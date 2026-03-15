Résultat municipale 2026 à Pierrelatte (26700) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Pierrelatte a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pierrelatte, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Pierrelatte [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain GALLU
Alain GALLU (25 élus) Alain Gallu >Pierrelatte demain 		2 599 50,75%
  • Alain GALLU
  • Béatrice MARTIN
  • Jean-Pierre PLANEL
  • Véronique CROS
  • Jean-Marc CARIAS
  • Sophie SOUBEYRAS
  • Franck MANZANEDA
  • Sandrine BARAKEL
  • Giovani MARIANO
  • Patricia SOJKA
  • Richard POIGNET
  • Peggy FISSIER
  • Jean-François AUBERT
  • Cassandra JOVENIN
  • Denis GAILLARD
  • Véronique LEGRAND
  • Christophe BLANC
  • Maryse VACHON
  • Christian SABATIER
  • Sandrine BELLOT
  • Saïd HOCINE
  • Marie-Laure NOUGIER
  • Jean MONNERET
  • Charline DONNÉ-SUIRE
  • Patrick BIASINI
Frédéric LEONE
Frédéric LEONE (8 élus) AGIR POUR PIERRELATTE 		2 522 49,25%
  • Frédéric LEONE
  • Nathalie CLEMENT
  • Christian DURAND
  • Florence DURRIS
  • Michel VADON
  • Estelle PERA-OLIVERAS
  • Jacques GIRARD
  • Annick MARSAL
Participation au scrutin Pierrelatte
Taux de participation 52,36%
Taux d'abstention 47,64%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,13%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,32%
Nombre de votants 5 304

Source : ministère de l’Intérieur

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