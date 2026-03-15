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19:16 - Peyruis aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux À Peyruis, les données démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent influencer les élections municipales. Dans la ville, 31% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 9,19% ont plus de 75 ans. La répartition par âge peut agir sur les priorités des politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (78,14%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 1499 votants. Le nombre de familles monoparentales (13,72%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en CDD (11,85%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Peyruis mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 20,46% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

17:57 - Le Rassemblement national lors des derniers scrutins à Peyruis Le parti à la flamme était absent pour la dernière municipale à Peyruis il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans affiliation politique affirmée dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen séduisait 29,71% des voix lors du premier passage aux urnes, puis dominait Emmanuel Macron sur le plan local avec 53,62% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient réservé 28,21% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le Rassemblement national sécurisait 49,51% des voix dans la commune. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 40,24% lors du choc des européennes 2024. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier round, par un résultat de 44,83% pour le Rassemblement national. Il s'imposera avec 55,09% le dimanche suivant, actant la victoire pour Christian Girard.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation à Peyruis ? Au soir de cette élection municipale 2026, le niveau d'abstention pèsera inévitablement sur les résultats de Peyruis. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe des élections municipales avait été marqué par une abstention de 45,10 %, en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale (la participation se limitant à 54,90 %), de nombreux électeurs ayant renoncé à se déplacer à cause du coronavirus. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a cependant vu l'abstention s'élever à 22,43 % au premier tour (contre 26,31 % dans le pays). Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 46,46 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 31,49 %, loin des 55,61 % affichés aux législatives de 2022. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, la ville apparaît donc résolument comme une zone qui résiste relativement bien à l'abstention.

15:59 - Le vote de Peyruis nettement ancré à l'extrême droite il y a deux ans Lors du scrutin législatif organisé après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, les votants de Peyruis soutenaient en priorité Christian Girard (Rassemblement National) avec 44,83% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Christian Girard culminant à 55,09% des votes localement. Lors des élections européennes une vingtaine de jours plus tôt, le podium à Peyruis s'était cette fois dessiné autour de la liste menée par Jordan Bardella (40,24%), en tête de peloton devant Raphaël Glucksmann (13,33%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (10,37%). L'orientation des électeurs de Peyruis a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune reflétait une ville politiquement partagée, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme une localité à dominante nationaliste.

14:57 - À quoi ressemblaient les résultats locaux de Peyruis il y a 4 ans ? Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Peyruis accordaient leurs suffrages à Delphine Bagarry (Nupes) avec 28,53% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 50,49% des suffrages. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines auparavant, les citoyens de Peyruis votaient en priorité pour Marine Le Pen (29,71%), devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon crédité de 23,19%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 53,62% pour Marine Le Pen, contre 46,38% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Peyruis révèle un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Analyse de l'évolution des impôts locaux à Peyruis S'agissant de la pression fiscale de Peyruis, le produit fiscal par ménage s'est établi à 1 163 euros en 2024 (chiffres les plus récents) contre 790 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est passé à un peu plus de 47,20 % en 2024 (contre 26,50 % en 2020). Rappelons que la moyenne nationale se situe à environ 40 %, soit une augmentation de 1,2 point depuis 2020. Une augmentation souvent mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 29 700 euros en 2024. Un montant loin des 326 100 euros récoltés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 8,81 %. Cette taxe est dorénavant réduite à peau de chagrin, ce qui a pu perturber l'équilibre budgétaire.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières municipales à Peyruis ? Les résultats des précédentes municipales à Peyruis ont offert un enseignement précieux sur l'échiquier politique local. À l'occasion du premier vote, Patrick Vivos a pris l'ascendant sur ses adversaires en récoltant 53,07% des voix. Sur la seconde marche, Nadia Chabal-Calvi a engrangé 534 voix (46,92%). Cette victoire sans appel a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour cette élection de 2026 à Peyruis, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. Pour le camp adverse, faire basculer une majorité si large représentera ce dimanche un défi immense, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.