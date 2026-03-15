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19:16 - Peymeinade : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Quelle influence la population de Peymeinade exerce-t-elle sur le résultat des élections municipales ? La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans l'agglomération, avec près de 28% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 10,28%. De plus, le taux de familles propriétaires (70,73%) met en relief le poids des thématiques concernant l'habitat et l'urbanisme. Un salaire moyen mensuel net de 2 780 euros par mois montre l'importance des questions sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 4714 votants. Le nombre de familles monoparentales (12,66%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,85%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Peymeinade mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 18,06% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

17:57 - Ce que montrent les résultats sur le vote RN à Peymeinade Le mouvement nationaliste ne pesait que marginalement lors des municipales à Peymeinade en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 30,48% des votes lors du premier round, puis dominait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 53,86% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient donné 25,35% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le parti à la flamme arrachait 51,26% des voix de la municipalité. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 43,34% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives enfin donneront, lors du premier round, un résultat de 51,03% pour le parti à la flamme. Il l'emportera d'ailleurs avec 68,51% lors du vote final, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Lionel Tivoli.

16:58 - À quel niveau se situe la participation électorale à Peymeinade ? Dans le cadre de ces municipales de 2026 à Peymeinade, la mobilisation des électeurs jouera un rôle pivot sur les résultats locaux. La participation atteignait 42,28 % pour le premier tour des municipales il y a six ans (proche des 44,7 % observés au niveau national) alors que bon nombre d'électeurs avaient opté pour rester chez eux du fait du Covid. La course à l'Élysée en 2022 avait cependant fortement mobilisé, avec 75,52 % de participation dans la ville (l'abstention tombant à 24,48 %). Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté mobilisé 55,79 % des électeurs (soit environ 3 835 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 67,89 %, bien au-delà des 45,00 % enregistrés en 2022. Décortiquer ce parcours lors des cinq derniers scrutins permet à l'arrivée de ranger Peymeinade comme une localité en retrait des urnes en comparaison de la moyenne.

15:59 - Que retenir pour l'année de la dissolution à Peymeinade ? Les élections européennes du printemps 2024 à Peymeinade avaient vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (43,34%), devant Valérie Hayer qui avait récolté 13,45% des suffrages. Les élections des députés à Peymeinade provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Lionel Tivoli (Rassemblement National) aux avants-postes avec 51,03% au premier tour, devant David Varrone (Majorité présidentielle) avec 18,03%. Le second round n'a pas changé grand chose, Lionel Tivoli culminant à 68,51% des suffrages exprimés localement. Le contexte politique de Peymeinade a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune dessinait un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est plus visiblement positionnée dès lors comme une terre de droite radicale.

14:57 - Peymeinade : des verdicts particulièrement instructifs dans les urnes en 2022 Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Peymeinade soutenaient en priorité Loïc Dombreval (Ensemble !) avec 27,13% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Lionel Tivoli (Rassemblement National) en première position avec 51,26% des suffrages. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat quelques jours plus tôt, les citoyens de Peymeinade plaçaient Marine Le Pen en tête avec 30,48% des inscrits, devant Emmanuel Macron avec 24,57%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 53,86% pour Marine Le Pen, contre 46,14% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Peymeinade une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - La commune de Peymeinade a généralement maîtrisé les impôts locaux Si on analyse la fiscalité de Peymeinade, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 14,29 % en 2024 (dernières données en date), rapportant à la ville 587 000 euros environ la même année. Un montant loin des quelque 2,82333 millions d'euros (2 823 330 € très exactement) engrangés en 2020. Supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, cette imposition est désormais limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Peymeinade atteint désormais 24,46 % en 2024 (contre 10,84 % en 2020). Cette hausse est la plupart du temps automatique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces données, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Peymeinade a représenté environ 813 euros en 2024 contre 853 euros en début de mandat.

11:59 - Élections de 2020 : rappel du résultat à Peymeinade Qui était sorti vainqueur lors du scrutin municipal il y a six ans à Peymeinade ? Dès le dimanche du premier tour, Gérard Delhomez (Les Républicains) a dominé les débats en recueillant 32,92% des voix. En deuxième position, Philippe Sainte-Rose Fanchine (Divers) a engrangé 860 votes (31,99%). Le faible écart entre les prétendants promettait un 2ème tour serré. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour. Philippe Sainte-Rose Fanchine l'a finalement emporté avec 58,09% des suffrages, face à Gérard Delhomez avec 41,90% des électeurs. Annoncé en difficulté, le challenger a réussi à inverser le rapport de force, orchestrant un changement de dynamique inattendu. Philippe Sainte-Rose Fanchine a pu bénéficier du report de voix des électeurs Divers, engrangeant 869 voix supplémentaires entre les deux tours.