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19:19 - Les enjeux locaux de Petit-Réderching : tour d'horizon démographique Comment la population de Petit-Réderching peut-elle affecter le résultat des élections municipales ? La répartition par âge peut agir sur les orientations des mesures en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans la localité, 15,25% des résidents sont des enfants, et 9,18% sont des personnes âgées. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (89,06%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 752 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,42%) met en évidence des besoins de soutien familial, et le taux de salariés en CDD (6,90%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Petit-Réderching mettent en avant une diversité de qualifications, avec 23,75% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

17:57 - Le RN à Petit-Réderching : quelle place aux municipales ? Le RN ne présentait pas formellement de liste pour la dernière bataille municipale à Petit-Réderching en 2020, l'élection s'étant déroulée en dehors des clivages partisans dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen recueillait 33,60% des suffrages lors du premier round, puis devançait Emmanuel Macron localement avec 51,72% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient attribué 16,63% au candidat RN au tour 1. Au second tour, le parti à la flamme validait 29,28% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 38,48% lors du scrutin européen. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 40,19% pour le parti à la flamme. Il finira avec 43,99% le dimanche suivant.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Petit-Réderching L'abstention se montait à 34,15 % à Petit-Réderching pour le premier tour des municipales de 2020, en fort retrait face aux 55,3 % nationaux alors que le pays était déjà affecté par le Covid. En revanche, la présidentielle de 2022 a affiché une abstention de 23,22 % localement. En 2022, les législatives affichaient de leur côté une abstention de 55,23 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 36,70 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 52,62 %. Si on prend un peu de recul, le territoire se positionne donc sensiblement comme une contrée qui résiste relativement bien à l'abstention. En parallèle de cette élection municipale 2026, ce facteur pèsera en tout cas sur les résultats de Petit-Réderching.

15:59 - Qui a gagné les élections en 2024 à Petit-Réderching ? Les résultats des élections de 2024 avaient confirmé ceux des élections de 2022. Le choc des Européennes 2024 à Petit-Réderching avait en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (38,48%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 22,86% des voix. Lors des législatives près d'un mois plus tard, les votants de Petit-Réderching portaient leur choix sur Vincent Seitlinger (Les Républicains) avec 44,69% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Vincent Seitlinger culminant à 56,01% des votes sur place.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la commune de Petit-Réderching apparaissait comme indéchiffrable sur l'échiquier politique En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Petit-Réderching était marquée par la pole position de Marine Le Pen avec 33,60% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 30,95%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 51,72% pour Marine Le Pen, contre 48,28% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives par la suite, les votants de Petit-Réderching plébiscitaient Vincent Seitlinger (LR) avec 45,84% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Vincent Seitlinger virant de nouveau en tête avec 70,72% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Petit-Réderching s'inscrit comme une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - Tout savoir sur les impôts locaux à Petit-Réderching Alors que les impôts locaux se sont alourdis à Petit-Réderching entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 10,64 % en 2024 (dernière date de relevé), ce qui représente un montant de 4 200 €. Une somme bien en-dessous des 164 200 euros récoltés en 2020. Sa disparition pour la quasi-totalité des foyers au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait dorénavant une ressource secondaire, ce qui justifie cette diminution significative de recettes pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Petit-Réderching a évolué pour se fixer à 26,69 % en 2024 (contre 12,43 % en 2020). Rappelons que la moyenne nationale avoisine les 40 %. Attention néanmoins : cette augmentation est la plupart du temps automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, la facture fiscale moyenne à Petit-Réderching s'est chiffrée à 452 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 400 € relevés en 2020.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection municipale à Petit-Réderching ? Les configurations politiques locales sont à ce jour encore marquées par le résultat du dernier scrutin communal à Petit-Réderching. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Dominique Finkler a distancé ses rivaux en recueillant 435 soutiens (57,61%). Dans la position du principal opposant, Michel Botzung a rassemblé 320 votes (42,38%). Ce succès d'emblée de Dominique Finkler a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour cette élection de 2026 à Petit-Réderching, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. Pour le camp adverse, renverser une majorité si large sera ce dimanche un défi immense, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.