Résultat municipale 2026 à Pfastatt (68120) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Pfastatt a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pfastatt, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Pfastatt [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas ZIMMERMANN
Nicolas ZIMMERMANN PFASTATT AVENIR 		1 310 38,85%
Fabienne ZELLER
Fabienne ZELLER VIVONS PFASTATT 		1 041 30,87%
Nadia PETER-LANTZ
Nadia PETER-LANTZ Une ambition pour Pfastatt 		713 21,14%
Daniel SENN
Daniel SENN Agir pour Pfastatt 		308 9,13%
Participation au scrutin Pfastatt
Taux de participation 46,97%
Taux d'abstention 53,03%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,45%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,64%
Nombre de votants 3 444

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Haut-Rhin ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2020 sont dévoilés partout dans le . Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Pfastatt

En savoir plus sur Pfastatt