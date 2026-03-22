Résultat de l'élection municipale 2026 à Petite-Rosselle : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Petite-Rosselle

Le deuxième tour des élections municipales à Petite-Rosselle a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Eric Federspiel
Eric Federspiel Liste divers droite
POURSUIVONS LA DYNAMIQUE
  • Eric Federspiel
  • Angélique Lerps
  • Christian Koenig
  • Mandy Hoy
  • Didier Keuper
  • Christine Mouynet
  • Denis Jung
  • Blanche Kiefer
  • Roland Obringer
  • Chantal Platte
  • Daniel Antonini
  • Gabrielle Hemmer
  • Frank Pfister
  • Patricia Nesser
  • Olivier Becker
  • Florence Hoti
  • Philippe Grepin
  • Mireille Arnold
  • Daniel Rothenmacher
  • Sandra Orlando
  • Didier Delisse
  • Chantal Lorentz
  • Cyril Durand
  • Myriam Geoffroy
  • Louis Lang
  • Joséphine Loeffler
  • Patrick Zimmermann
  • Céline Klein
  • Pascal Durand
Gaetano Cigna
Gaetano Cigna Liste Divers
AVEC VOUS, POUR PETITE-ROSELLE
  • Gaetano Cigna
  • Sandrine Colson
  • Christophe Arend
  • Anne-Dominique Schmitt
  • Patrick Deutsch
  • Vanessa Wirth
  • Saverio Renda
  • Elisabeth Meisberger-Hilpert
  • Abdeslam Ben Kaddour
  • Stéphanie Heinen
  • Christophe Durand
  • Rachel Dillhofer
  • Omar El Berkani
  • Gertrude Freytag
  • Cyrille Hassdenteufel
  • Virginie Ville
  • Sofiane Allaoua
  • Laura Lagarde
  • Samuel Martin
  • Marie-France Huck
  • Lucien Jacoby
  • Mélanie Spiegler
  • Axel Lang
  • Nicole Mittelberger
  • Neguib Khenifar
  • Sarah Aronica
  • Pascal Zeyer
  • Sabrina Di Legami
  • Benoît Oster
Kévin Houllé
Kévin Houllé Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT ROSSELLOIS
  • Kévin Houllé
  • Jessica Mei
  • Julien Deschler
  • Adeline Galile
  • Nicolas Jakubowski
  • Natacha Nicolay Vallin
  • Fabien Henry
  • Cindy Huber
  • Claude Reinert
  • Anne-Charlotte Jirotka
  • Jacky Denig
  • Laura Gerhaher
  • Michel Hemmer
  • Maeva Dainotti
  • Marc Classen
  • Eliane Bauer
  • Marc Zimmermann
  • Tatiana Atzori
  • Emmanuel Lehmann
  • Audrey Zimmermann
  • Stephane Nicolay
  • Mandy Kessler
  • Olivier Philippe
  • Cécile Le Gal
  • Stéphane Dautel
  • Celia Aceto
  • Michael Poggi
  • Christelle Sowinski
  • Mikael Friess

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Petite-Rosselle

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric FEDERSPIEL
Eric FEDERSPIEL (Ballotage) POURSUIVONS LA DYNAMIQUE 		844 39,68%
Gaetano CIGNA
Gaetano CIGNA (Ballotage) AVEC VOUS, POUR PETITE-ROSELLE 		554 26,05%
Kévin HOULLÉ
Kévin HOULLÉ (Ballotage) RASSEMBLEMENT ROSSELLOIS 		538 25,29%
Céline BOURGER
Céline BOURGER TOUS ENSEMBLE POUR PETITE-ROSSELLE 		191 8,98%
Participation au scrutin Petite-Rosselle
Taux de participation 53,38%
Taux d'abstention 46,62%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,88%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,79%
Nombre de votants 2 163

Source : ministère de l’Intérieur

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