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19:19 - Dynamique électorale à Pfastatt : une analyse socio-démographique Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Pfastatt révèlent des tendances évidentes qui pourraient se répercuter sur les résultats des municipales. Avec une densité de population de 1961 hab par km² et un taux de chômage de 13,36%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (84,44%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 4378 votants. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 8,03% et d'une population immigrée de 12,98% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'instruction à Pfastatt mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 19,31% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.

17:57 - La commune de Pfastatt s'oriente vers le RN Le Rassemblement national restait loin du groupe de tête lors des élections municipales à Pfastatt il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 26,01% des voix lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 45,30% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 24,08% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le mouvement nationaliste validait 42,93% des voix dans la commune. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 35,88% lors du scrutin européen. Les législatives anticipées offriront, lors du premier round, un résultat de 39,24% pour le mouvement nationaliste. Il clôturera le scrutin avec 43,30% le dimanche suivant.

16:58 - Quelle mobilisation attendre à Pfastatt aux municipales ? En ce jour d'élections municipales à Pfastatt, la mobilisation sera scrutée. Pour rappel, la mobilisation des électeurs atteignait 28,81 % lors des municipales de 2020 (en fort retrait face aux 44,7 % nationaux) alors que le pays était touché par le coronavirus. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 68,35 %. Le taux de votants aux élections législatives est passé de son côté de 38,70 % au premier tour en 2022 à 60,57 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, la participation aux européennes s'établissait à 47,00 % (51,49 % dans le pays). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité où la participation peine à décoller.

15:59 - Pfastatt : retour sur la dernière année électorale en date Organisées après la dissolution, les élections législatives à Pfastatt avaient favorisé Christelle Ritz (Rassemblement National) avec 39,24% au premier tour, devant Bruno Fuchs (Ensemble !) avec 29,32%. Mais c'est finalement Bruno Fuchs (Ensemble !) qu'on a vu s'imposer au second tour, avec 56,70% des suffrages exprimés. Les Européennes juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée à Pfastatt avaient cette fois vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (35,88%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 13,48% des voix. Le contexte politique de Pfastatt a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune a pu apparaître comme une terre macroniste, elle s'est semble-t-il affichée lors des échéances suivantes comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Les électeurs de Pfastatt avaient opté pour la majorité présidentielle en 2022 En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Pfastatt voyait Emmanuel Macron finir en tête localement avec 26,18% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 26,01%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 54,70% pour Emmanuel Macron, contre 45,30% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Pfastatt portaient leur choix sur Bruno Fuchs (Ensemble !) avec 31,47% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 57,07% des suffrages. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Pfastatt comme un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - Impôts locaux à Pfastatt : une question brûlante avant les municipales 2026 ? Sur le plan de la fiscalité locale pesant sur Pfastatt, la charge de taxes moyenne par foyer fiscal s'est élevée à environ 760 euros en 2024 (derniers chiffres en date) contre 728 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à 34,46 % en 2024 (contre près de 19,79 % en 2020). Mais attention : cette hausse est bien souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 56 500 € de recettes en 2024. Un montant loin des quelque 1,93297 million d'euros enregistrés en 2020 avec un taux fixé à près de 13,13 %. Cette taxe ne constitue dorénavant plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, ce qui a bouleversé la répartition des recettes.

11:59 - Les résultats de la dernière élection municipale à Pfastatt Les forces politiques en présence restent toujours influencées par le verdict des dernières municipales à Pfastatt. Lors du premier rendez-vous électoral, Francis Hillmeyer (Divers droite) a creusé l'écart en rassemblant 48,08% des soutiens. Derrière, Nicolas Zimmermann (Divers droite) a engrangé 727 suffrages en sa faveur (36,71%). Un différentiel considérable. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes alignées. Francis Hillmeyer l'a finalement emporté avec 50,24% des votes, face à Nicolas Zimmermann s'adjugeant 754 électeurs (37,14%) et Nadia Peter-Lantz obtenant 12,61% des voix. L'avance initiale s'est consolidée et même accrue, conduisant à une victoire écrasante. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Le candidat étiqueté Divers droite a sans doute tiré parti du report de votes des listes de droite, gagnant 68 voix supplémentaires entre les deux tours.