Résultat municipale 2026 à Pesmes (70140) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Pesmes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pesmes, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Pesmes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric HENNING
Frédéric HENNING (12 élus) Pesmes, notre commune, son avenir 		324 53,64%
  • Frédéric HENNING
  • Isabelle BOUCLANS
  • Yves MARCHISET-NIALON
  • Stéphanie BLANCHARD
  • Patrice DUSSOUILLEZ
  • Maryse MOUGEL
  • Frédéric COUDOT
  • Aline BOUILLOT
  • Pierre WENDELS
  • Cécile GUYERE
  • Gérald SERGENT
  • Marion ROUCHET
Christiane VULVERT
Christiane VULVERT (3 élus) PESMES, UN NOUVEL ELAN 		280 46,36%
  • Christiane VULVERT
  • Thierry ROBERT DIT BOB
  • Laure AGNELOT
Participation au scrutin Pesmes
Taux de participation 73,01%
Taux d'abstention 26,99%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,96%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,40%
Nombre de votants 625

Source : ministère de l’Intérieur

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