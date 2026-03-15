Résultat municipale 2026 à Petit-Canal (97131) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Petit-Canal. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Petit-Canal, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Petit-Canal [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Blaise MORNAL
Blaise MORNAL DOUBOUT POU KANNAL "Une vision partagée au coeur de PETIT-CANAL" 		1 263 50,12%
Mariano MITEL
Mariano MITEL EPC! 		1 257 49,88%
Participation au scrutin Petit-Canal Partiels *
Taux de participation 68,74%
Taux d'abstention 31,26%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,23%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,66%
Nombre de votants 2 595

* Résultats partiels sur 55% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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