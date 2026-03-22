Résultat de l'élection municipale 2026 à Pfastatt : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Pfastatt [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Pfastatt sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Pfastatt.
L'actu des élections municipales 2026 à Pfastatt
11:45 - Quels sont les rapports de force à Pfastatt pour ce 2e tour de l'élection ?
Nicolas Zimmermann (Divers droite) a terminé en tête du premier volet des municipales à Pfastatt dimanche dernier, avec 38,85 % des votes. Derrière, Fabienne Zeller (Divers centre) s'est classée deuxième avec 30,87 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Nicolas Zimmermann s'est emparé de la tête et a ainsi amélioré son classement d'il y a six ans, et il a même consolidé ses appuis avec un gain de 2,14 points. Pour compléter ce tableau, avec 21,14 %, Nadia Peter-Lantz (Divers gauche) s'est classée troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Derrière, Daniel Senn, portant la nuance Divers droite, a obtenu 9,13 % des suffrages, un score insuffisant pour figurer au second tour, mais assez haut pour éventuellement fusionner. À noter que pour ce premier tour à Pfastatt, le rendez-vous électoral a mobilisé 46,97 % des électeurs, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Pfastatt
Le deuxième tour des élections municipales à Pfastatt a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Nicolas Zimmermann
Liste divers droite
PFASTATT AVENIR
|
|
Fabienne Zeller
Liste Divers
Une nouvelle dynamique pour Pfastatt
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Pfastatt
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicolas ZIMMERMANN (Ballotage) PFASTATT AVENIR
|1 310
|38,85%
|Fabienne ZELLER (Ballotage) VIVONS PFASTATT
|1 041
|30,87%
|Nadia PETER-LANTZ (Ballotage) Une ambition pour Pfastatt
|713
|21,14%
|Daniel SENN Agir pour Pfastatt
|308
|9,13%
|Participation au scrutin
|Pfastatt
|Taux de participation
|46,97%
|Taux d'abstention
|53,03%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,45%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,64%
|Nombre de votants
|3 444
Source : ministère de l’Intérieur
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