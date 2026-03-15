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19:21 - Le poids démographique et économique de Petit-Bourg aux élections municipales En marge des élections municipales, Petit-Bourg foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 24 299 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 1 880 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (69,74%) montre le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. La présence de 824 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 3,56%, participe à son pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 876 euros par mois, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 18,80%, révélant une situation économique instable. À Petit-Bourg, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

17:57 - Le RN perce-t-il à Petit-Bourg ? Le RN récoltait un résultat relativement faible lors des élections locales à Petit-Bourg il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen obtenait 15,81% des voix lors du premier passage aux urnes, puis devançait Emmanuel Macron dans la ville avec 63,59% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient attribué 19,92% au représentant du parti lors du premier tour. Au second tour, le Rassemblement national obtenait 46,20% des voix locales. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 26,80% lors du scrutin européen. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier round, un résultat de 23,32% pour le Rassemblement national. Il clôturera le scrutin avec 30,22% le dimanche suivant.

16:58 - Les électeurs de Petit-Bourg vont-ils se mobiliser aux municipales ? Dans le cadre des municipales à Petit-Bourg, la désertion des urnes jouera un rôle déterminant sur les résultats locaux. En 2020, l'abstention avait grimpé à 68,03 % lors du premier round (un score plus élevé que les 55,3 % nationaux). C'étaient 5 577 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés, de nombreux électeurs ayant renoncé à se déplacer à cause de la pandémie du Covid-19. La course à l'Élysée en 2022 a cependant été accompagnée d'une abstention à 49,36 % dans la ville (et donc 50,64 % de participation). Naturellement, la dynamique d'une élection locale diffère de celle d'un scrutin national, mais les deux derniers scrutins législatifs demeurent directement comparables entre eux. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 74,37 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 62,50 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 84,10 % d'abstention. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée souvent détournée des bureaux de vote.

15:59 - Il y a deux ans, Petit-Bourg avait opté pour la droite En juin 2024, les élections législatives à Petit-Bourg avaient propulsé aux avants-postes Max Mathiasin (Divers gauche) avec 26,43% au premier tour, devant Rody Tolassy (Rassemblement National) avec 23,32%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Max Mathiasin culminant à 69,78% des votes dans la commune. Le scrutin des Européennes en amont à Petit-Bourg avait cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (26,80%), avec derrière elle Valérie Hayer qui avait recueilli 18,07% des voix. Une parfaite confirmation des résultats des élections deux années plus tôt à une présidentielle près.

14:57 - Petit-Bourg : coup d'oeil sur les scores marquants de la présidentielle et des législatives 2022 Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Petit-Bourg voyait Jean-Luc Mélenchon prendre la tête localement avec 53,13% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 15,81%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Marine Le Pen l'emporter avec 63,59%, contre 36,41% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Petit-Bourg plébiscitaient Ferdy Louisy (DVG) avec 42,60% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Max Mathiasin (Divers gauche) en première position avec 53,80% des suffrages. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - Avant ces municipales 2026, quel bilan fiscal pour le maire de Petit-Bourg ? Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Petit-Bourg, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 20,82 % en 2024 (dernières données disponibles), pour un produit communal totalisant 584 190 €, en net recul par rapport aux quelque 4,39697 millions d'euros engrangés en 2020. N'oublions pas qu'elle a été abolie pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron limitant drastiquement sa portée et forçant les communes à trouver d'autres recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Petit-Bourg a évolué pour se fixer à 51,40 % en 2024 (contre 26,13 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil puisqu'elle est la plupart du temps mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements depuis la réforme. Avec toutes ces fluctuations, le produit fiscal par ménage à Petit-Bourg s'est établi à environ 920 euros en 2024 contre 697 euros en début de mandat.

11:59 - Le match de l'élection municipale à Petit-Bourg n'avait pas eu de seconde mi-temps en 2020 Analyser les résultats des dernières élections municipales à Petit-Bourg peut s'avérer édifiant. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Guy Losbar (Divers centre) a pris les commandes en totalisant 3 991 suffrages (77,19%). Dans la position du principal opposant, Bernard Abdoul-Maninroudine (Divers) a rassemblé 13,79% des votes. Cette victoire écrasante de Guy Losbar a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes superflu. Pour ces municipales 2026 à Petit-Bourg, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Cette victoire écrasante met l'opposition face à une tâche immense ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.