Résultat de l'élection municipale 2026 à Pertuis : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Pertuis [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Pertuis sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Pertuis.
L'actu des élections municipales 2026 à Pertuis
13:09 - Municipales 2020 : rappel des résultats à Pertuis
Les résultats des municipales précédentes à Pertuis ont été riches d'enseignements concernant la configuration politique locale. Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Roger Pellenc (Divers droite) a décroché la tête du classement en récoltant 54,62% des bulletins. Dans la position du principal opposant, Eric Banon (Divers gauche) a capté 1 778 voix (35,87%). Ce triomphe au premier tour a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été nécessaire. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Pertuis, cette répartition historique des voix sert de matrice bien spécifique que certains auront sans doute à cœur de dépasser. La tâche s'annonce considérable ce dimanche pour l'opposition face à ce succès éclatant, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Pertuis (84120) ?
Les municipales de 2026 doivent permettre aux citoyens de Pertuis d'élire leur nouvelle équipe municipale. Ce rendez-vous électoral s’annonce déterminant pour l’avenir politique de l'agglomération. Les électeurs valideront-ils le bilan de ces six dernières années ? Vous pouvez vérifier ci-dessous la liste des prétendants à Pertuis. Il est important de souligner que les horaires d’ouverture des 16 bureaux de vote de Pertuis sont les suivants : de 8 heures à 18 heures. Le dépouillement débutera immédiatement après la fermeture des bureaux de vote.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Pertuis
|Tête de listeListe
|
Eric Banon
Liste divers gauche
Maîtrisons le présent pour façonner l'avenir
|
|
Manuel Pouet
Liste divers gauche
Collectif citoyen Pertuis
|
|
Roger Pellenc
Liste divers droite
Mon parti c'est Pertuis !
|
|
Aurélien Auclair
Liste divers centre
L'énergie du renouveau
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Roger Pellenc (28 élus) Pertuis bouge, pertuis prend de l'avance !
|2 707
|54,62%
|
|Eric Banon (6 élus) Une vision durable pour pertuis
|1 778
|35,87%
|
|Jean-Luc Botella (1 élu) Ensemble décidons pertuis
|471
|9,50%
|
|Participation au scrutin
|Pertuis
|Taux de participation
|33,40%
|Taux d'abstention
|66,60%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 099
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Roger Pellenc (25 élus) Continuons a batir pertuis
|4 787
|50,59%
|
|Fabien Perez (7 élus) Pertuis ville d'avenir
|3 796
|40,12%
|
|Alexandre Vallet (1 élu) Pertuis bleu marine
|878
|9,28%
|
|Participation au scrutin
|Pertuis
|Taux de participation
|64,95%
|Taux d'abstention
|35,05%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,90%
|Nombre de votants
|9 744
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Roger Pellenc Continuons a batir pertuis
|3 886
|42,33%
|Fabien Perez Pertuis ville d'avenir
|2 500
|27,23%
|Roland Zorzan Pertuis 2014
|1 562
|17,01%
|Alexandre Vallet Pertuis bleu marine
|1 231
|13,41%
|Participation au scrutin
|Pertuis
|Taux de participation
|62,41%
|Taux d'abstention
|37,59%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,34%
|Nombre de votants
|9 399
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