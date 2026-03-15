Résultat de l'élection municipale 2026 à Petit-Canal : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Petit-Canal [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Petit-Canal sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Petit-Canal.
L'actu des élections municipales 2026 à Petit-Canal
13:45 - Retour sur l'évolution des impôts locaux à Petit-Canal
Illustration d'une pression fiscale croissante depuis 2020 à Petit-Canal, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 5,78 % en 2024 (dernières données en date), ce qui représente un montant de 70 530 €. Un produit qui est loin des 307 030 € récoltés en 2020. Rappelons qu'elle a été abolie pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron réduisant considérablement son rendement et contraignant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Petit-Canal atteint désormais 41,73 % en 2024 (contre 16,46 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec toutes ces variables mouvantes, la facture fiscale moyenne à Petit-Canal s'est chiffrée à environ 387 euros en 2024 (contre 206 € en 2020).
11:59 - Une élection sans appel : retour sur les municipales à Petit-Canal
À Petit-Canal, les résultats du scrutin municipal il y a six ans se sont révélés particulièrement parlants sur l'échiquier politique local. Au terme du premier tour, Blaise Mornal (Divers gauche) a coiffé ses adversaires au poteau en récoltant 2 984 soutiens (75,52%). À ses trousses, Axelle Kaulanjan (Divers) a engrangé 19,31% des voix. Le tableau s'est enrichi de la candidature de Fabienne Myriam Kichenassamy Epse Guerrier (Divers), glanant 204 voix (5,16%). Ce succès d'emblée de Blaise Mornal a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour ce scrutin de 2026 à Petit-Canal, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. Afin de contester cette hégémonie ce dimanche, les opposants devront gagner de nombreux électeurs, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Petit-Canal
Le premier tour des municipales se déroule ce dimanche dans l'Hexagone. Ce scrutin a pour but de désigner les élus locaux de toutes les communes françaises. Les municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans le contexte de la crise sanitaire du coronavirus. Vous pouvez parcourir ci-dessous la liste de ceux qui souhaitent gouverner la commune à Petit-Canal. Pour voter, les habitants de la ville ont la possibilité de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 9 bureaux de vote de Petit-Canal. Cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page pour recevoir les résultats du premier tour des élections à Petit-Canal dès leur parution.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Petit-Canal
|Tête de listeListe
|
Blaise Mornal
Liste divers gauche
DOUBOUT POU KANNAL "Une vision partagée au coeur de PETIT-CANAL"
|
|
Mariano Mitel
Liste Divers
EPC!
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Blaise Mornal (26 élus) Doubout pou kannal "continuons notre developpement vers l'excellence"
|2 984
|75,52%
|
|Axelle Kaulanjan (3 élus) Axelle 2020
|763
|19,31%
|
|Fabienne Myriam Kichenassamy Epse Guerrier Choisissons notre reussite
|204
|5,16%
|Participation au scrutin
|Petit-Canal
|Taux de participation
|62,40%
|Taux d'abstention
|37,60%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 100
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Blaise Mornal (23 élus) Doubout pou kannal
|2 569
|54,94%
|
|Florent Mitel (6 élus) Union democratique pour la defense des interets de petit-canal
|2 107
|45,05%
|
|Participation au scrutin
|Petit-Canal
|Taux de participation
|77,82%
|Taux d'abstention
|22,18%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,64%
|Nombre de votants
|4 803
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Blaise Mornal Doubout pou kannal
|2 023
|46,43%
|Florent Mitel Union democratique pour la defense des interets de petit-canal
|1 809
|41,51%
|Michel Girdary Ramssamy Ramassamy L'union canalienne
|413
|9,47%
|Helin Jean-Phillippe Alliance citoyenne canalienne
|112
|2,57%
|Participation au scrutin
|Petit-Canal
|Taux de participation
|72,60%
|Taux d'abstention
|27,40%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,77%
|Nombre de votants
|4 481
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