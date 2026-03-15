Résultat municipale 2026 à Petite-Rosselle (57540) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Petite-Rosselle a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Petite-Rosselle, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Petite-Rosselle [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric FEDERSPIEL
Eric FEDERSPIEL POURSUIVONS LA DYNAMIQUE 		844 39,68%
Gaetano CIGNA
Gaetano CIGNA AVEC VOUS, POUR PETITE-ROSELLE 		554 26,05%
Kévin HOULLÉ
Kévin HOULLÉ RASSEMBLEMENT ROSSELLOIS 		538 25,29%
Céline BOURGER
Céline BOURGER TOUS ENSEMBLE POUR PETITE-ROSSELLE 		191 8,98%
Participation au scrutin Petite-Rosselle
Taux de participation 53,38%
Taux d'abstention 46,62%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,88%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,79%
Nombre de votants 2 163

Source : ministère de l’Intérieur

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