Résultat de l'élection municipale 2026 à Petite-Rosselle : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Petite-Rosselle [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Petite-Rosselle sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Petite-Rosselle.
L'actu des élections municipales 2026 à Petite-Rosselle
11:43 - Eric Federspiel, Gaetano Cigna et Kévin Houllé forment le trio de tête à Petite-Rosselle
A l'ouverture de l'élection municipale à Petite-Rosselle, malgré une abstention historiquement haute en France, le scrutin a enregistré localement un taux d'abstention de 46,62 %. C'est Eric Federspiel (Divers droite) qui s'est placé en première position en récoltant 39,68 % des voix. Ensuite, Gaetano Cigna s'est classé deuxième avec 26,05 %. Un écart très large séparait les deux candidats. Eric Federspiel a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, mais il a vu son électorat s'éroder de 10 points. Par ailleurs, avec 25,29 %, Kévin Houllé (Rassemblement National) s'est classé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Derrière, Céline Bourger a rassemblé 8,98 % des voix, trop peu pour se qualifier seul.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Petite-Rosselle
Le deuxième tour des élections municipales à Petite-Rosselle a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Eric Federspiel
Liste divers droite
POURSUIVONS LA DYNAMIQUE
|
|
Gaetano Cigna
Liste Divers
AVEC VOUS, POUR PETITE-ROSELLE
|
|
Kévin Houllé
Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT ROSSELLOIS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Petite-Rosselle
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric FEDERSPIEL (Ballotage) POURSUIVONS LA DYNAMIQUE
|844
|39,68%
|Gaetano CIGNA (Ballotage) AVEC VOUS, POUR PETITE-ROSELLE
|554
|26,05%
|Kévin HOULLÉ (Ballotage) RASSEMBLEMENT ROSSELLOIS
|538
|25,29%
|Céline BOURGER TOUS ENSEMBLE POUR PETITE-ROSSELLE
|191
|8,98%
|Participation au scrutin
|Petite-Rosselle
|Taux de participation
|53,38%
|Taux d'abstention
|46,62%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,88%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,79%
|Nombre de votants
|2 163
Source : ministère de l’Intérieur
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