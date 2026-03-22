Résultat de l'élection municipale 2026 à Pfastatt : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Pfastatt

Le deuxième tour des élections municipales à Pfastatt a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Nicolas Zimmermann
Nicolas Zimmermann Liste divers droite
PFASTATT AVENIR
  • Nicolas Zimmermann
  • Angèle Bussmann
  • Bertrand Stuber
  • Sandrine Caron
  • Jérôme Klinger
  • Nadine Stadler
  • Cédric Muller
  • Cynthia Delcourt
  • Luc Stein
  • Gilberte Ziegler
  • Elias El Ghoul
  • Christine Scarato
  • Xavier Cardey
  • Linda Soehnlen
  • Thomas Rewers
  • Lidia Bruchmann
  • Ahmed Halit
  • Anela Brdar
  • Emmanuel Obino
  • Elisabeth Doerler
  • Jean-Michel Piat
  • Hélène Colot
  • Gilles Fromageat
  • Marie Winninger
  • Nicolas Fleck
  • Léa Verwaerde
  • François-Xavier Loth
  • Anne Selen
  • Laurent Dreyer
  • Wendy Bourquin
  • Jérôme Tschirhart
  • Fabienne Rendler
  • Maurizio de Fina
  • Marie Meny
  • Thierry Maillot
Fabienne Zeller
Fabienne Zeller Liste Divers
Une nouvelle dynamique pour Pfastatt
  • Fabienne Zeller
  • Thierry Hartmann
  • Nadia Peter-Lantz
  • Jean Franco Pozzo
  • Isabelle Ludwig
  • Romuald Petit
  • Sophie Guinot
  • Pascal Buob
  • Marion Lambert
  • Mouaad Kaabar
  • Monique Girard
  • Mokhtar Seriket
  • Stéphanie Espla
  • Thomas Berger
  • Agnes Diringer
  • Jean-Pierre Fevre
  • Cécile Jamet
  • Hugo Schaedlich
  • Benedicte Giove
  • Elyes Lahouel
  • Myriam Chebel
  • Daniel Schaerer
  • Sophie Mehr
  • André Wetter
  • Aline Denie
  • Sebastien Brillon
  • Ghoufrane Zeghadi
  • Benoit Quelet
  • Fatiha Belbied
  • Didier Heidet
  • Melanie Engasser-Honic
  • Henri Boerlen
  • Maria Brachemi
  • Tom Wolf
  • Caroline Fohrer

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Pfastatt

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas ZIMMERMANN
Nicolas ZIMMERMANN (Ballotage) PFASTATT AVENIR 		1 310 38,85%
Fabienne ZELLER
Fabienne ZELLER (Ballotage) VIVONS PFASTATT 		1 041 30,87%
Nadia PETER-LANTZ
Nadia PETER-LANTZ (Ballotage) Une ambition pour Pfastatt 		713 21,14%
Daniel SENN
Daniel SENN Agir pour Pfastatt 		308 9,13%
Participation au scrutin Pfastatt
Taux de participation 46,97%
Taux d'abstention 53,03%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,45%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,64%
Nombre de votants 3 444

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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