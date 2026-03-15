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19:16 - Peyriac-Minervois : démographie, élections et perspectives d'avenir La démographie et le contexte socio-économique de Peyriac-Minervois façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections municipales. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans le village, avec près de 30% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 15,21%. De plus, le taux de ménages propriétaires (75,29%) souligne l'importance des questions d'habitat et d'urbanisme. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (35,52%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 565 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 6,74% et d'une population immigrée de 9,37% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation à Peyriac-Minervois mettent en avant une diversité de qualifications, avec 27,35% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

17:57 - À quel niveau se trouve le RN à Peyriac-Minervois ? Le mouvement nationaliste n'était pas formellement représenté au moment de la dernière bataille municipale à Peyriac-Minervois en 2020, le scrutin s'étant joué en dehors des clivages partisans dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen séduisait 30,17% des suffrages lors du tour préliminaire, puis dominait Emmanuel Macron dans la commune avec 57,22% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 34,76% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au second round, le mouvement lepéniste sécurisait 53,50% des voix sur le territoire. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 39,38% pour les européennes, qui aboutiront à la dissolution de l'Assemblée nationale. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 48,61% pour le mouvement lepéniste. Il l'emportera d'ailleurs avec 61,60% le dimanche suivant, synonyme de victoire pour Christophe Barthès.

16:58 - Les électeurs de Peyriac-Minervois très mobilisés lors des scrutins Six ans avant l'élection de ce dimanche à Peyriac-Minervois, le premier round de la municipale avait vu 60,99 % des inscrits se rendre aux urnes dans la commune, une mobilisation très élevée (l'abstention avait donc culminé à 39,01 %) alors que sévissait la pandémie du Covid. En revanche, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 73,16 %. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part mobilisé 51,08 % des électeurs (soit environ 470 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 62,43 %, bien au-delà des 47,89 % enregistrés en 2022. Zoomer sur ce parcours lors des cinq derniers scrutins permet à l'arrivée de classer Peyriac-Minervois comme une ville civiquement engagée par rapport au reste de la France. En marge des municipales de 2026, la valeur de la participation pèsera quoi qu'il en soit sur les résultats de Peyriac-Minervois.

15:59 - Les surprises de la dernière année électorale en date à Peyriac-Minervois Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Peyriac-Minervois. Le choc des Européennes de juin 2024 à Peyriac-Minervois avait en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (39,38%), suivie par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 18,58% des voix. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Peyriac-Minervois soutenaient en priorité Christophe Barthès (Rassemblement National) avec 48,61% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Christophe Barthès culminant à 61,60% des suffrages exprimés dans la localité.

14:57 - Il y a 4 ans, la localité de Peyriac-Minervois s'était clairement dirigée vers la droite radicale La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un bastion pour le courant national-populiste. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de Peyriac-Minervois choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 30,17% des voix, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 21,46%. Lors de la finale de l'élection à Peyriac-Minervois, les électeurs accordaient 57,22% pour Marine Le Pen, contre 42,78% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi, les votants de Peyriac-Minervois portaient leur choix sur Christophe Barthès (RN) avec 34,76% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 53,50%.

12:58 - À Peyriac-Minervois, une fiscalité stable qui aura un impact sur le résultat À Peyriac-Minervois, où les taxes locales ont baissé depuis les dernières municipales, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 17,95 % en 2024 (relevé le plus récent), générant une recette de 44 400 euros environ la même année. Une recette bien loin des quelque 210 900 euros engrangés en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, fait qu'elle ne constitue désormais plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, ce qui a bouleversé la répartition des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Peyriac-Minervois atteint désormais 51,95 % en 2024 (contre 38,47 % en 2020). Une hausse résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec toutes ces données, le produit fiscal par ménage à Peyriac-Minervois s'est établi à 947 euros en 2024 contre 1 000 euros en début de mandat.

11:59 - Retour sur les résultats des élections municipales de 2020 à Peyriac-Minervois À Peyriac-Minervois, les résultats des élections municipales il y a six ans se sont révélés très éclairants sur le paysage politique local. Au soir du premier tour, Denise Gils a surclassé ses adversaires en obtenant 53,19% des suffrages. Juste derrière, Philippe Coste a rassemblé 249 voix (46,80%). Cette victoire sans appel a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes superflu. Pour ce scrutin de 2026 à Peyriac-Minervois, cette dynamique sert de matrice bien particulière que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Le bloc minoritaire devra redoubler d'efforts ce dimanche afin d'ébranler cette hégémonie, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.