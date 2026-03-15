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19:21 - Pierrelatte : démographie et socio-économie impactent les municipales Les facteurs démographiques et socio-économiques de Pierrelatte mettent en lumière des tendances nettes susceptibles d'influencer les résultats des élections municipales. Avec un pourcentage de 35% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 15,40%, les jeunes et les personnes sans emploi représentent des segments démographiques cruciaux. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (58,14%) souligne le poids des questions liées au logement et à l'aménagement du territoire. Un revenu moyen par foyer fiscal de 25 874 euros par an souligne l'importance des problématiques sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 6421 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, la présence d'une population étrangère de 9,27% et d'une population immigrée de 13,44% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'instruction à Pierrelatte mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 29,07% des habitants sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

17:57 - Pierrelatte : des scrutins marqués par le vote RN Le parti nationaliste restait loin du match lors des municipales à Pierrelatte il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 32,52% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis devançait Emmanuel Macron dans la ville avec 56,51% lors du tour final. Les législatives la même année avaient offert 34,31% au parti lepéniste au tour 1. Au second round, le Rassemblement national arrachait 62,35% des voix locales. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 45,47% aux élections européennes. Les législatives enfin donneront, lors du premier tour, un résultat de 49,41% pour le Rassemblement national. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 61,28% lors du vote définitif, et un siège remporté par Lisette Pollet.

16:58 - Quelle abstention attendre à Pierrelatte aux municipales ? Pour ces municipales 2026, l'affluence aux urnes à Pierrelatte sera fondamentale dans l'épilogue du scrutin. Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 37,87 % lors des municipales de 2020, en deçà de la moyenne nationale, la pandémie du Covid-19 ayant fortement pesé sur l'événement. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a en revanche été chiffré à 74,43 %. Le taux de votants aux élections législatives a évolué de son côté de 42,49 % au premier tour en 2022 à 64,66 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, la participation aux européennes se situait à 50,95 % (contre 51,49 % en moyenne nationale). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée moins participative que la moyenne.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Pierrelatte a-t-elle voté ? Lors du scrutin européen du printemps 2024, les citoyens de Pierrelatte avaient donné la victoire localement à la liste menée par Jordan Bardella avec 45,47% des bulletins. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Pierrelatte avaient ensuite favorisé Lisette Pollet (Rassemblement National) avec 49,41% au premier tour, devant Karim Chkeri (Union de la gauche) avec 24,65%. Le second round n'a pas changé grand chose, Lisette Pollet culminant à 61,28% des suffrages exprimés dans la localité. Cette exploration des résultats de 2024 a ainsi confirmé que Pierrelatte s'affirmait alors toujours comme une terre de droite nationaliste, dans la lignée de 2022.

14:57 - Il y a 4 ans, la localité de Pierrelatte s'était résolument orientée à le RN Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Pierrelatte votaient en priorité pour Marine Le Pen (32,52%), surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon avec 22,06%. Lors de la finale de l'élection à Pierrelatte, les électeurs accordaient 56,51% pour Marine Le Pen, contre 43,49% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Pierrelatte soutenaient en priorité Lisette Pollet (RN) avec 34,31% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 62,35% des suffrages. Cette physionomie politique de Pierrelatte dessine une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - Une fiscalité stable à Pierrelatte qui pèsera sur l'issue du scrutin En termes d'impôts locaux à Pierrelatte, la charge de taxes moyenne par ménage fiscal s'est élevée à 1 302 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 1 242 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à 29,46 % en 2024 (contre près de 13,95 % en 2020). Une augmentation directement liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 195 720 € de recettes en 2024. Un total bien loin des 3,66974 millions d'euros (3 669 740 € très exactement) récoltés en 2020, alors même que le taux est resté à environ 21,67 %. Un changement pour les budgets des communes limitant drastiquement son rendement et forçant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Le bilan de la dernière élection à Pierrelatte Examiner les scores de la dernière élection municipale à Pierrelatte peut s'avérer éclairant. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Alain Gallu (Divers droite) a viré en tête en rassemblant 1 334 bulletins (38,43%). À sa poursuite, Antonio Lopez (Divers droite) a capté 1 092 suffrages en sa faveur (31,46%). Un delta important. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes qualifiées. Alain Gallu l'a finalement emporté avec 1 465 suffrages (38,69%), face à Antonio Lopez s'adjugeant 1 304 votants (34,44%) et Christian Durand avec 26,86% des suffrages. Contre toute attente, l'outsider a pu revenir dans la course avec des reports de voix significatifs, et aboutissant à un résultat extrêmement serré. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. En dépit du fait que Antonio Lopez a gagné le pari des ralliements en ajoutant 212 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté.