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19:18 - Pezou : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans la ville de Pezou, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des municipales. La pyramide des âges peut agir sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Dans le village, 31% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 31,37% de 60 ans et plus. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (77,91%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 599 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (7,81%) révèle la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (7,08%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Pezou mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 20,60% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

17:57 - Pezou : des scrutins marqués par la poussée RN Le parti nationaliste n'était pas représenté à la dernière élection municipale à Pezou il y a six ans, l'élection s'étant déroulée de manière apolitique dans la ville. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 34,70% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis dominait Emmanuel Macron localement avec 54,13% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient réservé 29,72% au représentant du parti au tour 1. Au deuxième round, le parti à la flamme validait 49,33% des voix de la municipalité. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 47,48% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 49,48% pour le parti à la flamme. Il l'emportera d'ailleurs avec 52,85% lors du vote définitif, offrant un siège à l'Assemblée à Christophe Marion.

16:58 - Rétrospective : l'abstention à Pezou avant 2026 Dans le cadre de la municipale 2026 à Pezou, le nombre d'électeurs dans les bureaux de vote aura un rôle pivot sur les résultats. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round de l'élection municipale avait vu 36,73 % des électeurs se déplacer aux bureaux de votes dans la commune, un taux inférieur aux 44,7 % du pays (l'abstention avait donc culminé à 63,27 %) alors que beaucoup d'électeurs avaient préféré ne pas se déplacer en raison de la pandémie du Covid-19. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche rassemblé 74,03 % de votants au premier tour (pour une moyenne de 73,69 % dans le pays). Certes, ces élections relèvent d'une logique différente, mais les élections législatives de 2022 et 2024 peuvent tout à fait être mises en perspective. Le nombre de votants aux élections législatives a évolué pour sa part de 46,20 % au premier tour en 2022 à 69,09 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes s'était fixée à 55,32 % (la moyenne nationale étant de 51,49 %). En regardant l'ensemble, les données établissent le profil d'une zone en retrait des urnes.

15:59 - Les votes de 2024 : quels résultats à Pezou ? Les élections européennes du printemps 2024 à Pezou avaient vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (47,48%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 14,00% des suffrages. Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Virginia de Oliveira (Rassemblement National) aux avants-postes avec 49,48% au premier tour, devant Christophe Marion (Majorité présidentielle) avec 31,55%. Le second round n'a pas changé grand chose, Virginia de Oliveira culminant à 52,85% des votes sur place. .

14:57 - Il y a 4 ans, la municipalité de Pezou s'était clairement dirigée vers l'extrême droite Lors des législatives de 2022, les votants de Pezou portaient leur choix sur Marine Bardet (RN) avec 29,72% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Christophe Marion (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 50,67%. Lors du premier tour de la présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Pezou choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 34,70% des voix, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 25,37%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 54,13% pour Marine Le Pen, contre 45,87% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - Analyse de l'évolution des impôts locaux à Pezou Pour ce qui est de la fiscalité pesant sur Pezou, la charge de taxes moyenne par foyer fiscal s'est élevée à environ 755 euros en 2024 (derniers chiffres en date) contre 628 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 55,27 % en 2024 (contre 29,00 % en 2020). Une augmentation directement liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 21 840 € de recettes en 2024. Un produit qui est loin des quelque 170 400 euros enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 17,07 %. Cette disparition en fait désormais un apport résiduel, ce qui explique cette baisse drastique de recettes pour la commune.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Pezou À l'occasion des élections municipales il y a 6 ans à Pezou, les résultats ont fourni un état des lieux précis des dynamiques politiques locales. Sans aucune opposition, 'Pezou a venir' menée par Pierre Solon a naturellement engrangé 276 soutiens (100,00%) dès le premier tour. Ce scrutin sans opposition a logiquement mis fin au processus électoral, dispensant les électeurs d'un second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Pezou, cette dynamique pose les bases. L'enjeu lors de ces nouvelles municipales sera de voir si une vraie opposition a émergé face à cette hégémonie. La liste des candidatures apporte assurément d'ores et déjà une première réponse.