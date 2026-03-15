En direct

19:19 - Élections à Petite-Rosselle : l'impact des caractéristiques démographiques La démographie et la situation socio-économique de Petite-Rosselle contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les municipales. La répartition démographique peut agir sur les orientations des politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Dans l'agglomération, 32% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 7,53% ont 75 ans et plus. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (21,59%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 2078 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 12,90% et d'une population immigrée de 16,05% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'instruction à Petite-Rosselle mettent en avant une diversité de qualifications, avec 29,67% des habitants sans diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

17:57 - Où en est le Rassemblement national à Petite-Rosselle aux élections de 2026 ? Le parti à la flamme était exclu du groupe de tête lors du scrutin municipal à Petite-Rosselle en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 45,10% des suffrages lors du tour préliminaire, puis surpassait Emmanuel Macron sur le plan local avec 65,32% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient réservé 35,41% au candidat RN au tour 1. Au deuxième round, le parti à la flamme sécurisait 60,24% des voix au niveau local. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 56,66% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 61,43% pour le parti à la flamme. L'élection sera bouclée alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Kévin Pfeffer.

16:58 - Les électeurs de Petite-Rosselle vont-ils se mobiliser aux municipales ? La participation des électeurs de Petite-Rosselle sera un gros enjeu pour cette municipale 2026. Il y a six ans, le premier tour des municipales avait vu 37,23 % des électeurs venir aux isoloirs dans la commune, un niveau inférieur aux 44,7 % du pays. C'étaient 1 577 votants qui s'étaient manifestés alors que le coronavirus touchait la population. Rappelons que les élections municipales sont pourtant traditionnellement, avec les élections présidentielles, celles où les électeurs se rendent le plus aux urnes. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a ainsi affiché une participation de 66,63 %. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était quant à elle fixée à 40,37 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 51,78 % au premier tour, contre 32,24 % en 2022. En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres semblent former une localité en déficit de participation face aux moyennes nationales.

15:59 - Des résultats tranchés à l'extrême droite pour Petite-Rosselle en 2024 Pour le tour unique des européennes du printemps 2024 à Petite-Rosselle, les choix s'étaient majoritairement portés sur Jordan Bardella (56,66%). Kévin Pfeffer (Rassemblement National) avait ensuite enlevé au premier tour des élections des députés à Petite-Rosselle une vingtaine de jours plus tard avec 61,43%. Alexandre Cassaro (Les Républicains) suivait à la deuxième place avec 18,42%. La décision des urnes était d'ailleurs immédiate sans nécessiter de second tour dans la circonscription. Ce retour sur les résultats de 2024 a ainsi confirmé que Petite-Rosselle demeurait à l'époque un territoire bleu marine.

14:57 - Au soir des municipales 2026, Petite-Rosselle reste un territoire orienté vers la droite radicale Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Petite-Rosselle portaient leur choix sur Kévin Pfeffer (RN) avec 35,41% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 60,24%. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 qui avait précédé, les citoyens de Petite-Rosselle votaient en priorité pour Marine Le Pen (45,10%), devant Emmanuel Macron qui obtenait 19,63%. Le second tour entérinait ensuite ce tour préliminaire en donnant 65,32% pour Marine Le Pen, contre 34,68% pour d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Petite-Rosselle dessine ainsi une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - Impôts locaux à Petite-Rosselle : un dossier sensible pour les municipales 2026 ? Pour ce qui est des contributions locales à Petite-Rosselle, par foyer fiscal, le montant moyen réglé a atteint 481 € en 2024 (relevé le plus récent) contre 512 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties est pourtant passé à un peu moins de 31,38 % en 2024 (contre près de 17,12 % en 2020). Un chiffre à mettre en regard de la moyenne nationale, approchant les 40 %, en progression de 1,2 point ces quatre dernières années. Une hausse en trompe-l'œil car généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 102 300 euros en 2024. Un produit qui est loin des 1 083 190 € perçus 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 19,78 %. La taxe ne constitue plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources.

11:59 - Municipales 2020 à Petite-Rosselle : une élection pliée dès le premier round Les résultats des dernières municipales à Petite-Rosselle ont fourni un éclairage précieux sur la configuration politique locale. Dès le premier tour, Eric Federspiel (Divers droite) a devancé tous ses adversaires en rassemblant 50,13% des suffrages. Sur la seconde marche, Gaetano Cigna (Divers centre) a obtenu 758 bulletins valides (49,86%). Ce triomphe au premier tour a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour cette élection de 2026 à Petite-Rosselle, ce qui s'est passé à l'époque sert de matrice bien particulière que certains voudront sans doute dépasser. Pour l'opposition, renverser une majorité d'une telle ampleur sera ce dimanche une tâche colossale, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.