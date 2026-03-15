Résultat de l'élection municipale 2026 à Pierrelatte : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Pierrelatte [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Pierrelatte sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Pierrelatte.
L'actu des élections municipales 2026 à Pierrelatte
13:09 - Le bilan de la dernière élection à Pierrelatte
Examiner les scores de la dernière élection municipale à Pierrelatte peut s'avérer éclairant. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Alain Gallu (Divers droite) a viré en tête en rassemblant 1 334 bulletins (38,43%). À sa poursuite, Antonio Lopez (Divers droite) a capté 1 092 suffrages en sa faveur (31,46%). Un delta important. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes qualifiées. Alain Gallu l'a finalement emporté avec 1 465 suffrages (38,69%), face à Antonio Lopez s'adjugeant 1 304 votants (34,44%) et Christian Durand avec 26,86% des suffrages. Contre toute attente, l'outsider a pu revenir dans la course avec des reports de voix significatifs, et aboutissant à un résultat extrêmement serré. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. En dépit du fait que Antonio Lopez a gagné le pari des ralliements en ajoutant 212 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté.
09:57 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Pierrelatte
Le premier tour des élections municipales est organisé ce dimanche en France. Ce scrutin va permettre de désigner les nouveaux maires des 35 000 communes françaises. Les précédentes municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées sur fond de crise du covid. La liste de ceux qui aimeraient gouverner la commune après les municipales 2026 à Pierrelatte est consultable ci-dessous. Pour voter, les citoyens de l'agglomération peuvent se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 11 bureaux de vote de Pierrelatte. Pour obtenir les résultats des élections municipales à Pierrelatte dès leur parution, cliquez sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Pierrelatte
|Tête de listeListe
|
Frédéric Leone
Liste divers droite
AGIR POUR PIERRELATTE
|
|
Alain Gallu
Liste divers droite
Alain Gallu >Pierrelatte demain
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Gallu (23 élus) Pierrelatte ensemble
|1 465
|38,69%
|
|Antonio Lopez (6 élus) Naturellement pierrelatte
|1 304
|34,44%
|
|Christian Durand (4 élus) A vos côtes pour pierrelatte
|1 017
|26,86%
|
|Participation au scrutin
|Pierrelatte
|Taux de participation
|40,51%
|Taux d'abstention
|59,49%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 921
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Gallu Pierrelatte ensemble
|1 334
|38,43%
|Antonio Lopez Naturellement pierrelatte
|1 092
|31,46%
|Christian Durand A vos côtes pour pierrelatte
|1 045
|30,10%
|Participation au scrutin
|Pierrelatte
|Taux de participation
|37,87%
|Taux d'abstention
|62,13%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 658
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Pierre Mouton (27 élus) Marie-pierre mouton avec generations plus
|3 556
|60,13%
|
|Philippe Andre-Rey (4 élus) Pierrelatte bleu marine
|1 534
|25,94%
|
|Monique Bonnal (2 élus) Pierrelatte autrement
|823
|13,91%
|
|Participation au scrutin
|Pierrelatte
|Taux de participation
|65,27%
|Taux d'abstention
|34,73%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,60%
|Nombre de votants
|6 071
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Pierre Mouton Marie-pierre mouton avec generations plus
|3 015
|49,62%
|Philippe Andre-Rey Pierrelatte bleu marine
|1 331
|21,90%
|Isabelle Menesplier 100% pierrelatte
|987
|16,24%
|Monique Bonnal Pierrelatte autrement
|742
|12,21%
|Participation au scrutin
|Pierrelatte
|Taux de participation
|66,75%
|Taux d'abstention
|33,25%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,14%
|Nombre de votants
|6 208
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