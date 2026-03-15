Résultat municipale 2026 à Peyrehorade (40300) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Peyrehorade a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Peyrehorade, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Peyrehorade [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patxi GRENADE
Patxi GRENADE (22 élus) CONSTRUISONS ENSEMBLE LE PEYREHORADE DE DEMAIN 		970 56,40%
  • Patxi GRENADE
  • Martine TOUYA
  • Jerome CORRET
  • Sylvie NAZAIRE
  • Fabrice ABADIA
  • Helene RASPAUD
  • Mickael LAIGNELET
  • Patricia GIMENEZ
  • Jean Louis BAREIGTS
  • Dorothee PARIS
  • Matthieu ÇALDUMBIDE
  • Sandrine CUEVAS
  • Joaquim DA SILVA
  • Aitana BERNAJUSANG
  • Johanique DEFREL
  • Corinne MENTAVERRI
  • Eric GIMENEZ
  • Marimaité EIZMENDI
  • Patrik GODÉ
  • Maud DIERICK
  • Lionel MOREAU
  • Severine CLAUDEL
Michel DISCAZEAUX
Michel DISCAZEAUX (3 élus) VIVRE À PEYREHORADE 		468 27,21%
  • Michel DISCAZEAUX
  • Marie BENQUET
  • Alexandre BOUCHON
Philippe LAFITTE
Philippe LAFITTE (2 élus) Ecouter, partager, agir pour Peyrehorade 		282 16,40%
  • Philippe LAFITTE
  • Beatrice BAYEUL
Participation au scrutin Peyrehorade
Taux de participation 64,00%
Taux d'abstention 36,00%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,31%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,08%
Nombre de votants 1 762

Source : ministère de l’Intérieur

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