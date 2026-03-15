Résultat municipale 2026 à Pezou (41100) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
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- Election municipale 2026 à Pezou [EN DIRECT]
- Bureaux de vote à Pezou
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Pezou a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pezou, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Pezou [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Aurélien LEMOINE (12 élus) PEZOU L'AVENIR EN COMMUN
|327
|57,77%
|
|Frédérique LAUNAY (3 élus) AGIR ENSEMBLE POUR PEZOU
|239
|42,23%
|
|Participation au scrutin
|Pezou
|Taux de participation
|66,44%
|Taux d'abstention
|33,56%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,38%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,03%
|Nombre de votants
|580
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Pezou [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Pezou en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Pezou
19:18 - Pezou : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux
Dans la ville de Pezou, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des municipales. La pyramide des âges peut agir sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Dans le village, 31% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 31,37% de 60 ans et plus. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (77,91%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 599 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (7,81%) révèle la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (7,08%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Pezou mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 20,60% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.
17:57 - Pezou : des scrutins marqués par la poussée RN
Le parti nationaliste n'était pas représenté à la dernière élection municipale à Pezou il y a six ans, l'élection s'étant déroulée de manière apolitique dans la ville. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 34,70% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis dominait Emmanuel Macron localement avec 54,13% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient réservé 29,72% au représentant du parti au tour 1. Au deuxième round, le parti à la flamme validait 49,33% des voix de la municipalité. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 47,48% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 49,48% pour le parti à la flamme. Il l'emportera d'ailleurs avec 52,85% lors du vote définitif, offrant un siège à l'Assemblée à Christophe Marion.
16:58 - Rétrospective : l'abstention à Pezou avant 2026
Dans le cadre de la municipale 2026 à Pezou, le nombre d'électeurs dans les bureaux de vote aura un rôle pivot sur les résultats. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round de l'élection municipale avait vu 36,73 % des électeurs se déplacer aux bureaux de votes dans la commune, un taux inférieur aux 44,7 % du pays (l'abstention avait donc culminé à 63,27 %) alors que beaucoup d'électeurs avaient préféré ne pas se déplacer en raison de la pandémie du Covid-19. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche rassemblé 74,03 % de votants au premier tour (pour une moyenne de 73,69 % dans le pays). Certes, ces élections relèvent d'une logique différente, mais les élections législatives de 2022 et 2024 peuvent tout à fait être mises en perspective. Le nombre de votants aux élections législatives a évolué pour sa part de 46,20 % au premier tour en 2022 à 69,09 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes s'était fixée à 55,32 % (la moyenne nationale étant de 51,49 %). En regardant l'ensemble, les données établissent le profil d'une zone en retrait des urnes.
15:59 - Les votes de 2024 : quels résultats à Pezou ?
Les élections européennes du printemps 2024 à Pezou avaient vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (47,48%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 14,00% des suffrages. Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Virginia de Oliveira (Rassemblement National) aux avants-postes avec 49,48% au premier tour, devant Christophe Marion (Majorité présidentielle) avec 31,55%. Le second round n'a pas changé grand chose, Virginia de Oliveira culminant à 52,85% des votes sur place. .
14:57 - Il y a 4 ans, la municipalité de Pezou s'était clairement dirigée vers l'extrême droite
Lors des législatives de 2022, les votants de Pezou portaient leur choix sur Marine Bardet (RN) avec 29,72% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Christophe Marion (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 50,67%. Lors du premier tour de la présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Pezou choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 34,70% des voix, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 25,37%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 54,13% pour Marine Le Pen, contre 45,87% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une commune acquise au camp nationaliste.
12:58 - Analyse de l'évolution des impôts locaux à Pezou
Pour ce qui est de la fiscalité pesant sur Pezou, la charge de taxes moyenne par foyer fiscal s'est élevée à environ 755 euros en 2024 (derniers chiffres en date) contre 628 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 55,27 % en 2024 (contre 29,00 % en 2020). Une augmentation directement liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 21 840 € de recettes en 2024. Un produit qui est loin des quelque 170 400 euros enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 17,07 %. Cette disparition en fait désormais un apport résiduel, ce qui explique cette baisse drastique de recettes pour la commune.
11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Pezou
À l'occasion des élections municipales il y a 6 ans à Pezou, les résultats ont fourni un état des lieux précis des dynamiques politiques locales. Sans aucune opposition, 'Pezou a venir' menée par Pierre Solon a naturellement engrangé 276 soutiens (100,00%) dès le premier tour. Ce scrutin sans opposition a logiquement mis fin au processus électoral, dispensant les électeurs d'un second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Pezou, cette dynamique pose les bases. L'enjeu lors de ces nouvelles municipales sera de voir si une vraie opposition a émergé face à cette hégémonie. La liste des candidatures apporte assurément d'ores et déjà une première réponse.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Pezou ?
Afin de faire leur devoir électoral, les électeurs de la commune peuvent se rendre aux urnes entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture du bureau de vote de Pezou. Le premier tour des municipales se tient ce dimanche dans l'Hexagone. Ce scrutin va permettre de désigner les maires de toutes les communes françaises. Pour rappel, le premier tour des élections municipales de 2020 s'est tenu de façon controversée en mars 2020, en pleine pandémie de covid. Parcourez ci-dessous la liste des candidats à Pezou. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.
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