perez Pertuis ville d'avenir 		2 500 27,23%
Roland Zorzan
Roland Zorzan Pertuis 2014 		1 562 17,01%
Alexandre Vallet
Alexandre Vallet Pertuis bleu marine 		1 231 13,41%
Participation au scrutin Pertuis
Taux de participation 62,41%
Taux d'abstention 37,59%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,34%
Nombre de votants 9 399

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