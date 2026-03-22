Résultat de l'élection municipale 2026 à Pessac : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Pessac

Le deuxième tour des élections municipales à Pessac a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Sébastien Saint-Pasteur
Sébastien Saint-Pasteur Liste d'union à gauche
PESSAC ENSEMBLE
  • Sébastien Saint-Pasteur
  • Laure Curvale
  • Philippe Monterat
  • Najat Azmy
  • Alain Pariente
  • Sylvie Bridier
  • Jean-François Grèzes
  • Maud Mathieu-Chaigneau
  • Michaël Ristic
  • Florence Bougault
  • Thierry Hofer
  • Julie Vignaud
  • Pierre Castaignos
  • Emmanuelle Daviaud
  • Jean Claude Juzan
  • Élodie Cazaux
  • Christophe Berthelot
  • Christel Chaineaud
  • Bernard Danthez
  • Catherine Dalm
  • Jerome Moncoucut
  • Juliette Sachot
  • Jean-Paul Messé
  • Clémence Nicolas
  • Philippe Cernier
  • Anne Wimez
  • Germinal Climent
  • Anne-Céline Lebeau
  • Hakim Berkane
  • Murielle Courtaud
  • Jonathan Dupire
  • Karelle Perry-Emery
  • Tidiane Gaye
  • Sarah Basset
  • Arnaud Palu
  • Yasmina Chillaoui
  • Alhadji Bouba Nouhou
  • Véronique Garguil
  • Wahid Chakib
  • Claudine Poloni
  • Franck Jacques
  • Sylvie Ferrari
  • Hilaire Zeferino
  • Marine Boyer
  • Johan Brizet
  • Maryse Lacampagne
  • Nathan Mousutéguy
  • Françoise Vernier
  • Guillaume Sala
  • Dominique Dumont
  • Florian Porta Bonete
Bérangère Couillard
Bérangère Couillard Liste divers centre
Unis pour Pessac
  • Bérangère Couillard
  • Benoit Grange
  • Marie-Claude Martinez
  • Matthieu Richez
  • Kenette Bourienne
  • Kevin Pellé
  • Valérie Wastiaux Giudicelli
  • Laurent Desplat
  • Camille Colin-Larrue
  • Mohamed Jamaï
  • Caroline Hascoët
  • Rémi Croizet
  • Célia Richard
  • Didier Broussard
  • Chloé Ruchaud-Irsaque
  • Stéphane Comme
  • Cendrine Pouvreau-Charrié
  • Jean-Claude Sallé
  • Jenny Ludlow
  • Sébastien Bardet
  • Caroline Combes
  • Khalifa Youme
  • Stéphanie Ferrer
  • Frédéric Lucas
  • Cécile Mbaye
  • Jean-Luc Bosc
  • Nathalie Le Jeune
  • Alexandre Clairacq
  • Emilie Curtil
  • Vincent Fontenay
  • Imane Uyttersprot
  • Raphël Martin
  • Kheira Gouignard-Khellas
  • Stanislas Ramiarinarivo
  • Romane Fargeon
  • Bakary Kante
  • Fabienne Thiercelin
  • Maxime Marrot
  • Samira Zaki
  • Nicolas Mertzweiller
  • Solange Kieffer
  • Jean-Michel Diague
  • Hélène Guillemet
  • Pierre Germain
  • Nicole Boenisch-Guimberteau
  • Francis Lacombe
  • Barbara Weisler-Appert
  • Régis Bisleau
  • Nathalie Brunet
  • Charles Zaiter
  • Sylvie Camacho
Franck Raynal
Franck Raynal Liste divers droite
AVEC FRANCK RAYNAL, FIERS D'ÊTRE PESSACAIS
  • Franck Raynal
  • Pascale Pavone
  • Stéphane Mari
  • Fatiha Bozdag
  • Emmanuel Magès
  • Delphine Sabatey
  • Benoît Rautureau
  • Zeineb Lounici
  • Naji Yahmdi
  • Sylvie Vieu
  • Fabien Leroy
  • Margot Décory
  • Ludovic Bideau
  • Véronique Carlotti
  • Jérémie Landreau
  • Fatima Bizine
  • Marc Gatti
  • Edith Dumartin
  • Philippe Robak
  • Nolwenn Lecame
  • Philippe Lagouarde
  • Isabelle Rigaud
  • Cem Oruc
  • Marion Albany
  • Lucas Lacarriere
  • Valérie Bernede
  • Romuald Labat
  • Marina Carlotti
  • Bruno Marchessou
  • Céline Nikitine
  • Christian Chareyre
  • Gladys Thiebault
  • Didier Boulot
  • Hadiza Garba
  • Jean-Philippe Laville
  • Nathalie Lozach
  • Dominique Moussours-Eyrolles
  • Sabine Jacob Neuville
  • Nathan Rossard
  • Maïmiti Gelly
  • Sebastien Brassat
  • Alexia Vincent-Steiner
  • Baptiste Testard
  • Elise Ben Rayana
  • Grégory Vincens
  • Annie Ladiray
  • Jean-Pierre Berthomieux
  • Christine Charmet
  • Franck Marcenat
  • Isabelle Dulaurens
  • Francois Sztark

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Pessac

Tête de listeListe Voix % des voix
Franck RAYNAL
Franck RAYNAL (Ballotage) AVEC FRANCK RAYNAL, FIERS D'ÊTRE PESSACAIS 		9 968 41,02%
Sébastien SAINT-PASTEUR
Sébastien SAINT-PASTEUR (Ballotage) PESSAC ENSEMBLE 		7 245 29,82%
Bérangère COUILLARD
Bérangère COUILLARD (Ballotage) Unis pour Pessac 		2 788 11,47%
Hervé DOSSAT
Hervé DOSSAT L'ALTERNANCE POUR PESSAC 		2 140 8,81%
Philippe JAOUEN
Philippe JAOUEN PESSAC INSOUMISE 		1 741 7,16%
Isabelle UFFERTE
Isabelle UFFERTE ANTICAPITALISTES ET REVOLUTIONNAIRES 		417 1,72%
Participation au scrutin Pessac
Taux de participation 55,60%
Taux d'abstention 44,40%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,86%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,51%
Nombre de votants 24 638

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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