Résultat municipale 2026 à Peyrins (26380) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Peyrins a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Peyrins, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Peyrins [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique D'AGOSTINO
Dominique D'AGOSTINO (18 élus) AGIR POUR PEYRINS 		669 52,39%
  • Dominique D'AGOSTINO
  • Cécile MISEROLLE
  • Pascal CLEMENT
  • Isabelle MOURVILLIER
  • Jean-Michel BOUCHON
  • Anne BRENIER
  • Bruno FANTIN
  • Emilie CHEVAL
  • Jean-René FERLIN
  • Béatrice LAMBERT-BRUNEL
  • Laurent BILLON
  • Sandra BALZONI
  • Olivier CAILLET
  • Marie-Laure BONNEFOY
  • Sébastien MERCY
  • Séverine MORIN
  • Jérôme AVIOTTE
  • Magali CHAMBERT
Philippe BARNERON
Philippe BARNERON (5 élus) Vivre Peyrins 		608 47,61%
  • Philippe BARNERON
  • Morgane DESMARES
  • Manoël DA SILVA
  • Julie PILLOT
  • Stéphane FRAGNOL
Participation au scrutin Peyrins
Taux de participation 59,93%
Taux d'abstention 40,07%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,92%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,92%
Nombre de votants 1 301

Source : ministère de l’Intérieur

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