Résultat municipale 2026 à Pezens (11170) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Pezens a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pezens, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Pezens [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe FAU
Philippe FAU (16 élus) PEZENS EST À VOUS 		598 67,12%
  • Philippe FAU
  • Valérie GARCIA
  • Yann MARCHIO
  • Christine ROGER
  • Florian ZOIA-PAYS
  • Séverine TURQ
  • Zaur ZEYNALOV
  • Stéphanie CAUMETTE
  • Jérémy LABOURET
  • Laetitia LAMBERT
  • David ROSAY
  • Julie VERAN
  • Laurent ALIBEU
  • Karine CROS SOULIER
  • Xavier SIMONEK
  • Coralie GIOVANNANGELI
Julien OUDDANE
Julien OUDDANE (3 élus) ENSEMBLE FAISONS REVIVRE PEZENS 		293 32,88%
  • Julien OUDDANE
  • Véronique ALBA
  • Julien BARTUSIAK
Participation au scrutin Pezens
Taux de participation 75,95%
Taux d'abstention 24,05%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,57%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,14%
Nombre de votants 935

Source : ministère de l’Intérieur

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