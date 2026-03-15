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19:17 - Pibrac : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Dans la ville de Pibrac, les habitants auront-ils un impact sur le résultat des municipales ? Avec une densité de population de 341 hab/km² et un taux de chômage de 6,88%, les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 41,63%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 6,85% et d'une population immigrée de 10,02% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (61,10%), témoignent d'une population instruite à Pibrac, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions d'enseignement, de culture et d'entrepreneuriat.

17:57 - Avant les municipales 2026, la montée du Rassemblement national à Pibrac Le Rassemblement national restait loin du match lors des municipales à Pibrac en 2020. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 14,72% des voix lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 30,28% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient accordé 12,02% au candidat RN lors du premier tour. Un score trop faible, à Pibrac comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 20,35% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 26,96% pour le parti à la flamme. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 36,74% lors du vote définitif.

16:58 - Les électeurs de Pibrac très mobilisés lors des scrutins Pour rappel, l'abstention se montait à 44,47 % à Pibrac lors du dernier scrutin local, un taux inférieur aux 55,3 % du pays alors que le pays était affecté par l'épidémie de coronavirus. Avec les présidentielles, les municipales sont en effet le rendez-vous démocratique où les électeurs votent le plus souvent pour désigner leur maire et leur président. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a d'ailleurs été de 17,85 % des citoyens en mesure de voter. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui enregistré 37,39 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 23,68 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 44,94 % des inscrits. En prenant du recul, les chiffres dessinent à l'arrivée le profil d'une contrée relativement préservée de l'abstentionnisme endémique face aux moyennes nationales. En ce jour d'élections municipales 2026 à Pibrac, cette réalité sera en conséquence particulièrement scrutée.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Pibrac Lors des élections européennes, le podium à Pibrac s'était forgé autour de la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (22,50%), en tête de peloton devant la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (20,35%) et Valérie Hayer (18,35%). Monique Iborra (Ensemble !) avait ensuite performé au premier tour des législatives à Pibrac près d'un mois plus tard avec 35,40%. Arnaud Simion (Union de la gauche) était à la deuxième place avec 32,20%. Mais c'est néanmoins Arnaud Simion (Union de la gauche) qu'on a vu virer en tête au second tour, avec 63,26% des suffrages exprimés. Le panorama politique de Pibrac a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune dessinait une zone acquise au bloc central, elle s'est semble-t-il affichée dès lors comme une zone de flou électoral.

14:57 - Pibrac : retour sur les résultats de la présidentielle et des législatives 2022 Lors des législatives de 2022, les votants de Pibrac soutenaient en priorité Monique Iborra (Ensemble !) avec 34,51% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 56,88%. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Pibrac qui s'était déroulée en amont tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 33,50% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon engrangeait 18,36%. Le duel final se soldait finalement par un score de 69,72% pour Emmanuel Macron, contre 30,28% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Pibrac comme une municipalité de tradition centriste.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Pibrac Pour ce qui est des contributions locales à Pibrac, la facture moyenne réglée par foyer fiscal a atteint 854 euros en 2024 (année du dernier relevé) contre 586 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais un peu moins de 37,66 % en 2024 (contre 14,11 % en 2020). Une augmentation bien souvent mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 43 800 euros de recettes en 2024. Un total bien loin des quelque 1,3837 million d'euros récoltés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 10,49 %. Cette disparition en fait aujourd'hui un apport résiduel, justifiant cette chute importante de rendement pour la commune.

11:59 - Le bilan des dernières élections municipales à Pibrac Les résultats des dernières élections municipales à Pibrac ont offert un constat instructif sur l'équilibre des forces locales. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Camille Pouponneau (Divers gauche) a fait la course en tête en rassemblant 2 419 suffrages (63,47%). Juste derrière, Bruno Costes (Divers droite) a obtenu 36,52% des voix. Cette victoire écrasante de Camille Pouponneau a anéanti tout espoir de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Pibrac, cet équilibre offre une matrice bien particulière que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Ce succès éclatant met l'opposition face à un défi colossal ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.