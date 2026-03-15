Résultat de l'élection municipale 2026 à Petite-Île : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Petite-Île

Tête de listeListe
Lorraine Nativel
Lorraine Nativel Liste divers gauche
VIVRE-ENSEMBLE, TRADITIONS ET PROGRÈS !
  • Lorraine Nativel
  • Jean-Bernard Gonthier
  • Marie-Elodie Fontaine
  • Jacques Potin
  • Chloe Badin Gonthier
  • Yvrin Varaine
  • Patricia Robert
  • Jean Jacques Benard
  • Florence Duchemane
  • Jeannick Barret
  • Roselyne Manapany
  • Andre Etheve
  • Emmanuelle Gonthier
  • Claude Saubert
  • Martine Etheve
  • Ruddy Folio
  • Clara Begue
  • Maximin Merlo
  • Melissa Tobos
  • Prague Daniel Folio
  • Alizee Cauvin-L'Heureux
  • Arthur Nativel
  • Sabryna Gokalsing-Poupia
  • Mickael Severin
  • Daniella Payet
  • Dominique Riviere
  • Laurence Amanville
  • Jean Daniel Dit Toto Le Pecheur Etheve
  • Jeannette Barret
  • Frederic Hoarau
  • Sophie Etheve
  • Patrick Fontaine
  • Melissa Chaussalet
  • Noah Fontaine
  • Regine Tobos
Serge Hoareau
Serge Hoareau Liste divers centre
PETITE-ILE, NOTRE FORCE COMMUNE
  • Serge Hoareau
  • Mimose Severin
  • Olivier Fort
  • Clarisse Gennepy Metro
  • Nicolas Etheve
  • Emmanuelle Mussard
  • Gino Lebon
  • Reine Claude Amyclas
  • Éric Lebon
  • Anne Constance Robert Payet
  • Pascal Suzanne
  • Helene Etheve
  • Jean Noël Grondin
  • Corinne Virama Ercama
  • Christophe Lavergne
  • Natacha Lebon
  • Guillaume Lauret
  • Sandrine Payet
  • Jean Pierre Dohen
  • Patricia Etheve Charnay
  • Richard Paüs
  • Annie Marimao
  • Didier Benard
  • Marie Vanessa Fontaine Sadousty
  • Jean Yves Corre
  • Evelyne Boulevard
  • Jacky Sorres
  • Anne Gaëlle Antou
  • Jean Denis Hoarau
  • Magalie Severin
  • Guillaume Barret
  • Patricia Arnoux
  • Dany Lauret
Harold Fontaine
Harold Fontaine Liste du Rassemblement National
PETITE-ÎLE D'ABORD, NOUS SOMMES VOUS
  • Harold Fontaine
  • Stéphanie Bénard
  • Emmanuel Simone
  • Marine Leveneur
  • Tony Sorres
  • Chelsea Payet
  • Gaëtan Clerville
  • Adélaïde Barret
  • Jacky Juan
  • Sandrine Derfla
  • Rodolphe Sevetiaye
  • Sabrina Maillot
  • Frédéric Grondin
  • Laetitia Payet
  • Jean Hoarau
  • Alexandra Pierre
  • Fredy Etheve
  • Françoise Payet
  • Philippe Ragot
  • Davina Orlandini
  • Clémenceau Grondin
  • Cindy Fontaine
  • Guillaume Vincenti
  • Evelyne Hoareau
  • Philippe Gousset-Thouvenin
  • Cassandra Fontaine
  • Jordy Henning
  • Morine Grondin
  • Lucas Prianon
  • Florine Celeste
  • Laurent Belon
  • Marie Pothin
  • Grégory Larisson

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Serge Hoareau
Serge Hoareau (31 élus) Avec vous, pour petite-ile 		4 611 84,23%
  • Serge Hoareau
  • Mimose Séverin
  • Olivier Fort
  • Clarisse Gennepy
  • Nicolas Éthève
  • Emmanuelle Mussard
  • Ludovic Malet
  • Patricia Renger-Arnoux
  • Gino Lebon
  • Anne Constance Payet
  • Eric Lebon
  • Natacha Lebon
  • Jean-Noël Grondin
  • Magalie Séverin
  • Christophe Lavergne
  • Patricia Ethève-Charnay
  • Didier Bénard
  • Sandrine Payet
  • Jean Denis Hoarau
  • Anne Gaëlle Rosolen-Antou
  • Pascal Sebodier
  • Corinne Folio
  • Richard Paus
  • Corinne Virama-Ercama
  • Jacky Sorres
  • Christine Somnica
  • Pascal Suzanne
  • Marine Leveneur
  • Jean Yves Corré
  • Sophia Prugnieres
  • Dany Lauret
Jean-Hugues Michel Suzanne
Jean-Hugues Michel Suzanne (2 élus) Petite-ile unie 		863 15,76%
  • Jean-Hugues Michel Suzanne
  • Rita Marguerite Bénard
Participation au scrutin Petite-Île
Taux de participation 55,38%
Taux d'abstention 44,62%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 808

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Serge Hoareau
Serge Hoareau (24 élus) Petite-ile pour vous, petite-ile avec vous 		3 377 45,28%
  • Serge Hoareau
  • Mimose Severin
  • Olivier Fort
  • Clarisse Gennepy
  • Ludovic Malet
  • Nadège Meriel
  • Nicolas Etheve
  • Laëtitia Turpin
  • Eric Lebon
  • Emmanuelle Dambreville
  • Gino Lebon
  • Anne Gaëlle Antou
  • Mickaël Gigan
  • Natacha Lebon
  • Jean Noël Grondin
  • Anne Constance Payet
  • Christophe Lavergne
  • Roseline Severin
  • Pascal Sebodier
  • Patricia Etheve Charnay
  • Jean Denis Hoarau
  • Sophia Prugnieres
  • Didier Benard
  • Sandrine Payet
Fabrice Lebon
Fabrice Lebon (5 élus) Petite ile au coeur de l'action 		2 174 29,15%
  • Fabrice Lebon
  • Marie Claire Mussard
  • Guillaume Lauret
  • Chantale Vitry
  • Noël Tamtbon
Brigitte Hoarau
Brigitte Hoarau (4 élus) Union de la droite 		1 906 25,55%
  • Brigitte Hoarau
  • Antoine Balmann
  • Alice Mezino
  • Pascal Prugnieres
Participation au scrutin Petite-Île
Taux de participation 76,78%
Taux d'abstention 23,22%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,69%
Nombre de votants 7 663

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Serge Hoareau
Serge Hoareau Petite-ile pour vous, petite-ile avec vous 		2 364 34,58%
Brigitte Hoarau
Brigitte Hoarau Union de la droite 		1 484 21,71%
Fabrice Lebon
Fabrice Lebon Petite ile au coeur de l'action 		1 300 19,01%
Christine Soupramanien
Christine Soupramanien Pour petite ile 		440 6,43%
Yianix Velia
Yianix Velia Petite-ile autrement 		373 5,45%
Geneviève Pothin
Geneviève Pothin Du bon sens pour petite-ile 		331 4,84%
Jean-Hugues Suzanne
Jean-Hugues Suzanne Petile-ile unie 		303 4,43%
Axel Zettor
Axel Zettor Petite-ile solidaire 		240 3,51%
Participation au scrutin Petite-Île
Taux de participation 71,08%
Taux d'abstention 28,92%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,65%
Nombre de votants 7 094

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