Résultat municipale 2026 à Peyruis (04310) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Peyruis a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Peyruis, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Peyruis [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Lila DESJARDINS (18 élus) RéAgir : Peyruis 2026
|770
|50,72%
|
|Patrick VIVOS (3 élus) Unis, allons plus loin pour Peyruis
|454
|29,91%
|
|Aurélie ABEILLE (2 élus) Faisons revivre PEYRUIS
|294
|19,37%
|
|Participation au scrutin
|Peyruis
|Taux de participation
|69,02%
|Taux d'abstention
|30,98%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,22%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,03%
|Nombre de votants
|1 553
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Peyruis - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Lila DESJARDINS (Ballotage) RéAgir : Peyruis 2026
|721
|48,26%
|Patrick VIVOS (Ballotage) Unis, allons plus loin pour Peyruis
|392
|26,24%
|Aurélie ABEILLE (Ballotage) Faisons revivre PEYRUIS
|381
|25,50%
|Participation au scrutin
|Peyruis
|Taux de participation
|68,87%
|Taux d'abstention
|31,13%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,93%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,74%
|Nombre de votants
|1 551
Election municipale 2026 à Peyruis [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Peyruis sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Peyruis.
L'actu des élections municipales 2026 à Peyruis
18:35 - Le vote de Peyruis nettement ancré à l'extrême droite il y a deux ans
Christian Girard (Rassemblement National) avait performé au premier tour des élections des députés à Peyruis au printemps 2024 avec 44,83%. Felix Blanc (Union de la gauche) terminait à la deuxième place avec 27,55%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Christian Girard culminant à 55,09% des votes dans la localité. Pour le tour unique des européennes précédemment, les choix s'étaient cette fois majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (40,24%). La préférence des électeurs de Peyruis a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune esquissait un territoire difficile à étiqueter, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.
15:57 - Patrick Vivos vainqueur des dernières municipales à Peyruis
La lecture des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Peyruis est très instructive. Au terme du premier tour à l'époque, Patrick Vivos a décroché la pole position en obtenant 53,07% des bulletins. À sa poursuite, Nadia Chabal-Calvi a capté 46,92% des voix. Cette victoire écrasante a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour cette municipale 2026 à Peyruis, ce décor a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Renverser une majorité d'une telle ampleur représentera un défi immense pour les opposants ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
13:58 - Quel choix s'offre aux électeurs ce dimanche à Peyruis pour le 2e tour ?
Comme le précise la liste des candidats au second tour publiée par le ministère de l'Intérieur cette semaine, les électeurs retrouvent donc ce dimanche, dans les bureaux de vote, les bulletins de Lila Desjardins, Aurélie Abeille et Patrick Vivos. À 18 heures, les 3 bureaux de vote de Peyruis ferment pour laisser place au dépouillement.
11:59 - Que retenir des premiers résultats de la municipale 2026 à Peyruis ?
Pour le premier tour des élections municipales à Peyruis, le scrutin a vu 68,87 % des inscrits se déplacer dans la ville, dans un contexte national de faible affluence aux urnes. À l'issue du dépouillement, c'est Lila Desjardins qui a pris l'avantage en rassemblant 48,26 % des bulletins valides. Derrière, Patrick Vivos est arrivé en deuxième position avec 26,24 %. La différence, de plus de 10 points, a marqué une nette domination. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Aurélie Abeille pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
Villes voisines de Peyruis
- Peyruis (04310)
- Ecole primaire à Peyruis
- Maternités à Peyruis
- Crèches et garderies à Peyruis
- Salaires à Peyruis
- Impôts à Peyruis
- Dette et budget de Peyruis
- Climat et historique météo de Peyruis
- Accidents à Peyruis
- Délinquance à Peyruis
- Inondations à Peyruis
- Nombre de médecins à Peyruis
- Pollution à Peyruis
- Entreprises à Peyruis
- Prix immobilier à Peyruis