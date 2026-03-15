Résultat municipale 2026 à Petit-Réderching (57410) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Petit-Réderching a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Petit-Réderching, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Petit-Réderching [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Florence ZINS
Florence ZINS (12 élus) UNIS POUR L'AVENIR 		509 57,84%
  • Florence ZINS
  • Bruno STEINER
  • Tania LANG
  • Yvon PETIT
  • Cindy DANNENHOFFER
  • Xavier SPEDER
  • Huguette RAAD
  • Vincent DERR
  • Marie-Monique MULLER
  • Yannick STAUDER
  • Barbara SCHNEIDER
  • Mickael HESS
Michel BOTZUNG
Michel BOTZUNG (3 élus) OUI ! À PETIT-REDERCHING 		371 42,16%
  • Michel BOTZUNG
  • Pamela PANTER
  • Henri CORDARY
Participation au scrutin Petit-Réderching
Taux de participation 76,64%
Taux d'abstention 23,36%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,64%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,86%
Nombre de votants 912

Source : ministère de l’Intérieur

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