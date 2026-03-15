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19:18 - Comment la composition démographique de Peyrehorade façonne les résultats électoraux ? Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections municipales à Peyrehorade comme partout. Avec ses 3 693 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 345 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 408 foyers fiscaux. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (28,19%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. La présence de 169 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 5,79%, favorise son pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 149 € par mois, la ville affiche un taux de chômage de 15,19%, révélant une situation économique tendue. En résumé, Peyrehorade incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.

17:57 - Quel score pour le RN à Peyrehorade aux derniers scrutins ? Le Rassemblement national était exclu du groupe de tête lors des municipales à Peyrehorade en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 25,60% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 48,41% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 23,23% au candidat RN au tour 1. Un score trop faible, à Peyrehorade comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 34,65% lors du scrutin européen. Les législatives anticipées apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 39,55% pour le parti nationaliste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 46,85% lors du vote définitif.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Peyrehorade En marge des élections municipales 2026, le niveau de la participation jouera lourdement sur les résultats de Peyrehorade. La mobilisation atteignait 51,30 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, au-dessus de la moyenne nationale alors qu'à cause de la pandémie du Covid, une part importante des électeurs avaient choisi de rester à la maison. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont toutefois 2 049 citoyens qui ont voté au premier tour, soit 76,46 % de participation. Certes, ces élections sont d'une tout autre nature, mais les deux dernières élections législatives restent directement comparables entre elles. Le taux de votants aux élections législatives est passé pour sa part de 50,76 % au premier tour en 2022 à 68,31 % au premier tour en 2024. En juin la même année, la participation aux européennes s'établissait à 55,48 % (51,49 % en France). Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, la ville se révèle visiblement comme une contrée soucieuse de voter.

15:59 - Quel bilan pour l'année de la dissolution à Peyrehorade ? Le contexte politique de Peyrehorade a évolué lors de la très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait refléter une zone pivot, elle s'est plus visiblement affichée deux ans plus tard comme une terre de droite mariniste. Le choc des Européennes de 2024 à Peyrehorade avait en effet vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (34,65%), devant Valérie Hayer qui avait obtenu 14,51% des suffrages. Lors du scrutin législatif près d'un mois plus tard, les votants de Peyrehorade plébiscitaient ensuite Sylvie Franceschini (Rassemblement National) avec 39,55% au premier tour. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour à l'avantage de Boris Vallaud (Union de la gauche), avec 53,15%.

14:57 - Il y a 4 ans, la municipalité de Peyrehorade était inclassable sur l'échiquier politique Lors des législatives de 2022, les votants de Peyrehorade plébiscitaient Boris Vallaud (Nupes) avec 32,78% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Boris Vallaud virant de nouveau en tête avec 55,80% des voix. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Peyrehorade qui s'était déroulée en amont était marquée par la domination de Marine Le Pen avec 25,60% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 25,20%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 51,59%, contre 48,41% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - Fiscalité locale : une pression fiscale en hausse à Peyrehorade À Peyrehorade, où la fiscalité locale a connu une augmentation entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 13,25 % en 2024 (année des dernières données), générant une recette de 54 850 € la même année. Une somme bien en-dessous des 500 190 € récoltés en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne constitue plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, transformant l'équilibre des finances locales. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Peyrehorade atteint désormais un peu plus de 34,20 % en 2024 (contre 14,65 % en 2020). Précisons que la moyenne nationale se situe à environ 40 %, soit une progression de 1,2 point depuis 2020. Une hausse finalement automatique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. Avec toutes ces données, la facture fiscale moyenne à Peyrehorade s'est chiffrée à environ 842 euros en 2024 contre 635 euros en début de mandat.

11:59 - Élections de 2020 : la victoire de Didier Sakellarides à Peyrehorade Les configurations politiques locales restent à ce jour encore conditionnées par le résultat des dernières municipales à Peyrehorade. Au terme du premier tour, Didier Sakellarides (Divers droite) a terminé en tête en totalisant 697 suffrages (53,28%). Dans la position de la principale opposante, Christel Rollo (Divers gauche) a obtenu 46,71% des votes. Ce succès d'emblée de Didier Sakellarides a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Peyrehorade, ce qui s'est passé à l'époque a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Les forces d'opposition devront fournir un effort titanesque ce dimanche afin de remettre en cause cette hégémonie, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.