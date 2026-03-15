Résultat municipale 2026 à Pibrac (31820) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Pibrac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pibrac, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Pibrac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Denise CORTIJO
Denise CORTIJO (23 élus) Demain Pibrac 2026 		2 465 56,23%
  • Denise CORTIJO
  • Vincent FAYE
  • Laurence DEGERS
  • Franck DUVALEY
  • Fanny PRADIER
  • Miguel PAYAN
  • Laurence TARQUIS
  • Laurent PAHUN
  • Sabine ALIGÉ
  • Honoré NOUVEL
  • Anne DHELLEMMES
  • Maxime SALEIX
  • Nabiha CHALGHOUMI FORET
  • Nicolas DELPEUCH
  • Loetitia PUNTOUS ALBENQUE
  • Philippe ARMENGAUD
  • Myriam ROYERE
  • Fabien LETISSE
  • Marianne STROH
  • Joseph SALVADOR
  • Isabel MOULY NIETO
  • Dominique LE ROUX
  • Stéphanie GOUPILLE
Bruno COSTES
Bruno COSTES (6 élus) Unis pour Pibrac 		1 919 43,77%
  • Bruno COSTES
  • Odile BASQUIN
  • Xavier BAUDET
  • Isabelle GROSS
  • Luc BOURGAIN
  • Rocio BURMESTER
Participation au scrutin Pibrac
Taux de participation 61,98%
Taux d'abstention 38,02%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,58%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,76%
Nombre de votants 4 489

Source : ministère de l’Intérieur

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