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19:17 - Les données démographiques de Pézenas révèlent les tendances électorales Comment les habitants de Pézenas peuvent-ils influencer le résultat des élections municipales ? Avec une densité de population de 263 hab par km² et un taux de chômage de 18,69%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Un revenu moyen par foyer fiscal de 23 154 €/an souligne le poids des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 4159 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 10,21% et d'une population étrangère de 6,70% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'instruction à Pézenas mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,09% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

17:57 - Le RN en position de force à Pézenas avant la municipale 2026 Le RN n'avait pas fait d'étincelles lors du scrutin municipal à Pézenas il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen récoltait 23,03% des suffrages lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 47,16% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient attribué 18,40% au représentant du parti au tour 1. Au second round, le parti d'extrême droite arrachait 43,43% des voix dans la commune. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 32,09% lors du scrutin européen, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 40,08% pour le parti d'extrême droite. L'élection se terminera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Aurélien Lopez-Liguori.

16:58 - Les électeurs de Pézenas très mobilisés lors des scrutins L'abstention s'élevait à 44,61 % à Pézenas pour le premier tour des municipales il y a six ans, une abstention modeste alors que le pays était touché par l'épidémie de Covid. La course à l'Élysée en 2022 a toutefois été accompagnée d'une abstention à 25,67 % dans la ville (et donc 74,33 % de participation). Naturellement, la dynamique d'une élection locale diffère de celle d'un scrutin national, mais les deux derniers scrutins législatifs demeurent directement comparables entre eux. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 50,92 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 33,34 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 49,30 % d'abstention. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville moins abstentionniste que la moyenne. Cette donnée à Pézenas sera en définitive un 'game changer' pour ces élections municipales.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Pézenas Organisées après la dissolution, les élections législatives à Pézenas avaient propulsé aux avants-postes Aurélien Lopez-Liguori (Rassemblement National) avec 40,08% au premier tour, devant Gabriel Blasco (Union de la gauche) avec 36,52%. Aucun deuxième tour n'était d'ailleurs nécessaire dans la circonscription. Le choc des Européennes en amont à Pézenas avait cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (32,09%), suivie par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait récolté 17,29% des suffrages. Le contexte politique de Pézenas a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune donnait à voir un secteur très ancré à gauche, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme une terre de droite mariniste.

14:57 - Pézenas : coup d'oeil sur les scores clés de la dernière présidentielle en date En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Pézenas tournait à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 27,31% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 23,03%. Le duel final se soldait finalement par un score de 52,84% pour Emmanuel Macron, contre 47,16% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Pézenas soutenaient en priorité Gabriel Blasco (Nupes) avec 29,66% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 56,57% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Pézenas un bastion historique de la gauche radicale.

12:58 - Municipales : des impôts en hausse au centre de la campagne électorale à Pézenas Si l'on observe la fiscalité de Pézenas, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 22,12 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), ce qui représente un montant de 574 940 € la même année. Un produit qui est loin des 2 368 030 € engrangés en 2020. Son abolition pour la grande majorité des contribuables au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait dorénavant une recette marginale, ce qui justifie cette chute importante de rendement pour la commune. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Pézenas est passé à 52,95 % en 2024 (contre 31,50 % en 2020). À titre indicatif, la moyenne nationale tourne autour de 40 %, en hausse de 1,2 point en quatre ans. Une augmentation finalement automatique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes. Avec toutes ces variables mouvantes, la facture fiscale moyenne à Pézenas s'est chiffrée à environ 1 286 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 096 € relevés en 2020.

11:59 - Retour sur la triangulaire de l'élection municipale de 2020 à Pézenas Dans la cité de Pézenas, les configurations politiques locales sont encore aujourd'hui influencées par le résultat du dernier scrutin. Au soir du premier tour, Armand Riviere (Divers gauche) a viré en tête en obtenant 47,98% des bulletins. À sa poursuite, Alain Vogel-Singer (Divers droite) a obtenu 986 suffrages en sa faveur (29,60%). Un différentiel significatif. Faute de majorité absolue, un second tour décisif s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes qualifiées. Armand Riviere l'a finalement emporté avec 2 190 voix (59,23%), face à Alain Vogel-Singer rassemblant 1 273 électeurs (34,43%) et Bruno Lerognon réunissant 234 suffrages (6,32%). L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Le candidat étiqueté Divers gauche a certainement bénéficié du transfert des voix des électeurs des listes de gauche éjectées au premier tour, gagnant 592 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour ces municipales 2026 à Pézenas, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement sur le résultat.