Résultat municipale 2026 à Peyruis (04310) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Peyruis a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Peyruis, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Peyruis [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Lila DESJARDINS
Lila DESJARDINS (18 élus) RéAgir : Peyruis 2026 		770 50,72%
  • Lila DESJARDINS
  • Joël MERCADIER
  • Françoise CREST
  • Frédéric JULIEN
  • Chantal MICHEL
  • Hafid ESSAIDI
  • Catherine HALL
  • Olivier NALIN
  • Floriane IDINI
  • Kévin HERMITTE
  • Domity BRUNET
  • Julien AMAUDRIC
  • Julie ROUX
  • Romain PETIT
  • Sylvie NOAILLES
  • Matthias AUTRIQUE
  • Anne SIMONOT
  • Jean-Louis BOREL
Patrick VIVOS
Patrick VIVOS (3 élus) Unis, allons plus loin pour Peyruis 		454 29,91%
  • Patrick VIVOS
  • Audrey HAMMOUCHEN
  • Pascal WEIMER
Aurélie ABEILLE
Aurélie ABEILLE (2 élus) Faisons revivre PEYRUIS 		294 19,37%
  • Aurélie ABEILLE
  • Joël GONNET
Participation au scrutin Peyruis
Taux de participation 69,02%
Taux d'abstention 30,98%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,22%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Nombre de votants 1 553

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Peyruis - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Lila DESJARDINS
Lila DESJARDINS (Ballotage) RéAgir : Peyruis 2026 		721 48,26%
Patrick VIVOS
Patrick VIVOS (Ballotage) Unis, allons plus loin pour Peyruis 		392 26,24%
Aurélie ABEILLE
Aurélie ABEILLE (Ballotage) Faisons revivre PEYRUIS 		381 25,50%
Participation au scrutin Peyruis
Taux de participation 68,87%
Taux d'abstention 31,13%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,93%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,74%
Nombre de votants 1 551

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