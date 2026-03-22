Résultat de l'élection municipale 2026 à Pfastatt : les résultats du 2e tour

Programme de Nicolas Zimmermann à Pfastatt (PFASTATT AVENIR)

Engagement citoyen

Le projet de Pfastatt Avenir repose sur une forte implication des citoyens dans la vie de leur commune. L'équipe souhaite rassembler les forces vives de la ville pour construire une majorité solide. Cette démarche vise à transformer les ambitions en réalisations concrètes et durables pour chaque habitant.

Projets pour la décennie

Le programme présente plusieurs projets structurants pour la prochaine décennie, notamment un plan santé pour répondre à la pénurie de médecins. La sécurité et la tranquillité publique sont également des priorités, avec une tolérance zéro face aux incivilités. Enfin, l'attractivité du centre-ville sera améliorée par un réaménagement visant à créer des espaces publics conviviaux.

Cité des sports et culture

Le projet Horizon 2035 inclut la création d'une Cité des sports et de la culture au cœur de Pfastatt. Cette initiative vise à offrir des activités variées pour les jeunes et des espaces dédiés aux associations. Elle prévoit également des moments d'échanges pour les seniors, favorisant ainsi le lien social.

Vision d'avenir

La vision pour Pfastatt se veut ambitieuse, innovante et profondément humaine. L'objectif est de bâtir une commune plus solidaire, attractive et conviviale, ancrée dans son époque. Avec le soutien des habitants, l'équipe espère écrire ensemble une nouvelle page pour l'avenir de la ville.