Résultat municipale 2026 à Phalsbourg (57370) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Phalsbourg a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Phalsbourg, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Phalsbourg [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marielle SPENLÉ
Marielle SPENLÉ Phalsbourg, une ville, une équipe 		884 48,44%
Jean-Louis MADELAINE
Jean-Louis MADELAINE Phalsbourg passionnement 		687 37,64%
Denis SCHNEIDER
Denis SCHNEIDER Ensemble pour Phalsbourg 		254 13,92%
Participation au scrutin Phalsbourg
Taux de participation 57,13%
Taux d'abstention 42,87%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,89%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,16%
Nombre de votants 1 902

Source : ministère de l’Intérieur

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