Résultat de l'élection municipale 2026 à Petite-Rosselle : les résultats du 2e tour

Programme de Eric Federspiel à Petite-Rosselle (POURSUIVONS LA DYNAMIQUE)

Engagement pour la commune

Tout au long de son mandat, Eric Federspiel a mis un point d'honneur à servir la commune de Petite-Rosselle. Il exprime sa gratitude envers les habitants pour leur confiance accordée lors des élections précédentes. Son engagement se traduit par des actions concrètes visant à améliorer le quotidien des Rossellois.

Amélioration du cadre de vie

Le mandat a été marqué par des efforts constants pour transformer Petite-Rosselle tout en préservant son identité. Chaque projet a été conçu en tenant compte des besoins et des attentes des citoyens. L'objectif est de garantir un environnement agréable et respecté pour tous les habitants.

Défis futurs

Eric Federspiel souligne que de nombreux défis attendent la commune dans les années à venir. Il reste convaincu que, grâce à la collaboration des habitants, il est possible de continuer à faire de Petite-Rosselle un lieu où il fait bon vivre. Son équipe est déterminée à poursuivre les efforts pour améliorer la sécurité et le bien-être des citoyens.

Appel à la participation

Le maire appelle les Rossellois à l'accompagner dans le travail à venir pour le bien de la commune. Il insiste sur l'importance de l'engagement collectif pour relever les défis futurs. Sa volonté est de continuer à construire un avenir meilleur pour Petite-Rosselle avec le soutien de tous.