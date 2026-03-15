Résultat municipale 2026 à Peyruis (04310) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Peyruis a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Peyruis, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Peyruis [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Lila DESJARDINS
Lila DESJARDINS RéAgir : Peyruis 2026 		721 48,26%
Patrick VIVOS
Patrick VIVOS Unis, allons plus loin pour Peyruis 		392 26,24%
Aurélie ABEILLE
Aurélie ABEILLE Faisons revivre PEYRUIS 		381 25,50%
Participation au scrutin Peyruis
Taux de participation 68,87%
Taux d'abstention 31,13%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,93%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,74%
Nombre de votants 1 551

Source : ministère de l’Intérieur

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