Résultat municipale 2026 à Pertuis (84120) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Pertuis a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pertuis, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Pertuis [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Aurélien AUCLAIR
Aurélien AUCLAIR L'énergie du renouveau 		3 896 43,43%
Roger PELLENC
Roger PELLENC Mon parti c'est Pertuis ! 		2 617 29,17%
Eric BANON
Eric BANON Maîtrisons le présent pour façonner l'avenir 		1 671 18,63%
Manuel POUET
Manuel POUET Collectif citoyen Pertuis 		787 8,77%
Participation au scrutin Pertuis
Taux de participation 56,21%
Taux d'abstention 43,79%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,16%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,65%
Nombre de votants 9 136

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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