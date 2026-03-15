Résultat de l'élection municipale 2026 à Petite-Île : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Petite-Île [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Petite-Île sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Petite-Île.
L'actu des élections municipales 2026 à Petite-Île
13:10 - Retour sur les résultats de la municipale de 2020 à Petite-Île
Les résultats du scrutin municipal précédent à Petite-Île ont été particulièrement parlants sur l'échiquier politique local. À l'occasion de la première consultation électorale, Serge Hoareau (Divers gauche) a viré en tête en rassemblant 84,23% des bulletins. À ses trousses, Jean-Hugues Michel Suzanne (Divers) a obtenu 863 votes (15,76%). Ce succès d'emblée a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes inutile. Pour ces municipales 2026 à Petite-Île, cette géographie électorale a immanquablement influencé les états-majors politiques. Le défi s'annonce gigantesque ce dimanche pour l'opposition au vu de cette victoire sans appel, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Bureaux de vote à Petite-Île : les horaires d'ouverture
Pour voter, les votants de la ville ont la possibilité de se rendre dans l’isoloir entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 15 bureaux de vote de Petite-Île. À l’occasion des élections municipales 2026, les citoyens de Petite-Île devront à nouveau se mobiliser pour renouveler leur conseil municipal et élire leur maire. Ce rendez-vous électoral local pourrait avoir des répercussions durables sur la gouvernance de la ville. Le bilan du dernier mandat est cette année soumis au jugement des électeurs. La liste des candidats aux municipales 2026 à Petite-Île est consultable ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Petite-Île
|Tête de listeListe
|
Lorraine Nativel
Liste divers gauche
VIVRE-ENSEMBLE, TRADITIONS ET PROGRÈS !
|
|
Serge Hoareau
Liste divers centre
PETITE-ILE, NOTRE FORCE COMMUNE
|
|
Harold Fontaine
Liste du Rassemblement National
PETITE-ÎLE D'ABORD, NOUS SOMMES VOUS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Serge Hoareau (31 élus) Avec vous, pour petite-ile
|4 611
|84,23%
|
|Jean-Hugues Michel Suzanne (2 élus) Petite-ile unie
|863
|15,76%
|
|Participation au scrutin
|Petite-Île
|Taux de participation
|55,38%
|Taux d'abstention
|44,62%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 808
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Serge Hoareau (24 élus) Petite-ile pour vous, petite-ile avec vous
|3 377
|45,28%
|
|Fabrice Lebon (5 élus) Petite ile au coeur de l'action
|2 174
|29,15%
|
|Brigitte Hoarau (4 élus) Union de la droite
|1 906
|25,55%
|
|Participation au scrutin
|Petite-Île
|Taux de participation
|76,78%
|Taux d'abstention
|23,22%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,69%
|Nombre de votants
|7 663
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Serge Hoareau Petite-ile pour vous, petite-ile avec vous
|2 364
|34,58%
|Brigitte Hoarau Union de la droite
|1 484
|21,71%
|Fabrice Lebon Petite ile au coeur de l'action
|1 300
|19,01%
|Christine Soupramanien Pour petite ile
|440
|6,43%
|Yianix Velia Petite-ile autrement
|373
|5,45%
|Geneviève Pothin Du bon sens pour petite-ile
|331
|4,84%
|Jean-Hugues Suzanne Petile-ile unie
|303
|4,43%
|Axel Zettor Petite-ile solidaire
|240
|3,51%
|Participation au scrutin
|Petite-Île
|Taux de participation
|71,08%
|Taux d'abstention
|28,92%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,65%
|Nombre de votants
|7 094
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