Résultat municipale 2026 à Peyriac-de-Mer (11440) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Peyriac-de-Mer a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Peyriac-de-Mer, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Peyriac-de-Mer [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Catherine GOUIRY
Catherine GOUIRY (12 élus) Horizon Peyriac 		408 50,75%
  • Catherine GOUIRY
  • Jean-Pierre FREU
  • Françoise ROCHETTE
  • Dominique GAUBERT
  • Severine COMBES
  • Pierre PEREZ
  • Patricia SALGADO
  • Jean-Pierre DUPONT
  • Sandrine BAUMES
  • Laurent CAVAILHE
  • Juliette PASCON
  • Olivier AMOROS
Sabine FLAUTRE
Sabine FLAUTRE (2 élus) J'aime Peyriac 		230 28,61%
  • Sabine FLAUTRE
  • Jean BASTIANELLI
Laure CLAVEROL
Laure CLAVEROL (1 élu) PEYRIAC NOUVEAU CAP 		166 20,65%
  • Laure CLAVEROL
Participation au scrutin Peyriac-de-Mer
Taux de participation 73,41%
Taux d'abstention 26,59%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,44%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,81%
Nombre de votants 831

Source : ministère de l’Intérieur

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