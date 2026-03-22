Résultat de l'élection municipale 2026 à Pertuis : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Pertuis [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Pertuis sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Pertuis.
L'actu des élections municipales 2026 à Pertuis
11:49 - Quels étaient les résultats des élections municipales à Pertuis la semaine dernière ?
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Pertuis dimanche dernier, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le scrutin a vu 56,21 % des inscrits se déplacer sur place. Pour ce premier tour, c'est Aurélien Auclair (Divers centre) qui a dominé en s'adjugeant 43,43 % des bulletins valides. À sa suite, Roger Pellenc (Divers droite) a obtenu la seconde place avec 29,17 %. Un écart conséquent s'est installé entre les deux candidats. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Eric Banon, étiqueté Divers gauche, a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Derrière, Manuel Pouet, portant la nuance Divers gauche, a terminé avec 8,77 % des suffrages, un score insuffisant pour figurer au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Pertuis
Le deuxième tour des élections municipales à Pertuis a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Eric Banon
Liste divers gauche
Maîtrisons le présent pour façonner l'avenir
|
|
Roger Pellenc
Liste divers droite
Mon parti c'est Pertuis !
|
|
Aurélien Auclair
Liste divers centre
L'énergie du renouveau
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Pertuis
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Aurélien AUCLAIR (Ballotage) L'énergie du renouveau
|3 896
|43,43%
|Roger PELLENC (Ballotage) Mon parti c'est Pertuis !
|2 617
|29,17%
|Eric BANON (Ballotage) Maîtrisons le présent pour façonner l'avenir
|1 671
|18,63%
|Manuel POUET Collectif citoyen Pertuis
|787
|8,77%
|Participation au scrutin
|Pertuis
|Taux de participation
|56,21%
|Taux d'abstention
|43,79%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,16%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,65%
|Nombre de votants
|9 136
Source : ministère de l’Intérieur
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