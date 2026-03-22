Résultat de l'élection municipale 2026 à Pessac : les résultats du 2e tour

Programme de Sébastien Saint-Pasteur à Pessac (PESSAC ENSEMBLE)

Élections municipales à Pessac

Les élections municipales de Pessac se tiendront les 15 et 22 mars 2026. Le candidat Sébastien Saint-Pasteur appelle les Pessacais à s'engager dans un projet collectif pour améliorer la ville. Ce projet vise à instaurer plus d'efficacité et de transparence dans la gestion municipale.

Engagement pour la transparence

Le projet de Pessac Ensemble met l'accent sur une action municipale plus transparente et proche des citoyens. Il inclut un engagement à ne pas augmenter les taux d'imposition communaux tout en définissant un plan d'investissement ambitieux. Cette approche vise à impliquer les acteurs locaux dans les décisions qui les concernent.

Priorités en matière de sécurité

La sécurité de proximité est une priorité, avec un plan anti-cambriolage et un renforcement de la présence sur le terrain. Le projet prévoit une collaboration entre la police municipale et les partenaires pour améliorer la prévention des violences et des addictions. Des solutions anti-cambriolage à coût maîtrisé seront également mises en place pour protéger les habitants.

Solidarités et inclusion

Le programme vise à mieux protéger les plus fragiles en facilitant l'accès aux droits fondamentaux tels que le logement et les soins. Une meilleure coordination entre les acteurs sociaux sera instaurée pour répondre aux besoins des familles, des personnes isolées et des aidants. L'objectif est de renforcer le soutien aux populations vulnérables et d'améliorer leur qualité de vie.