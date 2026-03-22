Résultat de l'élection municipale 2026 à Phalsbourg : les résultats du 2e tour

Programme de Jean-Louis Madelaine à Phalsbourg (Phalsbourg passionnement)

Équipe municipale

Une équipe forte et compétente a été rassemblée autour de Jean-Louis MADELAINE pour défendre les intérêts de Phalsbourg. Ces femmes et ces hommes, d’expériences variées, partagent des valeurs communes telles que le sens du service et la proximité. Ensemble, ils sont prêts à agir et à construire un avenir meilleur pour la commune.

Projets de réhabilitation

Parmi les projets engagés, on trouve la réhabilitation de la synagogue, qui deviendra un espace culturel et associatif. La rénovation de l’éclairage public vise à améliorer la qualité de l’éclairage tout en respectant l’environnement. De plus, un sentier de découverte sera créé au sein de la ceinture verte des anciens remparts.

Nouveaux développements

La construction d’un périscolaire à proximité des écoles de Trois-Maisons accueillera 120 enfants dans de bonnes conditions. Un projet de réaménagement de la friche « Dépalor » est également prévu, créant ainsi 280 emplois locaux. Enfin, la réhabilitation de la caserne Taillant permettra de créer un pôle jeunesse et de regrouper les services administratifs.

Amélioration du quotidien

Le soutien aux écoles, aux associations et aux commerces est une priorité pour la commune. Des travaux de voiries et l’entretien des routes seront assurés pour améliorer le cadre de vie. L’embellissement et la transition écologique sont également au cœur des préoccupations pour un avenir durable à Phalsbourg.