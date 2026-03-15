En direct

19:21 - Les enjeux locaux de Pertuis : tour d'horizon démographique A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Pertuis regorge de diversité et d'activités. Avec ses 19 764 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 2 187 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (76,52%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les 833 résidents étrangers, représentant 4,21% de la population, contribuent à cette pluralité culturelle. Parmi cette diversité sociale, près de 44,28% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 668,47 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. Finalement, à Pertuis, les spécificités locales rejoignent celles de la France.

17:57 - Pertuis : des élections marquées par le vote RN Le Rassemblement national était resté en retrait lors du scrutin municipal à Pertuis en 2020. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 25,45% des suffrages lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 47,51% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 19,36% au parti lepéniste au tour 1. Au second round, le parti à la flamme arrachait 43,02% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 35,88% aux élections européennes. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 40,30% pour le parti à la flamme. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 50,55% lors du vote final, offrant un siège au Palais Bourbon à Catherine Rimbert.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Pertuis Pour rappel, l'abstention se montait à 66,60 % à Pertuis lors de la précédente élection municipale, au-dessus des 55,3 % de la moyenne nationale, nombre d'électeurs ayant préféré éviter les bureaux de vote à cause de l'épidémie de coronavirus. La course à l'Élysée en 2022 a pour sa part été bornée par une abstention à 28,88 % dans la ville (contre 71,12 % de participation). Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 50,65 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 35,78 %, loin des 56,55 % affichés aux législatives de 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée souvent détournée des bureaux de vote. En ce jour d'élection municipale à Pertuis, cette contingence sera en tout cas particulièrement scrutée.

15:59 - Les scrutins de 2024 : quel verdict à Pertuis ? Catherine Rimbert (Rassemblement National) avait gagné au premier tour des élections des députés à Pertuis en juin 2024 avec 40,30%. Céline Celce (Union de la gauche) terminait à la deuxième place avec 29,64%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Catherine Rimbert culminant à 50,55% des suffrages exprimés sur place. Les élections européennes un peu plus de 20 jours plus tôt à Pertuis avaient cette fois vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (35,88%), devant Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 14,14% des suffrages. Le contexte politique de Pertuis a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune apparaissait comme une terre macroniste, elle s'est semble-t-il affichée lors des échéances suivantes comme une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - Dernière présidentielle à Pertuis : les résultats à analyser Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Pertuis portaient leur choix sur Jean-François Lovisolo (Ensemble !) avec 30,15% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Jean-François Lovisolo virant de nouveau en tête avec 56,98% des voix. Lors du premier tour de la présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Pertuis choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 25,79% des voix, devant Marine Le Pen qui obtenait 25,45%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 52,49% pour Emmanuel Macron, contre 47,51% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Pertuis révèle un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - Municipales : des impôts stables au cœur de la campagne à Pertuis À Pertuis, où les impôts locaux ont reculé entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 19,56 % en 2024 (données les plus récentes), pour un produit communal totalisant 582 670 € la même année. Un apport qui est loin des 5,774 millions d'euros récoltés en 2020. Son abolition pour la grande majorité des contribuables au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait aujourd'hui une recette marginale, ce qui justifie cette diminution significative de recettes pour la commune. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Pertuis a évolué pour se fixer à 44,88 % en 2024 (contre 29,75 % en 2020). Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec toutes ces fluctuations, le produit fiscal par ménage à Pertuis s'est établi à environ 1 002 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 062 € quatre ans auparavant.

11:59 - Municipales 2020 : rappel des résultats à Pertuis Les résultats des municipales précédentes à Pertuis ont été riches d'enseignements concernant la configuration politique locale. Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Roger Pellenc (Divers droite) a décroché la tête du classement en récoltant 54,62% des bulletins. Dans la position du principal opposant, Eric Banon (Divers gauche) a capté 1 778 voix (35,87%). Ce triomphe au premier tour a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été nécessaire. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Pertuis, cette répartition historique des voix sert de matrice bien spécifique que certains auront sans doute à cœur de dépasser. La tâche s'annonce considérable ce dimanche pour l'opposition face à ce succès éclatant, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.