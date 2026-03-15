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19:16 - Peyriac-de-Mer et municipales : démographie, économie et choix électoraux Dans la ville de Peyriac-de-Mer, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections municipales ? La pyramide démographique peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Dans le village, 17,04% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 10,24% de 75 ans et plus. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (38,26%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 782 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (10,20%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (10,11%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 18,22%, comme à Peyriac-de-Mer, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut influencer l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

17:57 - Lors des dernières élections, quel a été le score du RN à Peyriac-de-Mer ? Le RN n'était pas représenté au moment de la dernière municipale à Peyriac-de-Mer il y a six ans, le scrutin s'étant joué de manière apolitique dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen obtenait 24,68% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis battait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 52,62% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient accordé 22,11% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au second round, le Rassemblement national sécurisait 47,73% des voix locales. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 30,91% lors du choc des européennes 2024. Les législatives enfin se solderont, lors du premier round, par un résultat de 39,47% pour le Rassemblement national. C'est lui qui s'imposera avec 50,34% lors du vote définitif, actant la victoire pour Frédéric Falcon.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Peyriac-de-Mer Lors des municipales de 2020 à Peyriac-de-Mer, l'abstention était montée à 30,97 % lors du premier round, un niveau très bas, en pleine pandémie à l'époque. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est pour sa part arrêté à 17,80 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté enregistré 38,91 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 26,71 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 44,95 % des inscrits. Décortiquer cette évolution lors des dernières élections permet à l'arrivée de classer Peyriac-de-Mer comme une ville relativement préservée de l'abstentionnisme endémique par rapport au reste de la France. Dans le cadre de ces municipales à Peyriac-de-Mer, cette particularité jouera quoi qu'il en soit un rôle pivot sur les résultats locaux.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Peyriac-de-Mer Frédéric Falcon (Rassemblement National) avait gagné au premier tour des législatives à Peyriac-de-Mer au printemps 2024 avec 39,47%. Viviane Thivent (Union de la gauche) échouait à la deuxième place avec 31,18%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Frédéric Falcon culminant à 50,34% des suffrages exprimés dans la localité. Pour le tour unique des européennes précédemment, les votes s'étaient cette fois majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (30,91%). Le contexte politique de Peyriac-de-Mer a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune dessinait un territoire difficile à étiqueter, elle s'est plus visiblement positionnée 24 mois plus tard comme un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Il y a 4 ans, la commune de Peyriac-de-Mer était complexe à positionner sur l'échiquier politique Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Peyriac-de-Mer choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 24,68% des voix, devançant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 20,92%. Le duel final se soldait finalement par un score de 52,62% pour Marine Le Pen, contre 47,38% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi, les votants de Peyriac-de-Mer soutenaient en priorité Viviane Thivent (Nupes) avec 28,60% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Alain Perea (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 52,27% des voix. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Peyriac-de-Mer comme un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Municipales : des impôts en hausse au centre de la campagne électorale à Peyriac-de-Mer Pour ce qui est de la fiscalité de Peyriac-de-Mer, la charge de taxes moyenne par ménage fiscal s'est élevée à 1 215 euros en 2024 (derniers chiffres en date) contre 776 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à un peu moins de 58,10 % en 2024 (contre environ 22,92 % en 2020). Une hausse résultant de la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 113 830 € en 2024. Une somme bien en-dessous des 252 800 euros engrangés en 2020 avec un taux fixé à environ 16,20 %. Cette disparition en fait aujourd'hui un apport résiduel, ce qui explique cette baisse drastique de recettes pour la commune.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel du résultat à Peyriac-de-Mer Quelles leçons retenir des résultats des élections municipales précédentes à Peyriac-de-Mer ? Au soir du premier tour à l'époque, Catherine Gouiry a pris les commandes en rassemblant 60,27% des bulletins. Sur la seconde marche, Jean-Marie Assens a rassemblé 263 bulletins valides (39,72%). Cette victoire écrasante de Catherine Gouiry a rendu tout second tour superflu. Pour cette élection de 2026 à Peyriac-de-Mer, ce qui s'est passé à l'époque a forcément dicté les stratégies des différents camps. Devant ce triomphe écrasant, le défi s'annonce immense ce dimanche pour l'opposition, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.