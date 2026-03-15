Résultat municipale 2026 à Phalsbourg (57370) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]
- Résultat municipale 2026 à Phalsbourg - Tour 1
- Election municipale 2026 à Phalsbourg [EN DIRECT]
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Phalsbourg a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Phalsbourg, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Phalsbourg [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marielle SPENLÉ Phalsbourg, une ville, une équipe
|884
|48,44%
|Jean-Louis MADELAINE Phalsbourg passionnement
|687
|37,64%
|Denis SCHNEIDER Ensemble pour Phalsbourg
|254
|13,92%
|Participation au scrutin
|Phalsbourg
|Taux de participation
|57,13%
|Taux d'abstention
|42,87%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,89%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,16%
|Nombre de votants
|1 902
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Phalsbourg [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Phalsbourg en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Phalsbourg
19:19 - Phalsbourg aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux
Quel impact auront les habitants de Phalsbourg sur le résultat des municipales ? Avec un pourcentage de chômeurs de 12,54% et une densité de population de 354 habitants par km², les questions liées à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Un revenu moyen par foyer fiscal de 31 392 euros/an souligne le poids des questions sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 2012 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,14%) met en évidence des impératifs de suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,07%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Phalsbourg mettent en relief une diversité de qualifications, avec 19,85% des habitants titulaires du seul bac. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.
17:57 - Lors des dernières élections, quel a été le score du RN à Phalsbourg ?
Le parti à la flamme était exclu du groupe de tête lors de l'élection municipale à Phalsbourg il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 30,87% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis talonnait Emmanuel Macron dans la ville avec 50,36% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient réservé 19,22% au parti lepéniste lors du premier tour. Au second round, le parti à la flamme arrachait 30,39% des voix dans la commune. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 40,59% aux européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier tour, un résultat de 36,34% pour le parti à la flamme. Il achèvera sa course avec 38,56% le dimanche suivant.
16:58 - Une abstention de 48,00 % à Phalsbourg aux dernières municipales
Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 52,00 % à Phalsbourg lors des municipales de 2020, au-dessus des 44,7 % de la moyenne nationale alors que bon nombre d'électeurs avaient préféré éviter les bureaux de vote à cause du Covid-19. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a toutefois été évalué à 72,92 %. Tandis que les législatives de 2022 avaient attiré 40,84 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu la participation grimper très nettement à 60,02 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait réuni 48,05 % des citoyens locaux. En regardant l'ensemble, les données esquissent une commune en retrait des urnes par rapport aux tendances françaises. Dans le cadre des municipales 2026 à Phalsbourg, cet élément aura quoi qu'il en soit un rôle pivot sur les résultats.
15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Phalsbourg
L'orientation des électeurs de Phalsbourg a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme une zone de flou électoral, elle s'est plus visiblement affichée dès lors comme une terre souverainiste voire nationaliste. Pour le tour unique des européennes 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement conduits sur Jordan Bardella (40,59%). Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Phalsbourg plébiscitaient ensuite Océane Simon (Rassemblement National) avec 36,34% au premier tour. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour à l'avantage de Fabien Di Filippo (Les Républicains), avec 61,44%.
14:57 - Dernière présidentielle à Phalsbourg : les résultats à comprendre
Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Phalsbourg choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 30,87% des voix, devant Emmanuel Macron qui recueillait 25,32%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 50,36% pour Marine Le Pen, contre 49,64% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Phalsbourg accordaient leurs suffrages à Fabien Di Filippo (LR) avec 34,07% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 69,61%. Cette physionomie politique de Phalsbourg révèle ainsi un territoire aux votes hétérogènes.
12:58 - Les impôts à Phalsbourg : une tendance stable depuis 2020
Signe de stabilité de la fiscalité à ArticlePhalsbourg, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 19,02 % en 2024 (dernières données en date), générant une recette de 45 690 €, marquant une forte baisse face aux 1 087 970 € enregistrés en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, fait qu'elle ne constitue dorénavant plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, ce qui a modifié la répartition des recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux à Phalsbourg atteint désormais 27,01 % en 2024 (contre 11,22 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec tous ces changements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Phalsbourg a représenté 687 € en 2024, alors que ce montant se situait à 684 € quatre ans auparavant.
11:59 - Élections de 2020 à Phalsbourg : une triangulaire pour conclure le scrutin
À Phalsbourg, à l'occasion des municipales il y a six ans, les résultats ont fourni un panorama précis des rapports de force politiques locaux. Au soir du premier tour, Jean-Louis Madelaine (Divers centre) a coiffé ses concurrents au poteau en rassemblant 41,24% des voix. En deuxième position, Joël Heirman (Divers centre) a recueilli 486 votes (29,13%). Un large retard. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes alignées. Jean-Louis Madelaine l'a finalement emporté avec 61,40% des voix, face à Joël Heirman qui a obtenu 443 électeurs (29,12%) et Jérémie Phillipps avec 144 voix (9,46%). La hiérarchie a été respectée avec un écart qui s'est élargi, débouchant sur un résultat sans équivoque. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix., engrangeant 246 voix supplémentaires entre les deux tours. Le camp des vaincus a la difficile mission d'unir davantage ce dimanche soir dès le premier tour, pendant que la municipalité en place veillera à empêcher toute union de ses adversaires.
09:57 - Elections à Phalsbourg : les horaires des 3 bureaux de vote
En 2026, les 3 352 votants de Phalsbourg sont appelés aux urnes pour les élections municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce rendez-vous électoral local va déterminer la future orientation politique de la ville. Ces six années de gestion plaident-elles pour une reconduction ou une alternance ? La liste des candidats aux municipales 2026 à Phalsbourg est affichée ci-dessous. Pour voter, les habitants de la ville ont la possibilité de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 3 bureaux de vote de Phalsbourg. Consultez les résultats à Phalsbourg ici dès 20 heures.
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