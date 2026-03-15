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19:21 - Les données démographiques de Petit-Canal révèlent les tendances électorales A mi-chemin des élections municipales, Petit-Canal émerge comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 8 206 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 455 entreprises, Petit-Canal se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (62,55%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. La présence de 293 résidents étrangers favorise son ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 115 euros/mois, la ville affiche un pourcentage de chômeurs de 24,59%, révélant une situation économique fragile. En somme, Petit-Canal incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.

17:57 - Ce que montrent les résultats sur le vote RN à Petit-Canal Le parti à la flamme restait loin du groupe de tête lors de l'élection municipale à Petit-Canal il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen amassait 19,27% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la commune avec 77,01% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient réservé 20,12% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score trop décevant, à Petit-Canal comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 33,82% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 16,92% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 29,27% lors du vote final.

16:58 - La commune de Petit-Canal plutôt abstentionniste lors des élections L'affluence dans les isoloirs de Petit-Canal sera, à la fin du scrutin, une clé pour ces municipales. Pour rappel, la participation atteignait 62,40 % lors des municipales de 2020, un niveau remarquable alors que le rendez-vous se déroulait dans un contexte d'épidémie de coronavirus. L'élection suprême en 2022 avait cependant attiré les électeurs, avec 36,91 % de participation dans la ville (63,09 % d'abstention). Le taux de votants aux élections législatives est passé de son côté de 22,06 % au premier tour en 2022 à 29,15 % au premier tour en 2024. En juin la même année, la participation aux européennes se situait à 11,49 % (51,49 % dans le pays). Si on prend un peu de recul, le secteur apparaît in fine comme une zone en déficit de participation.

15:59 - Des résultats tranchés à l'extrême droite pour Petit-Canal il y a deux ans Christian Baptiste (Divers gauche) avait enlevé au premier tour des élections des députés à Petit-Canal suite à la dissolution en 2024 avec 33,30%. Priscilla Sylvestre (Divers) terminait à la deuxième place avec 22,03%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Christian Baptiste culminant à 70,73% des votes dans la commune. Lors des européennes précédemment, le résultat à Petit-Canal s'était cette fois cristallisé autour de l'équipe de Jordan Bardella (33,82%), en tête de peloton devant Manon Aubry (16,76%) et Valérie Hayer (16,62%). Une sorte de répétition des résultats des élections de 2022 d'une certaine manière.

14:57 - Il y a 4 ans, la municipalité de Petit-Canal apparaissait comme difficile à étiqueter sur l'échiquier politique En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Petit-Canal voyait Jean-Luc Mélenchon prendre la tête localement avec 59,72% des inscrits, tandis que Marine Le Pen aggrégeait 19,27%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 77,01% pour Marine Le Pen, contre 22,99% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés par la suite, les votants de Petit-Canal plébiscitaient Justine Benin (Ensemble !) avec 37,31% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Christian Baptiste (Divers gauche), vainqueur dans la commune avec 52,87%. Cette physionomie politique de Petit-Canal dessine donc un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Retour sur l'évolution des impôts locaux à Petit-Canal Illustration d'une pression fiscale croissante depuis 2020 à Petit-Canal, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 5,78 % en 2024 (dernières données en date), ce qui représente un montant de 70 530 €. Un produit qui est loin des 307 030 € récoltés en 2020. Rappelons qu'elle a été abolie pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron réduisant considérablement son rendement et contraignant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Petit-Canal atteint désormais 41,73 % en 2024 (contre 16,46 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec toutes ces variables mouvantes, la facture fiscale moyenne à Petit-Canal s'est chiffrée à environ 387 euros en 2024 (contre 206 € en 2020).

11:59 - Une élection sans appel : retour sur les municipales à Petit-Canal À Petit-Canal, les résultats du scrutin municipal il y a six ans se sont révélés particulièrement parlants sur l'échiquier politique local. Au terme du premier tour, Blaise Mornal (Divers gauche) a coiffé ses adversaires au poteau en récoltant 2 984 soutiens (75,52%). À ses trousses, Axelle Kaulanjan (Divers) a engrangé 19,31% des voix. Le tableau s'est enrichi de la candidature de Fabienne Myriam Kichenassamy Epse Guerrier (Divers), glanant 204 voix (5,16%). Ce succès d'emblée de Blaise Mornal a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour ce scrutin de 2026 à Petit-Canal, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. Afin de contester cette hégémonie ce dimanche, les opposants devront gagner de nombreux électeurs, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.