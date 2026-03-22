Résultat de l'élection municipale 2026 à Pertuis : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Pertuis

Le deuxième tour des élections municipales à Pertuis a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Eric Banon
Eric Banon Liste divers gauche
Maîtrisons le présent pour façonner l'avenir
  • Eric Banon
  • Nicole Blanc
  • Cédric Perry
  • Christina Berard
  • Bruno Pericart
  • Carole Collange
  • Serge Guillot
  • Carmela Cantarella
  • Florian Aramand
  • Carmen Mignoni
  • Paul Anjos Alves
  • Camille Maillet
  • Eric Pruvost
  • Françoise Maurin El Malik
  • Sébastien Sallez
  • Marielle Fassetta
  • Christian Noël
  • Stéphanie Billo
  • Eric Baudet
  • Fabienne Julian
  • Nicolas Douet-Sanchez
  • Dominique Venturini
  • Mhamed Ben Khelil
  • Anne-Marie Quetglas
  • Yann Lefoul
  • Alexia Vendrell
  • Jean-Louis Grimaud
  • Emilie Bonzom
  • René Staiano
  • Chantal Bouty
  • Philippe Metivet
  • Virginie Vialette
  • Julien Negrel
  • Hélène Faber Pasero
  • Guy Rayer
Roger Pellenc
Roger Pellenc Liste divers droite
Mon parti c'est Pertuis !
  • Roger Pellenc
  • Anne-Priscille Bazelaire
  • Lionel Negre
  • Cécile Andjerakian
  • Jean-François Miretti
  • Nathalie Bramin
  • Lucien Galland
  • Corinne Dupaquier
  • Yves Guedj
  • Jacqueline Descamps
  • Christophe Suteau
  • Maryse Macario
  • Pierre Genin
  • Wacilia El Biad
  • Denis Alcazar
  • Agathe Joseph
  • Frantz Bouhallier
  • Maeva Couderc
  • Pierre Gabert
  • Nadine Lehmann-Dries
  • Réda Kham
  • Régine Martin
  • Thierry Dubois
  • Martine Campocasso
  • Bernard Alamelle
  • Anne-Lyse David
  • Bastien Carlier
  • Maéva Héritier
  • Antoine Deleria
  • Isabelle Desmarecaux
  • Clément Masson
  • Anne Duhart-Barone
  • Christophe Paul
  • Virginie Legrand
  • Philippe Nicolas
Aurélien Auclair
Aurélien Auclair Liste divers centre
L'énergie du renouveau
  • Aurélien Auclair
  • Naïs Mengin
  • Jacques Barone
  • Thi Vinh Thuy Nguyen
  • Jérôme Narbonne
  • Christine Ziano
  • Pierre Crumiere
  • Anne-Marie Luchetti
  • Michel Autran
  • Catherine Joseph
  • Jean-Michel Applanat
  • Caroline Dandre
  • Thierry Nicolas
  • Sophie Michel
  • William Colombard
  • Annick Leduc
  • Julien Pogolotti
  • Catherine Fraikin
  • Djivan Der Vartanian
  • Carine Cohen
  • Patrice Chassagne
  • Geneviève Clement
  • Jean Acero
  • Françoise Burdeyron
  • Laurent Lecault
  • Dominique Isnard
  • Denis Odetto
  • Johanna Chausson
  • Yves Chiado
  • Caroline Bonnet
  • Alban Fabresse
  • Valérie Pommier
  • Eric Filippi
  • Lauren Mistral
  • Guy Picca

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Pertuis

Tête de listeListe Voix % des voix
Aurélien AUCLAIR
Aurélien AUCLAIR (Ballotage) L'énergie du renouveau 		3 896 43,43%
Roger PELLENC
Roger PELLENC (Ballotage) Mon parti c'est Pertuis ! 		2 617 29,17%
Eric BANON
Eric BANON (Ballotage) Maîtrisons le présent pour façonner l'avenir 		1 671 18,63%
Manuel POUET
Manuel POUET Collectif citoyen Pertuis 		787 8,77%
Participation au scrutin Pertuis
Taux de participation 56,21%
Taux d'abstention 43,79%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,16%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,65%
Nombre de votants 9 136

Source : ministère de l’Intérieur

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