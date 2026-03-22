Résultat de l'élection municipale 2026 à Phalsbourg : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Phalsbourg [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Phalsbourg sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Phalsbourg.
L'actu des élections municipales 2026 à Phalsbourg
11:43 - Quels sont les rapports de force à Phalsbourg pour ce 2e tour des élections ?
Pour le premier tour des élections municipales à Phalsbourg, c'est Marielle Spenlé (Divers centre) qui a dominé en rassemblant 48,44 % des voix. Derrière, Jean-Louis Madelaine (Divers droite) a pris la position de dauphin avec 37,64 %. La différence, de plus de 10 points, a illustré une domination claire. Pour compléter ce tableau, avec 13,92 %, Denis Schneider, étiqueté Divers droite, est arrivé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Enfin, concernant la participation à Phalsbourg, le rendez-vous électoral a enregistré une participation de 57,13 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Phalsbourg
Le deuxième tour des élections municipales à Phalsbourg a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jean-Louis Madelaine
Liste divers droite
Phalsbourg passionnement
|
|
Marielle Spenlé
Liste divers centre
Phalsbourg, une ville, une équipe
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Phalsbourg
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marielle SPENLÉ (Ballotage) Phalsbourg, une ville, une équipe
|884
|48,44%
|Jean-Louis MADELAINE (Ballotage) Phalsbourg passionnement
|687
|37,64%
|Denis SCHNEIDER (Ballotage) Ensemble pour Phalsbourg
|254
|13,92%
|Participation au scrutin
|Phalsbourg
|Taux de participation
|57,13%
|Taux d'abstention
|42,87%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,89%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,16%
|Nombre de votants
|1 902
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines de Phalsbourg
- Phalsbourg (57370)
- Ecole primaire à Phalsbourg
- Maternités à Phalsbourg
- Crèches et garderies à Phalsbourg
- Classement des collèges à Phalsbourg
- Salaires à Phalsbourg
- Impôts à Phalsbourg
- Dette et budget de Phalsbourg
- Climat et historique météo de Phalsbourg
- Accidents à Phalsbourg
- Délinquance à Phalsbourg
- Inondations à Phalsbourg
- Nombre de médecins à Phalsbourg
- Pollution à Phalsbourg
- Entreprises à Phalsbourg
- Prix immobilier à Phalsbourg