Résultat de l'élection municipale 2026 à Pierrelatte : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Pierrelatte

Tête de listeListe
Frédéric Leone
Frédéric Leone Liste divers droite
AGIR POUR PIERRELATTE
  • Frédéric Leone
  • Nathalie Clement
  • Christian Durand
  • Florence Durris
  • Michel Vadon
  • Estelle Pera-Oliveras
  • Jacques Girard
  • Annick Marsal
  • Christian Coudert
  • Virginie Peyrol
  • Lyass Dian
  • Amandine Beuzelin
  • Christian Seuzaret
  • Sandrine Debruyne
  • Patrick Pera-Oliveras
  • Nicole Trefoulet
  • Kaheim Mahboubi
  • Nathalie Lantheaume
  • Jean-René Djabali
  • Bernadette Jouanny
  • Erwan Godezenne
  • Sonia Duban
  • Joël Audren
  • Lou Coutelier
  • Patrick Leporini
  • Valérie Jouve
  • Marcel Sirdey
  • Cécile Liquiere
  • Enzo Minotti
  • Cendrine Simon
  • Samuel Achte
  • Helena Ribeiro
  • Claude Largeron
  • Patricia Nougier
  • Henri Fonda
Alain Gallu
Alain Gallu Liste divers droite
Alain Gallu >Pierrelatte demain
  • Alain Gallu
  • Béatrice Martin
  • Jean-Pierre Planel
  • Véronique Cros
  • Jean-Marc Carias
  • Sophie Soubeyras
  • Franck Manzaneda
  • Sandrine Barakel
  • Giovani Mariano
  • Patricia Sojka
  • Richard Poignet
  • Peggy Fissier
  • Jean-François Aubert
  • Cassandra Jovenin
  • Denis Gaillard
  • Véronique Legrand
  • Christophe Blanc
  • Maryse Vachon
  • Christian Sabatier
  • Sandrine Bellot
  • Saïd Hocine
  • Marie-Laure Nougier
  • Jean Monneret
  • Charline Donné-Suire
  • Patrick Biasini
  • Ambre Vergne
  • Philippe Michel
  • Laure Palermo
  • Rudy Michelas
  • Laurence Chaix
  • Ludovic Sabathez
  • Isabelle Pallu
  • Jean-Jacques Bertin
  • Annie Soloy
  • José-Antoine Janicot

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain Gallu
Alain Gallu (23 élus) Pierrelatte ensemble 		1 465 38,69%
  • Alain Gallu
  • Béatrice Martin
  • Jean-Pierre Planel
  • Véronique Cros
  • Jean-Marc Carias
  • Sophie Soubeyras
  • Denis Gaillard
  • Patricia Massaudet
  • Christian Sabatier
  • Sandrine Barakel
  • Jean-François Aubert
  • Melissa Luce
  • Jean-Pierre Roussin
  • Maryse Vachon
  • Christophe Blanc
  • Véronique Viot
  • Franck Manzaneda
  • Charline Donné Suire
  • Patrick Biasini
  • Noémie Segalin
  • Philippe Michel
  • Marie-Laure Nougier
  • Jean Monneret
Antonio Lopez
Antonio Lopez (6 élus) Naturellement pierrelatte 		1 304 34,44%
  • Antonio Lopez
  • Marie-Pierre Mouton
  • Henri Fonda
  • Christine Béraud
  • Patrick Pera-Oliveras
  • Karine Foulon
Christian Durand
Christian Durand (4 élus) A vos côtes pour pierrelatte 		1 017 26,86%
  • Christian Durand
  • Peggy Fissier
  • Richard Poignet
  • Marguerite Bages
Participation au scrutin Pierrelatte
Taux de participation 40,51%
Taux d'abstention 59,49%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 921

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain Gallu
Alain Gallu Pierrelatte ensemble 		1 334 38,43%
Antonio Lopez
Antonio Lopez Naturellement pierrelatte 		1 092 31,46%
Christian Durand
Christian Durand A vos côtes pour pierrelatte 		1 045 30,10%
Participation au scrutin Pierrelatte
Taux de participation 37,87%
Taux d'abstention 62,13%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 658

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Pierre Mouton
Marie-Pierre Mouton (27 élus) Marie-pierre mouton avec generations plus 		3 556 60,13%
  • Marie-Pierre Mouton
  • Philippe Gallu
  • Michèle Bouchet
  • Jean-Marc Carias
  • Béatrice Martin
  • Jean-Pierre Planel
  • Nicole Trefoulet
  • Christian Coudert
  • Sophie Soubeyras
  • Henri Fonda
  • Véronique Cros
  • Philippe Tellier
  • Isabelle Gaillard
  • Antonio Lopez
  • Karine Foulon
  • Denis Gaillard
  • Mathilde Dominé
  • Patrick Pera Oliveras
  • Peggy Kaczmareck
  • Christian Sabatier
  • Melissa Luce
  • Jean-Pierre Roussin
  • Patricia Sojka
  • Eric Fourié
  • Maryse Vachon
  • Frederic Leone
  • Sophie Maury
Philippe Andre-Rey
Philippe Andre-Rey (4 élus) Pierrelatte bleu marine 		1 534 25,94%
  • Philippe Andre-Rey
  • Arlette Honore
  • Daniel Minotti
  • Danielle Laget
Monique Bonnal
Monique Bonnal (2 élus) Pierrelatte autrement 		823 13,91%
  • Monique Bonnal
  • Georges Le Dinahet
Participation au scrutin Pierrelatte
Taux de participation 65,27%
Taux d'abstention 34,73%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,60%
Nombre de votants 6 071

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Pierre Mouton
Marie-Pierre Mouton Marie-pierre mouton avec generations plus 		3 015 49,62%
Philippe Andre-Rey
Philippe Andre-Rey Pierrelatte bleu marine 		1 331 21,90%
Isabelle Menesplier
Isabelle Menesplier 100% pierrelatte 		987 16,24%
Monique Bonnal
Monique Bonnal Pierrelatte autrement 		742 12,21%
Participation au scrutin Pierrelatte
Taux de participation 66,75%
Taux d'abstention 33,25%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,14%
Nombre de votants 6 208

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