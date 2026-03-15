Résultat de l'élection municipale 2026 à Pierrelaye : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Pierrelaye

Tête de listeListe
Eric Bosc
Eric Bosc Liste divers droite
UN AVENIR POUR PIERRELAYE
  • Eric Bosc
  • Mathilde Misslin
  • Patrick Murcia
  • Annie Metay
  • Fabrice Teixeira
  • Marie Cruz
  • Valéry Bocz
  • Sandrine Viboud
  • Nicolas Pastur
  • Niarale Traore
  • Fabrice Berlemont
  • Sonia Dos Santos
  • Pascal Sicre
  • Prisca Augustin
  • Axel Ouhsaine
  • Murielle Simon
  • Marcel Bottalico
  • Carole Annequin
  • Christophe Battais
  • Kaddra Zazoui
  • Arnaud Chaillou
  • Séverine Marco
  • Alexandre Karp
  • Jocelyne Hamon
  • Karlson Tabe Ayuknchong
  • Patricia Vico
  • Raphaël Racine
  • Sophie Werner
  • Julien Manceau
  • Aurélie Galland
  • Lamy Guirand
  • Aida Saraiva Correia
  • Michel Soler
  • Jeanne Pradier
  • Patrick Dutot
Claude Cauët
Claude Cauët Liste divers gauche
Avec vous pour Pierrelaye
  • Claude Cauët
  • Isabelle Lambert
  • Jean-Claude Chevrier
  • Marie-Françoise Destrade-Loustau
  • Fahed Hadji
  • Florence Douillon
  • Dominique Morin
  • Amélie Sandrin
  • Christophe Connan
  • Sylvie Menegazzi-Pondaven
  • Pascal Klingler
  • Nadine Meunier
  • Xavier Oudart
  • Salima Zazoui
  • Frédéric Claux
  • Emilie Dury
  • Eric Noiret
  • Élodie Haynes
  • Fabien Cuvillier
  • Lorve-Line Renoncourt
  • Alan Claux
  • Maïté Chalot
  • Seddik Haddouyat
  • Stéphanie Bourdieu
  • Michel Vallade
  • Valérie Bouveri
  • Papa Kebe
  • Brigitte Schmidt
  • Eric Couderchon
  • Lucy Hemery
  • Yannick Lallemand
  • Joëlle Daussin
  • Harouna Soumaré
  • Michelle Sallé
  • Souleymane Sanogo

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Vallade
Michel Vallade (24 élus) Ensemble continuons pierrelaye 		1 298 64,90%
  • Michel Vallade
  • Marie-Françoise Jolly
  • Jean-Claude Chevrier
  • Isabelle Chochon-Lambert
  • Claude Cauet
  • Adélaïde Da Paula
  • Dominique Morin
  • Florence Douillon
  • Fahed Hadji
  • Chantal Claux
  • Pascal Klinger
  • Sylvie Menegazzi-Pondaven
  • Seddik Haddouyat
  • Amélie Sandrin
  • Louis Vincent
  • Jocelyne Binet
  • Frédéric Claux
  • Rejane Decatoire
  • Eric Couderchon
  • Maria Guyon
  • Fabien Cuvillier
  • Nadine Meunier
  • Denis Hoffmann
  • Josiane Thomas
Eric Bosc
Eric Bosc (5 élus) Un avenir pour pierrelaye 		702 35,10%
  • Eric Bosc
  • Mathilde Misslin
  • Jean Cannet
  • Annie Metay
  • Bernard Leblanc
Participation au scrutin Pierrelaye
Taux de participation 38,98%
Taux d'abstention 61,02%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 050

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Vallade
Michel Vallade (24 élus) Ensemble continuons pierrelaye 		1 523 59,09%
  • Michel Vallade
  • Christelle Miquet
  • Jean-Claude Chevrier
  • Isabelle Lambert
  • Claude Cauet
  • Lydia Mathieu
  • Dominique Morin
  • Adelaide Da Paula
  • Frederic Attal
  • Chantal Claux
  • Fahed Hadji
  • Sylvie Menegazzi-Pondaven
  • Anthony Volpe
  • Josiane Thomas
  • Patrick Murcia
  • Marie-Françoise Jolly
  • Louis Vincent
  • Anne-Marie Choblet
  • Eric Couderchon
  • Maria Guyon
  • Abdelkader Youmelhana
  • Rejane Decatoire
  • Guillaume Cammas
  • Aissata Sylla
Eric Bosc
Eric Bosc (4 élus) Un avenir pour pierrelaye 		821 31,85%
  • Eric Bosc
  • Marie Cruz
  • Patrick Roche
  • Annie Metay
Jocelyne Binet
Jocelyne Binet (1 élu) R.p.p. - rassemblement pour pierrelaye 		233 9,04%
  • Jocelyne Binet
Participation au scrutin Pierrelaye
Taux de participation 54,51%
Taux d'abstention 45,49%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,90%
Nombre de votants 2 654

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