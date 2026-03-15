Résultat municipale 2026 à Petit-Bourg (97170) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Petit-Bourg. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Petit-Bourg, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Petit-Bourg [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
David NEBOR
David NEBOR Continuons d'agir 		1 214 59,98%
Sonia DEVARIEUX
Sonia DEVARIEUX Un souffle nouveau pour Petit-Bourg 		357 17,64%
Kelly JOURAU
Kelly JOURAU ANSANM POU TIBOU 		292 14,43%
Pascal DELVER
Pascal DELVER Relevons ensemble Petit-Bourg 		161 7,95%
Participation au scrutin Petit-Bourg Partiels *
Taux de participation 44,37%
Taux d'abstention 55,63%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,84%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,80%
Nombre de votants 2 145

* Résultats partiels sur 29% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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