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19:17 - Tendances démographiques et électorales à Peyrins : ce qu'il faut retenir La composition démographique et la situation socio-économique de Peyrins façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections municipales. Avec une densité de population de 105 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 9,22%, les enjeux liés à l'emploi et au logement sont des sujets majeurs. Un revenu moyen par foyer fiscal de 34 466 euros par an souligne le poids des problématiques sur le niveau de vie dans les interrogations des 1569 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,49%) révèle la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,28%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Peyrins mettent en relief une diversité de qualifications, avec 19,36% des habitants non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

17:57 - À Peyrins, le RN s'annonce en force aux municipales Le parti nationaliste n'avait pas concouru pour la dernière campagne municipale à Peyrins en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation partisane dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 24,89% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 44,85% au tour décisif. Les législatives la même année avaient donné 17,91% au parti lepéniste au tour 1. Un score trop décevant, à Peyrins comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 36,64% aux européennes de juin 2024. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 38,53% pour le parti d'extrême droite. C'est lui qui s'imposera avec 43,24% le dimanche suivant, actant la victoire pour Thibaut Monnier.

16:58 - Résultats électoraux à Peyrins : le point sur l'abstention La participation atteignait 43,64 % pour le premier tour des municipales il y a six ans à Peyrins (dans la moyenne nationale) alors que la pandémie du coronavirus touchait la population. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont toutefois 1 680 habitants qui ont voté au premier tour, soit 79,47 % de participation. Certes, ces élections relèvent d'une logique différente, mais les deux dernières élections législatives demeurent parfaitement comparables entre elles. L'affluence pour les législatives, établie pour sa part à 50,21 % en 2022, a fortement progressé pour atteindre 72,91 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation locale atteignait 58,28 %. Si on tente de dégager une tendance, la commune se révèle à l'arrivée comme une contrée civiquement engagée. Pour cette élection municipale, cette réalité à Peyrins sera en tout cas primordiale dans le dénouement du scrutin.

15:59 - Peyrins : le vote des électeurs l'année de la dissolution Le panorama politique de Peyrins a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune apparaissait comme un paysage politique fragmenté, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme un territoire bleu marine. À l'occasion du match européen de 2024, les électeurs de Peyrins avaient en effet poussé en tête l'équipe menée par Jordan Bardella avec 36,64% des votes. Lors des législatives près d'un mois plus tard, les votants de Peyrins soutenaient en priorité Thibaut Monnier (Rassemblement National) avec 38,53% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Thibaut Monnier culminant à 43,24% des votes dans la localité.

14:57 - À Peyrins, les votants ont fait un choix singulier il y a 4 ans Globalement, le paysage électoral fait de Peyrins un territoire aux équilibres politiques nuancés. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Peyrins accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 25,93%, devant Marine Le Pen qui terminait à 24,89%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 55,15% pour Emmanuel Macron, contre 44,85% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Peyrins plébiscitaient Pierre Jouvet (Nupes) avec 27,80% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Emmanuelle Anthoine (Les Républicains) en première position avec 65,21% des suffrages.

12:58 - Municipales 2026 : les impôts vont-ils peser à Peyrins ? Témoignage d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 à Peyrins, le taux de la taxe d'habitation est passé à 13,00 % en 2024 (chiffres les plus récents), pour un produit communal totalisant près de 32 000 euros environ la même année. Une somme loin des quelque 563 800 euros engrangés en 2020. Sa suppression pour la grande majorité des contribuables à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait aujourd'hui un apport résiduel, ce qui explique cette baisse drastique de rendement pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Peyrins atteint désormais un peu plus de 32,85 % en 2024 (contre 16,34 % en 2020). Attention néanmoins : cette augmentation est la plupart du temps mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la facture fiscale moyenne à Peyrins s'est chiffrée à environ 782 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 703 € relevés en 2020.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel du résultat à Peyrins Les résultats des élections municipales précédentes à Peyrins se sont révélés particulièrement instructifs sur le paysage politique local. Lors du premier rendez-vous électoral à l'époque, Philippe Barneron a coiffé ses adversaires au poteau en rassemblant 57,04% des soutiens. Dans la position du principal opposant, Didier Ronze a engrangé 369 suffrages en sa faveur (42,95%). Cette victoire sans appel a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes inutile. Pour ces municipales 2026 à Peyrins, cet équilibre pose les bases. Le défi s'annonce immense ce dimanche pour les forces d'opposition au vu de ce succès éclatant, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.