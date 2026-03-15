Résultat de l'élection municipale 2026 à Petit-Bourg : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Petit-Bourg

Tête de listeListe
Sonia Devarieux
Sonia Devarieux Liste Divers
Un souffle nouveau pour Petit-Bourg
  • Sonia Devarieux
  • Manuel Dorelien
  • Séverine Torval épouse Ramassamy -Ionas
  • Pascal Jean-Charles
  • Ketty Delag
  • Max Lallbisson-Roy
  • Corine Godard
  • Patrick Pineau
  • Franciane Lareau
  • Michel Montredon
  • Olivia Carpentier
  • Gérard Raboteur
  • Lisa Jernidier
  • Médérick Grédoire
  • Ludivine Joseph
  • Nicolas Cadet
  • Betty Malialin
  • José Michaux-Vignes
  • Carole Lechel
  • Fabien Morvany
  • Francette Maes
  • Ludovic Caman
  • Laurence Constant
  • Roméo Meynard
  • Guylaine Augustin
  • Roger Francius
  • Laurence Douglas
  • Olivier Lorbel
  • Ketty Letang
  • Hilaire Chicot
  • Audrey Salomé
  • Eric Farescour
  • Indira Nanhou
  • Cédrick Lareau
  • Lauretta Miatti
  • Jean-Pierre Desvarieux
  • Françoise Carmel
Kelly Jourau
Kelly Jourau Liste régionaliste
ANSANM POU TIBOU
  • Kelly Jourau
  • David Hammouya
  • Doris Delag
  • Franck Lanclume
  • Yannick Boc
  • Harry Archimede
  • Maryse Zeby
  • Tony Ricard Poirier
  • Clara Diane Djanou Epouse Elice
  • René-Gregory Faribol
  • Huguette Augustin
  • Dominique Peureux
  • Clothilde Martine Larochelle
  • Jimmy Albina
  • Mariane Josette Vigier
  • Christian Rullé
  • Jozina Broussillon
  • Michel Absalon
  • Lana Therese-Jock
  • Vidian Bordin
  • Josette Counoussamy
  • Mariani Mariale
  • Yannick Laguerre
  • Bruno Pierre-Joseph
  • Corinne Poumaroux
  • Jean Quiko
  • Astrid Marie Jonathan
  • Lyonel Pineau
  • Célia Roberte Cassubie
  • Belodie Vilovar
  • Christelle Faribol
  • Alain Flandrina
  • Nicole Tréber
  • Ronald Selbonne
  • Aliette Fleurival
David Nebor
David Nebor Liste divers centre
Continuons d'agir
  • David Nebor
  • Laura Gueppois
  • Guy Losbar
  • Jocelyne Unimon
  • Philippe Dezac
  • Nicole Vincent
  • Fabrice Luce
  • Sarah Jean-Noël
  • Jean-Marc Actry
  • Ketty Delver
  • Patrick Boulogne
  • Jacqueline Lolia
  • Gilbert Rouyard
  • Marline Elice
  • Loïc Manchaud
  • Magalie Salibur
  • Victor Soliman
  • Solange Angoston
  • Richard Coquitte
  • Sylviane Lubino
  • Sully Lollia
  • Ursula Mariale
  • Cedric Calvados
  • Ketty Dardol
  • Eddy Chicot
  • Marie-Denise Coudair
  • Rosemond Syly
  • Nicolette Kittaviny
  • Emile Cassilingom
  • Mona Blanchedent
  • Jean Lanclume
  • Muriel Boisseval
  • Hilaire Jourson
  • Nicole Albina
  • Anselme Bausset
  • Jeanne Vilovar
  • Ausone Anais
Pascal Delver
Pascal Delver Liste régionaliste
Relevons ensemble Petit-Bourg
  • Pascal Delver
  • Mylene Danielle Lamie
  • Sébastien Alain Ramassamy
  • Astrid Emilie Lagrand
  • Vladimir Marignale
  • Syndie Laura Bregmestre
  • Antony Yvy Henri Bernard
  • Sarah Mannetier
  • Henri Julan Dinard
  • Claudette Pauline Doloir
  • David Moulin
  • Solange Jeanne Carmont
  • Victorius Francelin Bhaglou
  • Veronique Corinne Shadeosing
  • Jacques Granchi-Constant
  • Anise Joseph
  • Jean-Charles Gueppoid
  • Cathia Poirier
  • Gerry Brice Elice
  • Nadia Padilla
  • Christian Bellon
  • Rhenann Denise Rilcy
  • Gary Damo
  • Clara Dinard
  • Hélin Florent Frenet
  • Marie-Davide Gildas Delag
  • Justin Boucaud
  • Marianne Luce
  • Willy Mephon
  • Audrey Cirany
  • Raymond Eugène Boisseval
  • Denise Michèle Marcel
  • Samuel Vilovar
  • Karine Paquet
  • Frantz Olivier Dardol
  • Sudja Rocolat
  • Hugues Victor Delver

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Guy Losbar
Guy Losbar (32 élus) Ensemble toujours plus loin 		3 991 77,19%
  • Guy Losbar
  • Laura Gueppois
  • Philippe Dezac
  • Jocelyne Unimon
  • David Nebor
  • Sonia Taillepierre
  • Fabrice Luce
  • Sarah Jean-Noël
  • Jean-Marc Actry
  • Solange Angoston
  • Patrick Boulogne
  • Ketty Delver
  • Gilbert Rouyard
  • Jacqueline Lolia
  • Christian Kancel
  • Jocelyne Bourguignon
  • Nestor Luce
  • Magalie Salibur
  • Richard Coquitte
  • Marline Elice
  • Rosemond Syly
  • Jeanne Vilovar
  • Thierry Turlet
  • Ketty Dardol
  • Eddy Chicot
  • Eva Claire
  • Sully Lollia
  • Lucette Jacques Epouse Geran
  • Loïc Manchaud
  • Nicolette Kittaviny
  • Jean Lanclume
  • Marie-Denise Coudair
Bernard Abdoul-Maninroudine
Bernard Abdoul-Maninroudine (2 élus) Vivre ensemble petit-bourg - ligue des petit-bourgeois en action 		713 13,79%
  • Bernard Abdoul-Maninroudine
  • Pierra Frenet
Richard Nebor
Richard Nebor (1 élu) Rassemblement pour le changement 		466 9,01%
  • Richard Nebor
Participation au scrutin Petit-Bourg
Taux de participation 31,97%
Taux d'abstention 68,03%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 577

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Guy Losbar
Guy Losbar (30 élus) L'avenir present 		5 103 62,20%
  • Guy Losbar
  • Sylvie Bardu-Cerival
  • Philippe Dezac
  • Jocelyne Prudent Ep. Unimon
  • David Nebor
  • Sonia Devarieux Ep. Taillepierr
  • Eddy Chicot
  • Jacqueline Lolia
  • Patrick Boulogne
  • Maryse Maximin Ep. Salibur
  • Anselme Bausset
  • Nicole Aly Ep. Calvados
  • Rosemond Syly
  • Jessica Frenet
  • Nestor Luce
  • Yolande Rambhojan Ep. Bourguignon
  • Sully Lollia
  • Solange Angoston
  • Gilbert Rouyard
  • Mona Blanchedent
  • Eric Vincent
  • Eliane Caberty
  • Frantz Larifla
  • Marline Elice
  • Jean Lanclume
  • Camille Lollia Ep. Raboteur
  • Hector Linel
  • Ketty Dardol
  • Franck Baduel
  • Nicolette Kittaviny
Thierry Maximin
Thierry Maximin (2 élus) Lanmou pou tibou 		1 265 15,41%
  • Thierry Maximin
  • Nicole Gauchet Epse Albina
Richard Nebor
Richard Nebor (2 élus) L'unité dans l'action 		1 065 12,98%
  • Richard Nebor
  • Raphaella Melon
Fabrice Luce
Fabrice Luce (1 élu) Rassemblement des forces de petit-bourg 		771 9,39%
  • Fabrice Luce
Participation au scrutin Petit-Bourg
Taux de participation 51,81%
Taux d'abstention 48,19%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 6,31%
Nombre de votants 8 757

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