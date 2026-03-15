En direct

19:19 - Pesmes et municipales : démographie, économie et choix électoraux Devant le bureau de vote de Pesmes, les citoyens se sont rassemblés ce dimanche pour exercer leur droit. Dotée de 669 logements pour 1 082 habitants, la densité de la commune est de 58 habitants/km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 94 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 706 foyers fiscaux. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (70,40%) montre l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 30,47% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, près de 49,04% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 592,55 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Pesmes, les intérêts locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

17:57 - Le RN à Pesmes : quel résultat aux municipales ? Le mouvement nationaliste n'avait pas concouru à la dernière bataille municipale à Pesmes il y a six ans, l'élection s'étant déroulée en dehors des clivages partisans dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 27,37% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 46,43% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient accordé 24,63% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au deuxième round, le parti nationaliste réunissait 41,49% des voix locales. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 37,79% lors du scrutin européen. Les législatives enfin offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 42,43% pour le parti nationaliste. Il achèvera sa course avec 47,08% lors du vote définitif.

16:58 - Les électeurs de Pesmes vont-ils se mobiliser aux municipales ? Pour ces élections municipales, l'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs à Pesmes sera fondamentale dans l'aboutissement du scrutin. Pour rappel, l'abstention atteignait 56,64 % lors des dernières élections municipales (un niveau conforme aux 55,3 % du pays) alors que beaucoup d'électeurs avaient opté pour rester chez eux en raison de l'épidémie de Covid-19. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a toutefois été de 22,31 % des inscrits. En 2022, les législatives affichaient de leur côté une abstention de 50,35 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 30,88 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 43,99 %. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, la commune se révèle donc sensiblement comme une zone moins abstentionniste que la moyenne.

15:59 - Les leçons de la dernière année électorale en date à Pesmes Le contexte politique de Pesmes a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune donnait à voir un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est plus ostensiblement affichée 24 mois plus tard comme un territoire bleu marine. Le scrutin des Européennes du printemps 2024 à Pesmes avait en effet vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (37,79%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 14,65% des suffrages. Antoine Villedieu (Rassemblement National) avait par la suite gagné au premier tour des élections des députés à Pesmes près d'un mois plus tard avec 42,43%. Alain Chretien (Majorité présidentielle) se trouvait à la deuxième place avec 31,65%. La décision s'est néanmoins inversée au second tour, plaçant Alain Chretien (Ensemble !) jusqu'au sommet avec 52,92%.

14:57 - Au vu des derniers scrutins, Pesmes reste un territoire orienté vers le centre Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Pesmes portaient leur choix sur Barbara Bessot Ballot (Ensemble !) avec 30,24% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 58,51%. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines auparavant, les citoyens de Pesmes plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 29,55% des inscrits, devant Marine Le Pen avec 27,37%. Lors de la finale de l'élection à Pesmes, les électeurs accordaient 53,57% pour Emmanuel Macron, contre 46,43% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Pesmes comme un territoire fidèle au centre-droit libéral.

12:58 - Pesmes : la fiscalité observée avant les municipales S'agissant de la pression fiscale de Pesmes, le montant moyen payé par foyer fiscal a atteint 963 euros en 2024 (derniers chiffres en date) contre 658 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais 47,58 % en 2024 (contre 23,10 % en 2020). Cette hausse est souvent purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'environ 19 600 euros en 2024. Un total bien loin des quelque 153 200 euros engrangés en 2020 pour un taux stable de près de 10,36 %. Cette imposition est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu bouleverser l'équilibre financier.

11:59 - Retour sur les résultats de l'élection municipale de 2020 à Pesmes Les résultats des municipales il y a six ans à Pesmes se sont révélés très éclairants quant aux équilibres politiques locaux. Seule en lice, 'Bien vivre ensemble a pesmes' a logiquement recueilli 320 bulletins (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition a logiquement mis fin au processus électoral, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Pour cette élection de 2026 à Pesmes, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. L'apparition ou non d'une opposition constituera un des enjeux à la suite de cette élection sans réelle concurrence. Un indice est vraisemblablement à trouver dans la liste des candidats publiée par le ministère de l'Intérieur (voir ci-dessous).