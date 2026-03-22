Résultat municipale 2026 à Peymeinade (06530) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Peymeinade a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Peymeinade, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Peymeinade [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Brigitte VIDAL (23 élus) ENSEMBLE, RETROUVONS PEYMEINADE !
|2 260
|52,85%
|
|Mathieu PANCIATICI (3 élus) UNE VOIX NOUVELLE POUR PEYMEINADE
|1 096
|25,63%
|
|Patrice ANACARIO (3 élus) A L'UNISSON POUR PEYMEINADE
|920
|21,52%
|
|Participation au scrutin
|Peymeinade
|Taux de participation
|60,01%
|Taux d'abstention
|39,99%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,08%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,71%
|Nombre de votants
|4 354
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Peymeinade - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Brigitte VIDAL (Ballotage) ENSEMBLE, RETROUVONS PEYMEINADE !
|2 026
|47,64%
|Mathieu PANCIATICI (Ballotage) UNE VOIX NOUVELLE POUR PEYMEINADE
|989
|23,25%
|Patrice ANACARIO (Ballotage) A L'UNISSON POUR PEYMEINADE
|861
|20,24%
|Philippe SAINTE-ROSE FANCHINE Peymeinade Naturellement 2026
|377
|8,86%
|Participation au scrutin
|Peymeinade
|Taux de participation
|59,93%
|Taux d'abstention
|40,07%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,38%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,78%
|Nombre de votants
|4 347
Election municipale 2026 à Peymeinade [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Peymeinade sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Peymeinade.
L'actu des élections municipales 2026 à Peymeinade
18:35 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Peymeinade
Provoquées par la dissolution de l'Assemblée nationale, les élections législatives à Peymeinade avaient propulsé aux avants-postes Lionel Tivoli (Rassemblement National) avec 51,03% au premier tour, devant David Varrone (Majorité présidentielle) avec 18,03%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Lionel Tivoli culminant à 68,51% des votes dans la commune. Lors des européennes en amont, le podium à Peymeinade s'était cette fois cristallisé autour de l'équipe de Jordan Bardella (43,34%), challengée par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (13,45%) et Raphaël Glucksmann (9,08%). L'orientation des électeurs de Peymeinade a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune semblait apparaître comme un secteur difficile à classer, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une terre favorable au Rassemblement national.
15:57 - Municipales 2020 : la victoire de Philippe Sainte-Rose Fanchine à Peymeinade
À Peymeinade, les résultats du scrutin municipal de 2020 se sont avérés riches d'enseignements sur le paysage politique local. Lors du premier rendez-vous électoral, Gérard Delhomez (Les Républicains) a raflé la première place en récoltant 32,92% des voix. Dans la position du principal opposant, Philippe Sainte-Rose Fanchine (Divers) a engrangé 860 voix (31,99%). Ce résultat plutôt serré débouchait sur de fortes interrogations en amont du 2ème tour. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour. Philippe Sainte-Rose Fanchine l'a finalement emporté avec 1 754 voix (58,09%), face à Gérard Delhomez s'adjugeant 41,90% des électeurs. La dynamique a clairement changé de camp, concrétisant le basculement que ce score serré laissait imaginer. Philippe Sainte-Rose Fanchine a pu bénéficier du report de voix des électeurs de Eliette Trouche, ajoutant 869 voix supplémentaires entre les deux tours.
13:58 - Qui s'est qualifié à Peymeinade pour le 2e tour de l'élection municipale ?
Sont donc alignés pour ce deuxième passage dans les bureaux de vote ce dimanche : la liste "A L'unisson Pour Peymeinade" emmenée par Patrice Anacario, Mathieu Panciatici et sa liste "Une Voix Nouvelle Pour Peymeinade" et Brigitte Vidal et sa liste "Ensemble, Retrouvons Peymeinade !", comme le montre la liste des candidats pour le deuxième tour diffusée cette semaine par le ministère de l'Intérieur. À 18 heures, les 7 bureaux de vote de Peymeinade ferment pour le dépouillement.
11:59 - Brigitte Vidal, Mathieu Panciatici et Patrice Anacario forment le trio de tête à Peymeinade
Pour le lancement des municipales à Peymeinade, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le vote a mobilisé 59,93 % des électeurs dans la ville. Pour ce premier tour, c'est Brigitte Vidal qui a pris une longueur d'avance avec 47,64 % des suffrages exprimés. Ensuite, Mathieu Panciatici est arrivé en deuxième position avec 23,25 %. La différence, de plus de 10 points, a signé une domination claire. Par ailleurs, avec 20,24 %, Patrice Anacario, étiqueté Divers centre, est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, Philippe Sainte-Rose Fanchine a terminé avec 8,86 % des voix, un score insuffisant pour figurer au second tour, mais assez haut pour éventuellement fusionner.
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