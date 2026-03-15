Résultat municipale 2026 à Pézenas (34120) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Pézenas a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pézenas, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Pézenas [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Armand RIVIERE
Armand RIVIERE (24 élus) Pézenas, la Ville de tous les possibles 		2 238 59,79%
  • Armand RIVIERE
  • Rachel SACCUCCI
  • Olivier ROQUE
  • Julie GARCIN SAUDO
  • Manuel BOURGAIN
  • Marie-Laure STEILER
  • Georges LOPEZ
  • Aurélie MIALON
  • Thomas GUIRAUD
  • Anne-Marie MOLINIER NIGHTINGALE
  • Xavier MOUTOU
  • Anne SUTRA DE GERMA
  • Jean-Luc TAURINES
  • Katia CIET
  • Benoit BLANC
  • Géraldine BOUSQUET
  • Youssef EL FAKIR
  • Marie BALLESTERO
  • François CASTILLO
  • Cécile DOS SANTOS TOME
  • Jean-Marie BOUSQUET
  • Nicole VICENTE
  • William SANTOS
  • Nadia BENTAHAR
Philippe HUPPÉ
Philippe HUPPÉ (4 élus) CHOISIR PEZENAS 2026 		1 084 28,96%
  • Philippe HUPPÉ
  • Valérie FORME
  • Robin PARSY
  • Marion GINESTE
Agnès CARLIN
Agnès CARLIN (1 élu) LISTE CITOYENNE POUR PEZENAS 		421 11,25%
  • Agnès CARLIN
Participation au scrutin Pézenas
Taux de participation 59,26%
Taux d'abstention 40,74%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,28%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,79%
Nombre de votants 3 902

Source : ministère de l’Intérieur

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