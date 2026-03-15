Résultat de l'élection municipale 2026 à Pierrelaye : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Pierrelaye [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Pierrelaye sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Pierrelaye.
L'actu des élections municipales 2026 à Pierrelaye
13:45 - Ce qu'il faut retenir de la fiscalité à Pierrelaye
Signe d'une pression fiscale en augmentation depuis 2020 à Pierrelaye, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 12,91 % en 2024 (dernière date de relevé), rapportant à la ville 52 800 euros environ la même année, bien en deçà des 1 641 710 € engrangés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne constitue plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, modifiant la structure des ressources. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Pierrelaye a évolué pour se fixer à près de 37,14 % en 2024 (contre 19,96 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec toutes ces fluctuations, le montant moyen payé par foyer fiscal à Pierrelaye a atteint 1 058 euros en 2024 contre 876 euros en début de mandat.
11:59 - Le bilan des dernières municipales à Pierrelaye
Il peut s'avérer intéressant d'étudier les résultats du dernier scrutin municipal à Pierrelaye. Lors de la première manche électorale à l'époque, Michel Vallade (Union de la gauche) a fait la course en tête avec 64,90% des suffrages. Juste derrière, Eric Bosc (Divers droite) a rassemblé 702 suffrages en sa faveur (35,10%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Michel Vallade a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour cette élection de 2026 à Pierrelaye, cette répartition historique des voix pose les bases. Devant cette victoire retentissante, la tâche s'annonce gigantesque ce dimanche pour l'opposition, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Tout savoir sur les élections municipales à Pierrelaye
Afin de faire leur devoir électoral, les votants de la ville ont la possibilité de se rendre aux urnes entre 8 h et 20 h, horaires d’ouverture des 7 bureaux de vote de Pierrelaye. À l’occasion des élections municipales 2026, les citoyens de Pierrelaye devront à nouveau se mobiliser pour élire leur nouvelle équipe municipale. Ce scrutin représente un temps fort de la vie démocratique locale. Ces six années de gestion sont cette année au coeur du débat électoral. La liste de ceux qui se présentent aux électeurs ce dimanche a été publiée ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Pierrelaye
|Tête de listeListe
|
Eric Bosc
Liste divers droite
UN AVENIR POUR PIERRELAYE
|
|
Claude Cauët
Liste divers gauche
Avec vous pour Pierrelaye
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Vallade (24 élus) Ensemble continuons pierrelaye
|1 298
|64,90%
|
|Eric Bosc (5 élus) Un avenir pour pierrelaye
|702
|35,10%
|
|Participation au scrutin
|Pierrelaye
|Taux de participation
|38,98%
|Taux d'abstention
|61,02%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 050
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Vallade (24 élus) Ensemble continuons pierrelaye
|1 523
|59,09%
|
|Eric Bosc (4 élus) Un avenir pour pierrelaye
|821
|31,85%
|
|Jocelyne Binet (1 élu) R.p.p. - rassemblement pour pierrelaye
|233
|9,04%
|
|Participation au scrutin
|Pierrelaye
|Taux de participation
|54,51%
|Taux d'abstention
|45,49%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,90%
|Nombre de votants
|2 654
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