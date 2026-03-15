Résultat municipale 2026 à Pezou (41100) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Pezou a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pezou, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Pezou [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Aurélien LEMOINE
Aurélien LEMOINE (12 élus) PEZOU L'AVENIR EN COMMUN 		327 57,77%
  • Aurélien LEMOINE
  • Michelle DAGUET
  • Sebastien DAHURON
  • Charlotte MELLINET
  • Jérôme BRILLARD
  • Agnès FRADET
  • Hervé COTTEREAU
  • Lucie CARDOT
  • Damien CROSNIER
  • Nadia GUIMIER
  • Judicaël BERTIN
  • Corinne ESNAULT DOS SANTOS
Frédérique LAUNAY
Frédérique LAUNAY (3 élus) AGIR ENSEMBLE POUR PEZOU 		239 42,23%
  • Frédérique LAUNAY
  • Tony BROUTÉ
  • Gabrielle FAUDET
Participation au scrutin Pezou
Taux de participation 66,44%
Taux d'abstention 33,56%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,38%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Nombre de votants 580

Source : ministère de l’Intérieur

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