Résultat municipale 2026 à Peymeinade (06530) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Peymeinade a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Peymeinade, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Peymeinade [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Brigitte VIDAL
Brigitte VIDAL ENSEMBLE, RETROUVONS PEYMEINADE ! 		2 026 47,64%
Mathieu PANCIATICI
Mathieu PANCIATICI UNE VOIX NOUVELLE POUR PEYMEINADE 		989 23,25%
Patrice ANACARIO
Patrice ANACARIO A L'UNISSON POUR PEYMEINADE 		861 20,24%
Philippe SAINTE-ROSE FANCHINE
Philippe SAINTE-ROSE FANCHINE Peymeinade Naturellement 2026 		377 8,86%
Participation au scrutin Peymeinade
Taux de participation 59,93%
Taux d'abstention 40,07%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,38%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,78%
Nombre de votants 4 347

Source : ministère de l’Intérieur

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