Résultat de l'élection municipale 2026 à Phalsbourg : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Phalsbourg

Le deuxième tour des élections municipales à Phalsbourg a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jean-Louis Madelaine
Jean-Louis Madelaine Liste divers droite
Phalsbourg passionnement
  • Jean-Louis Madelaine
  • Ayten Aras
  • Serge Barbaras
  • Patricia Prunelle
  • Guy Unterner
  • Véronique Madelaine
  • Cyril Levieux
  • Claudine Zell
  • Djamel Saad
  • Pierrette Watzky
  • Guillaume Scheffler
  • Laura Morant
  • Malaury Viardot
  • Morgane Raclet
  • Mickael Pisoni
  • Sophie Adam
  • Jérémie Dene
  • Véronique Roth
  • Jean-François Triballeau
  • Andréa Pereira
  • Jean-François Wagner
  • Svitlana Schmitt
  • Christophe Philipps
  • Florence Krummenacker
  • Antoine Insalaco
  • Angélique Clementz
  • Roland Barbieri
  • Carine Nicolas
  • Denis Hilbold
Marielle Spenlé
Marielle Spenlé Liste divers centre
Phalsbourg, une ville, une équipe
  • Marielle Spenlé
  • Jérome Blot
  • Nadine Meunier-Engelmann
  • Léo Mongin
  • Anne Benamghar
  • Kévin Mutlu
  • Karine Mollineri
  • François Moreno
  • Jennifer Muhr
  • Pierre Alexandre Watzky
  • Nathalie Davidson
  • Jean-Philippe Schrub
  • Lucie Schiebler
  • Jérémie Walter
  • Camille Schoendorf
  • Richard Lauch
  • Héléna Nicolas
  • Noé Diebolt
  • Marylène Sahin Subatlioglu
  • Alain Pettmann
  • Camille Lehrer
  • Hubert Fessler
  • Véronique Pfleger
  • Anthony Redinger
  • Estelle Schleiss
  • Hervé Bailly
  • Marie-José L'Heritier
  • Patrick Macrez
  • Marine Wilhelm

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Phalsbourg

Tête de listeListe Voix % des voix
Marielle SPENLÉ
Marielle SPENLÉ (Ballotage) Phalsbourg, une ville, une équipe 		884 48,44%
Jean-Louis MADELAINE
Jean-Louis MADELAINE (Ballotage) Phalsbourg passionnement 		687 37,64%
Denis SCHNEIDER
Denis SCHNEIDER (Ballotage) Ensemble pour Phalsbourg 		254 13,92%
Participation au scrutin Phalsbourg
Taux de participation 57,13%
Taux d'abstention 42,87%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,89%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,16%
Nombre de votants 1 902

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Moselle ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Moselle. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Phalsbourg

En savoir plus sur Phalsbourg