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19:19 - Phalsbourg aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Quel impact auront les habitants de Phalsbourg sur le résultat des municipales ? Avec un pourcentage de chômeurs de 12,54% et une densité de population de 354 habitants par km², les questions liées à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Un revenu moyen par foyer fiscal de 31 392 euros/an souligne le poids des questions sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 2012 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,14%) met en évidence des impératifs de suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,07%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Phalsbourg mettent en relief une diversité de qualifications, avec 19,85% des habitants titulaires du seul bac. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.

17:57 - Lors des dernières élections, quel a été le score du RN à Phalsbourg ? Le parti à la flamme était exclu du groupe de tête lors de l'élection municipale à Phalsbourg il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 30,87% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis talonnait Emmanuel Macron dans la ville avec 50,36% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient réservé 19,22% au parti lepéniste lors du premier tour. Au second round, le parti à la flamme arrachait 30,39% des voix dans la commune. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 40,59% aux européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier tour, un résultat de 36,34% pour le parti à la flamme. Il achèvera sa course avec 38,56% le dimanche suivant.

16:58 - Une abstention de 48,00 % à Phalsbourg aux dernières municipales Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 52,00 % à Phalsbourg lors des municipales de 2020, au-dessus des 44,7 % de la moyenne nationale alors que bon nombre d'électeurs avaient préféré éviter les bureaux de vote à cause du Covid-19. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a toutefois été évalué à 72,92 %. Tandis que les législatives de 2022 avaient attiré 40,84 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu la participation grimper très nettement à 60,02 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait réuni 48,05 % des citoyens locaux. En regardant l'ensemble, les données esquissent une commune en retrait des urnes par rapport aux tendances françaises. Dans le cadre des municipales 2026 à Phalsbourg, cet élément aura quoi qu'il en soit un rôle pivot sur les résultats.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Phalsbourg L'orientation des électeurs de Phalsbourg a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme une zone de flou électoral, elle s'est plus visiblement affichée dès lors comme une terre souverainiste voire nationaliste. Pour le tour unique des européennes 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement conduits sur Jordan Bardella (40,59%). Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Phalsbourg plébiscitaient ensuite Océane Simon (Rassemblement National) avec 36,34% au premier tour. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour à l'avantage de Fabien Di Filippo (Les Républicains), avec 61,44%.

14:57 - Dernière présidentielle à Phalsbourg : les résultats à comprendre Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Phalsbourg choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 30,87% des voix, devant Emmanuel Macron qui recueillait 25,32%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 50,36% pour Marine Le Pen, contre 49,64% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Phalsbourg accordaient leurs suffrages à Fabien Di Filippo (LR) avec 34,07% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 69,61%. Cette physionomie politique de Phalsbourg révèle ainsi un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - Les impôts à Phalsbourg : une tendance stable depuis 2020 Signe de stabilité de la fiscalité à ArticlePhalsbourg, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 19,02 % en 2024 (dernières données en date), générant une recette de 45 690 €, marquant une forte baisse face aux 1 087 970 € enregistrés en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, fait qu'elle ne constitue dorénavant plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, ce qui a modifié la répartition des recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux à Phalsbourg atteint désormais 27,01 % en 2024 (contre 11,22 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec tous ces changements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Phalsbourg a représenté 687 € en 2024, alors que ce montant se situait à 684 € quatre ans auparavant.

11:59 - Élections de 2020 à Phalsbourg : une triangulaire pour conclure le scrutin À Phalsbourg, à l'occasion des municipales il y a six ans, les résultats ont fourni un panorama précis des rapports de force politiques locaux. Au soir du premier tour, Jean-Louis Madelaine (Divers centre) a coiffé ses concurrents au poteau en rassemblant 41,24% des voix. En deuxième position, Joël Heirman (Divers centre) a recueilli 486 votes (29,13%). Un large retard. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes alignées. Jean-Louis Madelaine l'a finalement emporté avec 61,40% des voix, face à Joël Heirman qui a obtenu 443 électeurs (29,12%) et Jérémie Phillipps avec 144 voix (9,46%). La hiérarchie a été respectée avec un écart qui s'est élargi, débouchant sur un résultat sans équivoque. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix., engrangeant 246 voix supplémentaires entre les deux tours. Le camp des vaincus a la difficile mission d'unir davantage ce dimanche soir dès le premier tour, pendant que la municipalité en place veillera à empêcher toute union de ses adversaires.