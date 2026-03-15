Résultat municipale 2026 à Peyriac-Minervois (11160) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Peyriac-Minervois a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Peyriac-Minervois, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Peyriac-Minervois [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Denise GILS
Denise GILS (12 élus) L'Expérience au service d'un avenir partagé 		336 52,01%
  • Denise GILS
  • Arnaud LEFRANCQ
  • Sylviane VIRION
  • Xavier RICHOU
  • Lorna LUE PING WA
  • Antoine GILS
  • Manon ALEMANY
  • François MOUTON
  • Anne-Marie NISON
  • Ronald VOPEL
  • Joële DURAND
  • Raphaël BLAMPAIN
Philippe COSTE
Philippe COSTE (3 élus) BIEN VIVRE A PEYRIAC 		310 47,99%
  • Philippe COSTE
  • Anick PELLISSIER
  • Pierre DELPECH
Participation au scrutin Peyriac-Minervois
Taux de participation 69,67%
Taux d'abstention 30,33%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,93%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,08%
Nombre de votants 673

Source : ministère de l’Intérieur

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