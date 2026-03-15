Résultat de l'élection municipale 2026 à Petit-Bourg : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Petit-Bourg [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Petit-Bourg sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Petit-Bourg.
L'actu des élections municipales 2026 à Petit-Bourg
13:09 - Le match de l'élection municipale à Petit-Bourg n'avait pas eu de seconde mi-temps en 2020
Analyser les résultats des dernières élections municipales à Petit-Bourg peut s'avérer édifiant. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Guy Losbar (Divers centre) a pris les commandes en totalisant 3 991 suffrages (77,19%). Dans la position du principal opposant, Bernard Abdoul-Maninroudine (Divers) a rassemblé 13,79% des votes. Cette victoire écrasante de Guy Losbar a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes superflu. Pour ces municipales 2026 à Petit-Bourg, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Cette victoire écrasante met l'opposition face à une tâche immense ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Municipales à Petit-Bourg : les horaires des bureaux de vote
Le premier tour des élections municipales se déroule ce dimanche dans toute la France. Ce scrutin doit permettre de désigner les élus locaux de l'ensemble des communes françaises. En 2020, la crise du covid avait contraint les autorités à repousser le deuxième tour. La liste de ceux qui se présentent aux électeurs ce dimanche est mise à disposition ci-dessous. Pour faire leur devoir électoral, les citoyens de l'agglomération pourront se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 24 bureaux de vote de Petit-Bourg. En cliquant sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page, recevez gratuitement les résultats du premier tour des élections municipales à Petit-Bourg dès leur publication.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Petit-Bourg
|Tête de listeListe
|
Sonia Devarieux
Liste Divers
Un souffle nouveau pour Petit-Bourg
|
|
Kelly Jourau
Liste régionaliste
ANSANM POU TIBOU
|
|
David Nebor
Liste divers centre
Continuons d'agir
|
|
Pascal Delver
Liste régionaliste
Relevons ensemble Petit-Bourg
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Guy Losbar (32 élus) Ensemble toujours plus loin
|3 991
|77,19%
|
|Bernard Abdoul-Maninroudine (2 élus) Vivre ensemble petit-bourg - ligue des petit-bourgeois en action
|713
|13,79%
|
|Richard Nebor (1 élu) Rassemblement pour le changement
|466
|9,01%
|
|Participation au scrutin
|Petit-Bourg
|Taux de participation
|31,97%
|Taux d'abstention
|68,03%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 577
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Guy Losbar (30 élus) L'avenir present
|5 103
|62,20%
|
|Thierry Maximin (2 élus) Lanmou pou tibou
|1 265
|15,41%
|
|Richard Nebor (2 élus) L'unité dans l'action
|1 065
|12,98%
|
|Fabrice Luce (1 élu) Rassemblement des forces de petit-bourg
|771
|9,39%
|
|Participation au scrutin
|Petit-Bourg
|Taux de participation
|51,81%
|Taux d'abstention
|48,19%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|6,31%
|Nombre de votants
|8 757
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