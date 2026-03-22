Résultat de l'élection municipale 2026 à Pessac : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Pessac [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Pessac sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Pessac.
L'actu des élections municipales 2026 à Pessac
11:51 - Les premiers résultats de l'élection 2026 à Pessac
Il y a une semaine à Pessac, malgré une abstention historiquement haute en France, le vote a enregistré localement un taux d'abstention de 44,40 %. C'est Franck Raynal (Divers droite) qui est arrivé en tête en récoltant 41,02 % des suffrages exprimés. Ensuite, Sébastien Saint-Pasteur (Union de la gauche) est arrivé en deuxième position avec 29,82 %. La confrontation a abouti à une domination très nette du leader. La meilleure place, déjà obtenue il y a six ans, a été conservée pour Franck Raynal, mais il a marqué un léger repli de 4 points depuis. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Bérangère Couillard (Divers centre) est arrivée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, Hervé Dossat, avec la nuance Rassemblement National, a rassemblé 8,81 % des suffrages, un score insuffisant pour figurer au second tour, mais assez haut pour éventuellement fusionner.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Pessac
Le deuxième tour des élections municipales à Pessac a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Sébastien Saint-Pasteur
Liste d'union à gauche
PESSAC ENSEMBLE
|
|
Bérangère Couillard
Liste divers centre
Unis pour Pessac
|
|
Franck Raynal
Liste divers droite
AVEC FRANCK RAYNAL, FIERS D'ÊTRE PESSACAIS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Pessac
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Franck RAYNAL (Ballotage) AVEC FRANCK RAYNAL, FIERS D'ÊTRE PESSACAIS
|9 968
|41,02%
|Sébastien SAINT-PASTEUR (Ballotage) PESSAC ENSEMBLE
|7 245
|29,82%
|Bérangère COUILLARD (Ballotage) Unis pour Pessac
|2 788
|11,47%
|Hervé DOSSAT L'ALTERNANCE POUR PESSAC
|2 140
|8,81%
|Philippe JAOUEN PESSAC INSOUMISE
|1 741
|7,16%
|Isabelle UFFERTE ANTICAPITALISTES ET REVOLUTIONNAIRES
|417
|1,72%
|Participation au scrutin
|Pessac
|Taux de participation
|55,60%
|Taux d'abstention
|44,40%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,86%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,51%
|Nombre de votants
|24 638
Source : ministère de l’Intérieur
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