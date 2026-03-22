Résultat municipale 2026 à Peymeinade (06530) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Peymeinade a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Peymeinade, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Peymeinade [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Brigitte VIDAL
Brigitte VIDAL (23 élus) ENSEMBLE, RETROUVONS PEYMEINADE ! 		2 260 52,85%
  • Brigitte VIDAL
  • Cedric BASCHIERA
  • Anne-Laure TILLI DEGL'INNOCENTI - HERNANDEZ
  • Anthony AMAVET LONGO
  • Patricia DI SANTO
  • Eric CASSARINI
  • Fanny MARTINI
  • Alain CALVAIRE
  • Sophie PERCHERON
  • Daniel PRADELLES
  • Aurélie MARTINEZ
  • Mickaël GAUTIER
  • Dorothée DALMASSO
  • Fabien MISEREZ
  • Jeanne DESANGES
  • Ugo PAUCHET-VISINTAINER
  • Jennifer DJOHER
  • Yannis COSTANTIN
  • Sandie ESNAULT
  • Albert ONZATTI
  • Aline CAPIZZI
  • Pavel SEHNAL
  • Elisa POIGNARD
Mathieu PANCIATICI
Mathieu PANCIATICI (3 élus) UNE VOIX NOUVELLE POUR PEYMEINADE 		1 096 25,63%
  • Mathieu PANCIATICI
  • Aleth CORCIN
  • Bernard OLIVERO
Patrice ANACARIO
Patrice ANACARIO (3 élus) A L'UNISSON POUR PEYMEINADE 		920 21,52%
  • Patrice ANACARIO
  • Olivia BENGUETTAT
  • Frédéric PERRIN
Participation au scrutin Peymeinade
Taux de participation 60,01%
Taux d'abstention 39,99%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,08%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,71%
Nombre de votants 4 354

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Peymeinade - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Brigitte VIDAL
Brigitte VIDAL (Ballotage) ENSEMBLE, RETROUVONS PEYMEINADE ! 		2 026 47,64%
Mathieu PANCIATICI
Mathieu PANCIATICI (Ballotage) UNE VOIX NOUVELLE POUR PEYMEINADE 		989 23,25%
Patrice ANACARIO
Patrice ANACARIO (Ballotage) A L'UNISSON POUR PEYMEINADE 		861 20,24%
Philippe SAINTE-ROSE FANCHINE
Philippe SAINTE-ROSE FANCHINE Peymeinade Naturellement 2026 		377 8,86%
Participation au scrutin Peymeinade
Taux de participation 59,93%
Taux d'abstention 40,07%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,38%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,78%
Nombre de votants 4 347

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