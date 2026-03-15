Résultat municipale 2026 à Petit-Réderching (57410) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Petit-Réderching a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Petit-Réderching, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Petit-Réderching [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Florence ZINS (12 élus) UNIS POUR L'AVENIR
|509
|57,84%
|
|Michel BOTZUNG (3 élus) OUI ! À PETIT-REDERCHING
|371
|42,16%
|
|Participation au scrutin
|Petit-Réderching
|Taux de participation
|76,64%
|Taux d'abstention
|23,36%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,64%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,86%
|Nombre de votants
|912
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Petit-Réderching [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Petit-Réderching en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Petit-Réderching
19:19 - Les enjeux locaux de Petit-Réderching : tour d'horizon démographique
Comment la population de Petit-Réderching peut-elle affecter le résultat des élections municipales ? La répartition par âge peut agir sur les orientations des mesures en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans la localité, 15,25% des résidents sont des enfants, et 9,18% sont des personnes âgées. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (89,06%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 752 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,42%) met en évidence des besoins de soutien familial, et le taux de salariés en CDD (6,90%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Petit-Réderching mettent en avant une diversité de qualifications, avec 23,75% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.
17:57 - Le RN à Petit-Réderching : quelle place aux municipales ?
Le RN ne présentait pas formellement de liste pour la dernière bataille municipale à Petit-Réderching en 2020, l'élection s'étant déroulée en dehors des clivages partisans dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen recueillait 33,60% des suffrages lors du premier round, puis devançait Emmanuel Macron localement avec 51,72% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient attribué 16,63% au candidat RN au tour 1. Au second tour, le parti à la flamme validait 29,28% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 38,48% lors du scrutin européen. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 40,19% pour le parti à la flamme. Il finira avec 43,99% le dimanche suivant.
16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Petit-Réderching
L'abstention se montait à 34,15 % à Petit-Réderching pour le premier tour des municipales de 2020, en fort retrait face aux 55,3 % nationaux alors que le pays était déjà affecté par le Covid. En revanche, la présidentielle de 2022 a affiché une abstention de 23,22 % localement. En 2022, les législatives affichaient de leur côté une abstention de 55,23 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 36,70 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 52,62 %. Si on prend un peu de recul, le territoire se positionne donc sensiblement comme une contrée qui résiste relativement bien à l'abstention. En parallèle de cette élection municipale 2026, ce facteur pèsera en tout cas sur les résultats de Petit-Réderching.
15:59 - Qui a gagné les élections en 2024 à Petit-Réderching ?
Les résultats des élections de 2024 avaient confirmé ceux des élections de 2022. Le choc des Européennes 2024 à Petit-Réderching avait en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (38,48%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 22,86% des voix. Lors des législatives près d'un mois plus tard, les votants de Petit-Réderching portaient leur choix sur Vincent Seitlinger (Les Républicains) avec 44,69% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Vincent Seitlinger culminant à 56,01% des votes sur place.
14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la commune de Petit-Réderching apparaissait comme indéchiffrable sur l'échiquier politique
En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Petit-Réderching était marquée par la pole position de Marine Le Pen avec 33,60% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 30,95%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 51,72% pour Marine Le Pen, contre 48,28% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives par la suite, les votants de Petit-Réderching plébiscitaient Vincent Seitlinger (LR) avec 45,84% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Vincent Seitlinger virant de nouveau en tête avec 70,72% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Petit-Réderching s'inscrit comme une ville à la croisée des chemins politiques.
12:58 - Tout savoir sur les impôts locaux à Petit-Réderching
Alors que les impôts locaux se sont alourdis à Petit-Réderching entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 10,64 % en 2024 (dernière date de relevé), ce qui représente un montant de 4 200 €. Une somme bien en-dessous des 164 200 euros récoltés en 2020. Sa disparition pour la quasi-totalité des foyers au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait dorénavant une ressource secondaire, ce qui justifie cette diminution significative de recettes pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Petit-Réderching a évolué pour se fixer à 26,69 % en 2024 (contre 12,43 % en 2020). Rappelons que la moyenne nationale avoisine les 40 %. Attention néanmoins : cette augmentation est la plupart du temps automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, la facture fiscale moyenne à Petit-Réderching s'est chiffrée à 452 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 400 € relevés en 2020.
11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection municipale à Petit-Réderching ?
Les configurations politiques locales sont à ce jour encore marquées par le résultat du dernier scrutin communal à Petit-Réderching. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Dominique Finkler a distancé ses rivaux en recueillant 435 soutiens (57,61%). Dans la position du principal opposant, Michel Botzung a rassemblé 320 votes (42,38%). Ce succès d'emblée de Dominique Finkler a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour cette élection de 2026 à Petit-Réderching, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. Pour le camp adverse, renverser une majorité si large sera ce dimanche un défi immense, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.
09:57 - Premier tour des municipales à Petit-Réderching : horaires du bureau de vote
Pour les municipales 2026, les nouveaux maires vont être renouvelés lors d'un scrutin identique pour toutes les communes. Autrement dit, ce 15 mars 2026, les électeurs de Petit-Réderching vont devoir se décider entre les différents candidats de leur commune et cette fois, la possibilité de panacher les listes disparaît dans les communes de moins de mille habitants. Vous pouvez consulter ci-dessous la liste de ceux qui souhaitent apporter leur contribution à la commune à Petit-Réderching. A noter que les horaires d’ouverture du bureau de vote de Petit-Réderching sont les suivants : de 8 heures à 18 heures en continu. Pour recevoir les résultats des élections à Petit-Réderching dès leur publication, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
- Petit-Réderching (57410)
- Ecole primaire à Petit-Réderching
- Maternités à Petit-Réderching
- Crèches et garderies à Petit-Réderching
- Salaires à Petit-Réderching
- Impôts à Petit-Réderching
- Dette et budget de Petit-Réderching
- Climat et historique météo de Petit-Réderching
- Accidents à Petit-Réderching
- Délinquance à Petit-Réderching
- Inondations à Petit-Réderching
- Nombre de médecins à Petit-Réderching
- Pollution à Petit-Réderching
- Entreprises à Petit-Réderching
- Prix immobilier à Petit-Réderching