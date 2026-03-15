Résultat de l'élection municipale 2026 à Petit-Canal : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Petit-Canal

Tête de listeListe
Blaise Mornal
Blaise Mornal Liste divers gauche
DOUBOUT POU KANNAL "Une vision partagée au coeur de PETIT-CANAL"
  • Blaise Mornal
  • Sheila Reine épouse Rampath
  • Laurent Cheraldini
  • Marielle Plumasseau
  • Rénalt Sioumandan
  • Ornella Kindeur
  • Rony Versin
  • Elodie Piton épouse Serichard
  • Rémi Singarin-Sole
  • Séverine Noyon épouse Valier
  • Jordan Daniel
  • Josette Jerpan
  • Honoré Fulrad-Pittere
  • Sophie Caroupanapoullé Debibakas
  • Frantz Ramassamy
  • Astride Hamlet
  • Rudy Robert
  • Anny-Claude Brazier
  • Bertrand Blombou
  • Brenda Sitcharn
  • Joël Jean-Pierre
  • Sandrine Vergelas
  • Damuel Kancel
  • Magaly Gayadine
  • Freddy Lobeau
  • Valérie Bourriquis
  • Rosan Turlet
  • Elodie Courouvin
  • Jean-Marc Carlosse-Vriens
  • Edouard-Lise Beauchet épouse Defy-Dragin
  • Modvène Magen-Terrasse
Mariano Mitel
Mariano Mitel Liste Divers
EPC!
  • Mariano Mitel
  • Jenny Jacmet-Bibac
  • Luchy Breter
  • Manndie Carlosse-Vriens
  • Jerome Vergelas
  • Françoise Fressel Epouse Bongout-Resissal
  • Hilaire Viranin
  • Marie-Odile Fidèle Clamy
  • Alix Philippe Kindeur
  • Stephanie Moustin Epouse Maborougt Stephanie
  • Freddy Martial Nomede-Matyr
  • Fabienne Elisabeth Boudhou
  • Amèlien Gibrien
  • Marie-Line Simone Douaïka
  • Hervé Lebeau
  • Maelle Meriem Mitel
  • Max Velayoudom
  • Claudette Denise Clavier
  • Kevin Bruno Diminiard
  • Christiane Victorine Angoston (clamy)
  • René Jean-Claude Ramssamy-Ramassamy
  • Magali Ferga
  • Fritz Baff
  • Martine Françoise Carmasol
  • Felix Gesner Relimien
  • Corinne Severine Aloph
  • Charlie Francois
  • Besy Marcelle Boisne-Noc
  • Parfait Lucien Raqui-Ribac

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Blaise Mornal
Blaise Mornal (26 élus) Doubout pou kannal "continuons notre developpement vers l'excellence" 		2 984 75,52%
  • Blaise Mornal
  • Sheila Reine Ep. Rampath
  • Didier Mourouvin
  • Edouard-Lise Beauchet Épouse Defy-Dragin
  • Modvène Magen-Terrasse
  • Marielle Plumasseau Ep. Hildevert
  • Laurent Cheraldini
  • Ornella Kindeur
  • Rénalt Sioumandan
  • Isabelle Mandrin
  • Moïse Atam-Kassigadou
  • Séverine Noyon Épouse Valier
  • Rony Versin
  • Elodie Piton
  • Rémi Singarin-Sole
  • Josette Jerpan
  • Hubert Hutin
  • Sophie Carapanapoulle Époyuse Debibakas
  • Jordan Daniel
  • Astride Hamlet
  • José Eugene
  • Rose-Lise Mordier
  • Mario Alleaume
  • Anny-Claude Brazier
  • Honoré Fulrad-Pittere
  • Brenda Sitcharn
Axelle Kaulanjan
Axelle Kaulanjan (3 élus) Axelle 2020 		763 19,31%
  • Axelle Kaulanjan
  • Stéphane Sinnan
  • Stella Boudhou
Fabienne Myriam Kichenassamy Epse Guerrier
Fabienne Myriam Kichenassamy Epse Guerrier Choisissons notre reussite 		204 5,16%
Participation au scrutin Petit-Canal
Taux de participation 62,40%
Taux d'abstention 37,60%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 100

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Blaise Mornal
Blaise Mornal (23 élus) Doubout pou kannal 		2 569 54,94%
  • Blaise Mornal
  • Sheila Reine Ep. Rampath
  • Didier Mourouvin
  • Marmie Stenard
  • Prosper Ribac
  • Fabienne Kichenassamy Ep. Guerrier
  • Modvène Magene-Terrasse
  • Anna Lucol Ep. Valmy-Dherbois
  • Laurent Cheraldini
  • Edouard-Lise Beauchet Ep. Defy-Dragin
  • Rénalt Sioumandan
  • Fritz Mounsamy
  • Yorick Edwige
  • Jocelyne Delord
  • Moïse Atam-Kassigadou
  • Marielle Plumasseau Ep. Hildevert
  • Maurice Vergelas
  • Ornella Kindeur
  • Rémi Singarin-Sole
  • Jenny Jacmet Bibac
  • Dario Kindeur
  • Roselyne Fulrad-Marbin Ep. Valier
  • Gesner Cysique
Florent Mitel
Florent Mitel (6 élus) Union democratique pour la defense des interets de petit-canal 		2 107 45,05%
  • Florent Mitel
  • Pâquerette Jaleme
  • Marc Jasmin
  • Ketty Robert/takour-Mardivin
  • Gabriel Zenon
  • Maxette Ribemont Ep. Rosemond
Participation au scrutin Petit-Canal
Taux de participation 77,82%
Taux d'abstention 22,18%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,64%
Nombre de votants 4 803

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Blaise Mornal
Blaise Mornal Doubout pou kannal 		2 023 46,43%
Florent Mitel
Florent Mitel Union democratique pour la defense des interets de petit-canal 		1 809 41,51%
Michel Girdary Ramssamy Ramassamy
Michel Girdary Ramssamy Ramassamy L'union canalienne 		413 9,47%
Helin Jean-Phillippe
Helin Jean-Phillippe Alliance citoyenne canalienne 		112 2,57%
Participation au scrutin Petit-Canal
Taux de participation 72,60%
Taux d'abstention 27,40%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,77%
Nombre de votants 4 481

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