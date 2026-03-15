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19:16 - Les enjeux locaux de Pezens : tour d'horizon démographique Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Pezens, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour se rendre aux urnes. Avec ses 1 598 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité démographique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 104 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 923 foyers fiscaux. Dans la ville, 19,46% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 27,39% de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives en matière d'instruction et de santé. Les habitants, dont 26,25% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 38,13% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 338,10 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Pezens montre l'intérêt des habitants pour les idées de l'Hexagone.

17:57 - Quel résultat pour le RN à Pezens aux municipales 2026 ? Le mouvement nationaliste ne présentait pas formellement de liste lors de la dernière campagne municipale à Pezens en 2020, le scrutin s'étant joué sans étiquette dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 37,38% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis dominait Emmanuel Macron dans la ville avec 64,77% au tour décisif. Les législatives la même année avaient attribué 32,15% au ticket lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le parti d'extrême droite validait 67,03% des voix locales. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 54,47% aux européennes deux ans plus tard, juste avant la dissolution. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 58,22% pour le parti d'extrême droite. Il l'emportera d'ailleurs avec 65,30% lors du vote final, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Julien Rancoule.

16:58 - Quelle mobilisation attendre à Pezens aux municipales ? Les archives d'il y a six ans révèlent que 507 électeurs étaient allés voter au premier tour des municipales à Pezens, ce qui donnait un taux de participation de 44,79 %, un niveau conforme à la tendance du pays alors que le Covid commençait à se propager dans la population. L'élection suprême en 2022 avait toutefois provoqué un fort engouement, avec 80,89 % de participation dans la ville (l'abstention s'élevant à 19,11 %). La mobilisation atteignait de son côté 57,86 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 71,96 %, contre seulement 55,69 % en 2022. Si on suit la trajectoire globale, le territoire apparaît donc résolument comme une zone soucieuse de voter. Dans le cadre de la municipale de 2026 à Pezens, cet élément jouera quoi qu'il en soit un rôle clé sur les résultats locaux.

15:59 - L'année de la dissolution, comment Pezens a-t-elle voté ? Le choc des Européennes de 2024 à Pezens avait vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (54,47%), avec en deuxième position la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait récolté 8,05% des voix. Julien Rancoule (Rassemblement National) avait ensuite enlevé au premier tour des élections des députés à Pezens après la dissolution avec 58,22%. Philippe Andrieu (Union de la gauche) échouait à la deuxième place avec 22,49%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Julien Rancoule culminant à 65,30% des voix dans la commune. Le contexte politique de Pezens a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant la commune esquissait un secteur difficile à classer, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme une localité à dominante nationaliste.

14:57 - Que retenir de la dernière année présidentielle pour les habitants de Pezens ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Pezens portaient leur choix sur Mireille Robert (Ensemble !) avec 33,38% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Julien Rancoule (Rassemblement National), vainqueur dans la commune avec 67,03%. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat quelques jours plus tôt, les citoyens de Pezens choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 37,38% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon qui récoltait 21,13%. Le second tour entérinait ensuite cette introduction en livrant 64,77% pour Marine Le Pen, contre 35,23% pour d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Pezens laisse donc apparaître un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Tendance clé en amont des municipales 2026 : des impôts stables à Pezens Signe d'une pression fiscale en baisse depuis 2020 à Pezens, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 19,57 % en 2024 (chiffres les plus récents), rapportant à la ville 27 570 € la même année. Une somme bien en-dessous des 229 010 € récoltés en 2020. Sa suppression pour la grande majorité des contribuables au 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait dorénavant une recette marginale, ce qui explique cette chute importante de produit pour la commune. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Pezens s'est établi à environ 47,73 % en 2024 (contre 34,25 % en 2020). En comparaison, la moyenne atteint près de 40 % en France. Cette augmentation est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Au bout du compte, la facture fiscale moyenne à Pezens s'est chiffrée à 672 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 699 € relevés en 2020.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections à Pezens Que doit-on retenir des résultats des élections municipales précédentes à Pezens ? Sans aucune opposition, 'Demain pezens' menée par Philippe Fau a sans surprise engrangé 100,00% des suffrages dès le premier tour. Ce résultat attendu a clos l'élection dès le premier tour, rendant tout second tour inutile. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Pezens, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. Cette fois, l'intérêt se portera sur la capacité d'une alternative à exister face à la majorité en place. Un indice est vraisemblablement à chercher dans la liste des candidats publiée par le ministère de l'Intérieur (voir ci-dessous).